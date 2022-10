Apple TV+ sube su precio en un 40% y pasa a costar 6,99 euros al mes, aunque sigue sin invertir en publicidad

Las guerras del streaming siguen echándole un puslo a los espectadores. Apple TV+ ha sido la última en subir sus precios, incrementándose en un 40% de forma inmediatamente. La plataforma pasa a costar 6,99 euros, en lugar de los 4,99 euros que habían permanecido inamovibles desde su lanzamiento el 1 de noviembre. La tarifa anual cuesta ahora 69,99 euros, 20 euros más que su precio inicial. La marca de streaming de Apple no ha sido el único servicio de la compañía en incrementar sus precios, tal y como ha contado Omicrono.

Apple TV+ es una rara avis en el mercado y es la única de las grandes plataformas que no tiene un fondo de catálogo en su servicio, dependiendo en exclusiva de la fortaleza de sus contenidos originales. Hasta ahora, Ted Lasso es el único de sus estrenos que ha sido capaz de entrar en la lista de Nielsen que recoge los contenidos más populares de las plataformas de streaming.

A pesar de su escasa penetración en el mercado (en marzo se estimaba que había unos 25 millones de usuarios en todo el mundo), Apple TV+ ha conseguido ya ganar el Oscar a la mejor película y el Emmy a la mejor serie gracias a CODA y Ted Lasso, respectivamente.

Las series de Apple TV+ son magníficas, entonces, ¿por qué nadie está viéndolas?

En el segundo cumpleaños de Apple TV+, SERIES & MÁS hacía una reflexión sobre la particular posición de la marca en el mercado. "No se trata de que estrenen mejores series. Solo una marca reverenciada y clásica como HBO está actualmente por encima del nivel medio de sus historias, pero no sirve nada hacer grandes series si desde la propia compañía no parecen interesados en que el público las conozca. Apple debería ser consciente que su penetración en el mercado internacional, tanto en el mercado de ordenadores como en el de smartphones, es muy inferior a su cómodo liderato en Estados Unidos. Llegar a un nuevo público que no siente esa lealtad por sus productos es un reto adicional". La publicidad de Apple TV+ sigue estando desaparecida en combate a tan solo unos días de cumplir su tercer aniversario.