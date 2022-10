15 películas y series que ver en Filmin para celebrar su 15 aniversario.

Filmin está de aniversario. La primera plataforma de streaming española cumple 15 años como un referente en la industria audiovisual y el lugar feliz de los aficionados al cine de todos los gustos. Para celebrar su cumpleaños, SERIES & MÁS ha seleccionado 15 películas y series con las que exprimir a fondo -y sin posibilidad de equivocarse- la suscripción. Entre las recomendaciones, hay historias de ayer y hoy, clásicos de Hollywood, series de producción propia, ficciones basadas en hechos reales, comedias británicas o los primeros trabajos de las nuevas promesas del cine.

Una película de denuncia social: 'Dos días, una noche'

De qué va

Sandra ha estado de baja por depresión en la fábrica en la que trabaja. La empresa se encuentra ahora en una crisis económica y ella dispone sólo de un fin de semana para ir a ver a sus compañeros y convencerlos de que renuncien a su paga extraordinaria para que ella pueda conservar su empleo.

Por qué debes verla

El papel que le valió a Marion Cotillard nominaciones en los principales premios de la industria (incluidos los Oscar) y los festivales de cine más importantes, es un ejercicio de contención y emociones sutiles a flor de piel, que transmite los sentimientos de alienación y desgaste emocional de un personaje víctima de una injusticia que depende de la solidaridad de otros que, por su parte, tampoco tienen una situación fácil.

Dos días, una noche es otra muestra del cine social de los hermanos Dardenne, que siguen a su protagonista en su periplo para mostrarnos la precariedad del empleo en Francia, trasladable a cualquier otro país. Un sistema cruel que elude responsabilidades y deja en mano de los empleados la decisión de despedir a un compañero o renunciar a los beneficios que les corresponden. Imprescindible, especialmente en los tiempos que corren.

[Filmin da luz verde a la serie 'Selftape', la segunda producción original de la plataforma]

Su primera serie de producción propia: 'Doctor Portuondo'

Carlo, el protagonista de 'Doctor Portuondo'. Filmin

De qué va: Carlo (Nacho López) es un paciente neurótico que decide optar por la terapia psicoanalítica y asiste a las consultas del doctor Portuondo (Jorge Perugorría), un extravagante psicoanalista cubano exiliado en Barcelona que se expresa a voz en grito y no acaba de sentirse cómodo en el siglo XXI.

Por qué hay que verla: La primera serie española original de Filmin apuesta por hablar de la salud mental, poniendo sobre la mesa la necesidad de tenerla en cuenta de una vez por todas y cuidando hasta el mínimo detalle la forma de desarrollar sus episodios. Se trata de un retrato costumbrista basado en un aclamado libro que, al dar el salto a la pantalla, nos recuerda a las formas de filmar de Woody Allen.

Un increíble 'true crime': 'El impostor' (Filmin)

De qué va

Nicholas Barclay, de 13 años, desapareció de su hogar en San Antonio (Texas). Tres años después, la familia recibe una llamada en la que les informan que su hijo ha sido encontrado en España. El joven afirma no recordar nada debido a un trauma, no se parece al niño desparecido y tiene 10 años más, pero al verlo, su supuesta familia no lo rechaza.

Por qué debes verla

Vamos a ahorrarnos todos los detalles, porque lo mejor de este apasionante documental de Bart Layton narrado en clave de thriller, y con una estructura narrativa envidiable repleta de giros, es ir descubriendo cada revelación paso a paso, porque cuesta creer que lo que nos está contando no sea ficción. Y las sorpresas continúan llegando hasta el último minuto.

[Kike Maíllo: "'Oswald, el falsificador' es un personaje profundamente narcisista que me dio ternura"]

Un clásico que merece la pena rescatar: 'Un lugar en el sol'

Montgomery Clift y Elizabeth Taylor protagonizan 'Un lugar en el sol'.

De qué va

George Eastman, un joven sin recursos, consigue un trabajo gracias a un pariente lejano, el rico industrial Charles Eastman. El empleo es un puesto en su fábrica, pero tan modesto que le impide la entrada en su círculo social. A pesar de ello, el joven conoce a Ángela Vickens, una bellísima aristócrata de la que se enamora. Pero George tiene novia, una humilde empleada de la fábrica, razón por la cual tendrá que afrontar un espinoso dilema moral.

