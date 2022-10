Matthew Perry ataca a Keanu Reeves: "¿Por qué Heath Ledger y River Phoenix murieron y él no?"

Desde que se ha decidido a hablar públicamente sobre su vida personal y sus problemas de adicción, Matthew Perry ha acaparado muchas conversaciones. El actor de Friends está a punto de publicar sus memorias y ha generado polémica por algunas de las pocas declaraciones que han destacado entre las páginas.

Una de ellas ha sido su manera tan directa de dirigirse a Keanu Reeves, que a pesar de ser uno de los actores con mejor fama de la industria, no parece caerle especialmente bien y ha llegado a preguntarse por qué Reeves sigue vivo si River Phoenix y Heath Ledger están muertos.

[Apple TV+ sube su precio en un 40% y pasa a costar 6,99 euros al mes, aunque sigue sin invertir en publicidad]

Recordando a otros actores

River Phoenix y Keanu Reeves en 'Mi Idaho privado'.

En sus memorias tituladas Amigos, amantes y aquello tan terrible, Matthew Perry recuerda a algunos de sus compañeros actores fallecidos, pero en uno de los párrafos dedicados a River Phoenix y Heath Ledger, el intérprete alude directamente a Keanu Reeves.

"Siempre parece que son los chicos realmente talentosos los que caen. ¿Por qué mueren los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger, pero Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros?", dice la cita del libro.

Perry continuó dirigiéndose a Reeves en otro fragmento, en el que recordaba al cómico Chris Farley, fallecido en 1997: “Hice un agujero en la pared del camerino de Jennifer Aniston cuando me enteré. Keanu Reeves camina entre nosotros. Tuve que promocionar Héroes por casualidad dos semanas después de su muerte; me encontré hablando públicamente de su muerte por drogas y alcohol. Estuve drogado todo el tiempo”.

El que dio vida a Chandler Bing ya ha pedido disculpas públicamente, dejando claro que es "un gran fan de Keanu", que "escogió por error un nombre aleatorio para hacer la referencia" y que "debería haber usado su nombre en lugar de hacer referencia a Keanu Reeves".

['Controlando a Britney Spears', un documental que desmonta la polémica tutela que le arrebató la libertad]

El rodaje de 'No mires arriba'

Fotograma de 'No mires arriba', que cuenta con un reparto lleno de estrellas. Netflix

La manera de hablar sobre Keanu Reeves no ha sido lo único que ha llamado la atención de lo poco que ha podido leerse de las memorias por anticipado. Parece que Matthew Perry también iba a participar en la comedia de Netflix No mires arriba, pero al final tuvo que abandonar el proyecto por una emergencia médica.

El actor iba a interpretar a un periodista republicano en una serie de escenas junto a la presidenta a la que daba vida Meryl Streep, pero tuvo un problema de salud que le asustó y le obligó a apartarse. "No fue exactamente un ataque al corazón -no me desplomé-, pero dejó de latir durante unos minutos", escribía Perry, reconociendo que después tuvo que tomar hidrocodona y propofol en un centro de rehabilitación en Suiza.

"Me dijeron que un tipo suizo no quería que el tipo de Friends se muriera en su mesa y me hizo la reanimación cardiopulmonar durante los cinco minutos completos, golpeando y golpeando mi pecho. Si no hubiera estado en Friends, ¿habría parado a los tres minutos? ¿Salvó Friends mi vida otra vez?", se pregunta.

La táctica de reanimación empleada por el profesional médico dejó a Matthew Perry con ocho costillas rotas, por lo que no pudo continuar con el rodaje de la película.

Sigue los temas que te interesan