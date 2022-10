'Controlando a Britney Spears', un documental que desmonta la polémica tutela que le arrebató la libertad

AMC Crime estrenará el próximo sábado 12 de noviembre a las 23:00h el documental Controlando a Britney Spears, una producción de The New York Times que fue nominada a un Premio Emmy y que promete desvelar los entresijos de la polémica tutela que ejerció el padre sobre la cantante.

Coincidiendo con el primer aniversario del fin de esta tutela que controló a Britney Spears durante más de una década, el especial seguirá la estela de Framing Britney Spears y contará con el mismo equipo técnico que estuvo tras las cámaras.

El movimiento #FreeBritney

El documental Controlando a Britney Spears pondrá el foco en el debate que surgió a nivel internacional y con el movimiento #FreeBritney, a raíz de que saliese a la luz un informe confidencial en el que Britney Spears aseguraba que su tutoría legal se había convertido en “una herramienta opresiva y controladora contra ella”. Hasta ese momento, no se había revelado cómo Jamie Spears, su progenitor, había manejado su vida valiéndose de esta medida judicial.

Este largometraje incluye una serie de entrevistas exclusivas realizadas a personas de su círculo más cercano que tenían un conocimiento íntimo de su vida bajo tutela y revelará la extrema vigilancia a la que Britney fue sometida durante 13 años.

También sacará a la luz cómo el padre de la artista y la empresa de seguridad contratada para protegerla vigilaban sus comunicaciones y captaban en secreto grabaciones de audio de su dormitorio, llegando a utilizar un aparato para monitorizar prácticamente todos sus movimientos.

Más allá de lo anterior

Controlando a Britney Spears ya se estrenó en Estados Unidos y ya ha cosechado buenas críticas. Tras el éxito de Framing Britney Spears, esta será la segunda parte del relato no oficial y también un relato mucho más contundente y completo que el anterior, porque deja ver hasta qué punto llegó el control hacia la estrella del pop.

Uno de los ejemplos es el de uno de los testimonios, que asegura tener a buen recaudo una copia de todos los mensajes de voz, video y texto del teléfono móvil de la cantante que él, personalmente, reenviaba a su padre y a su agente artístico.

Tim Gerhartz, el presidente y director general de Red Arrow, productora del documental dijo: "Estamos encantados de distribuir esta fascinante continuación de uno de los eventos televisivos más comentados del año, que se vendió ampliamente en todos los continentes. Ya estamos viendo un enorme interés en Controlando a Britney Spears por parte de nuestros socios a nivel mundial y estamos deseando llevar estas nuevas revelaciones a los espectadores de todo el mundo muy pronto”.

Controlando a Britney Spears forma parte de The New York Times Presents, la prestigiosa serie documental que produce el The New York Times y podrá verse bajo demanda a través de los principales operadores de televisión de pago en España.