Por qué debes verla

Hasta seis Oscar de la Academia se llevó un fantástico melodrama de George Stevens que disfrutarán todos aquellos que hayan disfrutado de películas como El talento de Mr. Ripley y Match Point. George Stevens se inspiró en Una tragedia americana, la aclamada novela de Theodore Dreiser, para contar la historia de un hombre de clase trabajadora que se encuentra ante la oportunidad de escalar socialmente. Desgraciadamente para él, el éxito social exige un importante peaje que pagar. Un lugar en el sol es la primera de las tres colaboraciones entre Montgomery Clift y Elizabeth Taylor, una de las amistades más entrañables y míticas del Hollywood clásico. Imprescindible.

[3 películas para descubrir el talento de Angela Lansbury: sus nominaciones a los premios Oscar]

Un clásico moderno: 'Drive my car'

De qué va

Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), actor y director de teatro, es incapaz de recuperarse de un drama personal, pero aun así acepta seguir adelante con la obra "Tío Vania" en un festival de Hiroshima. Allí conocerá a Misaki (Tōko Miura), una joven algo reservada que le han asignado como chófer. Juntos pasarán el tiempo, y poco a poco la sinceridad emergerá en sus conversaciones y les obligará a enfrentarse a su pasado.

Por qué debes verla

La última ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional se puede ver solo en Filmin. Puede que al principio sus tres horas de metraje nos inviten a escoger otra opción más amena y ligera, pero si al final decidimos optar por ella, la sensación que nos dejará después habrá merecido la pena. Dirigida por Ryusuke Hamaguchi, uno de los nombres más consolidados en el cine de autor, Drive my car está basada en la colección de historias cortas Men Without Women, escrita por Haruki Murakami, Nobel de Literatura, y su conjunto de silencios interrumpidos la convierten una joya del cine japonés y también una de las mejores películas de lo que llevamos del 2022.

[Crítica: ‘Drive my car’, la joya de Hamaguchi que puede dar la sorpresa en los Oscar]

Un lugar feliz: 'Todas las criaturas grandes y pequeñas'

De qué va

El excéntrico Siegfried Farnon decide contratar al recién licenciado James Herriot como ayudante en su consulta veterinaria en Skaldale House, Darrowby, un pueblo ubicado en los valles de Yorkshire. Junto a ellos, conoceremos a Tristan, el hermano pequeño de Siegfried; la adorable Helen, hija de un granjero de la zona; y la Sra. Hall, ama de llaves de la mansión.

Por qué debes verla

Considerada como la sucesora directa de Los Durrell, esta serie de Channel 5 (la más vista en la historia del canal británico) es entrañable, tiene personajes que enamoran y se desarrolla en un entorno idílico en la campiña inglesa de los años 30: la receta perfecta contra los males de la vida real.

Todas las criaturas grandes y pequeñas es una serie amable poblada de buenas personas. Algunas veces es previsible, pero eso en lugar de jugar en contra es un punto a su favor, porque nos hace sentir seguros. En medio de tanto drama real y ficticio, un mundo de buenas intenciones y con espíritu navideño es un respiro necesario.

Un clásico de David Lynch: 'Cabeza borradora'

De qué va

A través de una narración poco convencional, la película sigue los pasos de Henry Spencer, un joven depresivo y asustadizo que sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un día, su amiga Mary lo invita a cenar a casa, y poco después se entera de que ha sido padre de un bebé prematuro y que además tampoco es humano. A partir de entonces, Mary y el extraño bebé se instalan en casa de Henry, donde un escenario iluminado tras el radiador muestra la presencia de una mujer.

Por qué debes verla

Dirigida por David Lynch, esta joya del cine independiente se estrenó hace 45 años, y desde entonces, se ha convertido en una joya del género, capaz de sumergirse en el surrealismo y el subconsciente a través de las texturas y la deformación de la realidad. Su director asumió prácticamente toda la responsabilidad del film, pasando a ser el autor de unas imágenes únicas e irrepetibles que ya forman parte de la historia del cine. Todos aquellos que se atreven a verla por primera vez serán partícipes de una experiencia que les dejará con la boca abierta y toda una vorágine de sensaciones.

La primera Palma de Oro en ganar el Oscar: 'Marty'

Ernest Borgnine es 'Marty'.

De qué va

Marty es un carnicero solterón que todavía vive con su madre. Suele salir con frecuencia con sus amigos por la noche, intentando encontrar a alguna chica con la que compartir su vida y hacer planes para el futuro.

Por qué debes verla

Antes de pasar a la historia de la cultura pop escribiendo la electrizante y dolorosamente vigente Network, un mundo implacable, el guionista Paddy Chayefsky deslumbró con una pequeña película sobre dos personas solitarias (un carnicero y una profesora de primaria) que encuentran en el otro una razón para romper la monotonía de sus vidas.

La aparente sencillez del debut como director de Delbert Mann no debería hacer de menos las virtudes de una película profundamente humana que durante más de 60 años (hasta la llegada de Parásitos) podía presumir de ser la única Palma de Oro del Festival de Cannes que había acabado ganando el Oscar a la Mejor Película.

Una película adelantada a su tiempo: 'Network, un mundo implacable'

'Network, un mundo implacable'.

De qué va

Howard Beale, veterano presentador de un informativo nocturno, es despedido cuando baja el nivel de audiencia de su popular programa. Sin embargo, antes de abandonar la cadena, ante el asombro de todos, Beale anuncia que antes de irse se suicidará ante las cámaras, pegándose un tiro en directo en uno de los programas que le quedan. Este hecho sin precedentes provocara una gran expectación entre los televidentes y los propios compañeros de Howard.

Por qué debes verla

Mucho antes de que Leonardo DiCaprio siguiera sus pasos en No mires arriba y se viniera abajo en televisión mientras denuncia que nos vamos a pique, Howard Beale protagonizó una legendaria pérdida de papeles en directo en Network, un mundo implacable. La obra maestra de Sidney Lumet, una obra cumbre de la época más radical y valiente en la historia de Hollywood, sigue siendo rabiosamente actual 45 años después de su estreno.

El eléctrico guion de Paddy Chayefsky (la mayor influencia en la obra de Aaron Sorkin) arroja una impactante y provocadora reflexión sobre los medios de comunicación y los límites a los que pueden llegar sus responsables por alcanzar el éxito y el control de su público. Junto a Un tranvía llamado deseo, Network es la única película que ha ganado tres Oscar para sus actores: Peter Finch, Faye Dunaway y Beatrice Straight.

Una película de culto: 'Coherence'

De qué va

Finlandia, 1923. Un cometa que surcaba el espacio hasta acercarse a la Tierra provocó que un pueblo entero quedase totalmente desorientado, originando comportamientos muy extraños en sus habitantes. Décadas más tarde, un grupo de amigos en Estados Unidos decide reunirse para cenar y observar juntos un cometa, pero una de las asistentes recuerda la famosa historia del anterior cometa y parece que los hechos anómalos comienzan a repetirse.

Por qué debes verla

La primera película de James Ward Byrkit consigue deslumbrar con apenas recursos, situando un buen guion en pantalla a través de solo ocho actores y la sala de estar de una casa. Poco a poco, los distintos hilos encuentran la conexión, generando una expectación soportable y que dura el tiempo justo. A lo largo de sus 89 minutos, Coherence demuestra que se puede hacer una buena película si se sabe aprovechar el potencial de una gran idea. Es mejor acercarse a ella sin saber nada antes, porque los secretos e intrigas que esconde son brillantes y el desenlace es tan sorprendente como ingenioso.

La comedia que ganó a 'Fleabag': 'Stath Lets Flats'

'Stath Lets Flats', la mejor comedia de los Premios BAFTA 2020.

Ahora parece imposible que una serie venciera a Fleabag en alguna entrega de premios. Pues bien, en los BAFTA del año pasado, la comedia de Phoebe Waller-Bridge mordió el polvo frente a Stath Lets Flat, una producción original de Channel 4 que se puede disfrutar en Filmin. No sólo ganó a Fleabag, también a otros dos fenómenos como Derry Girls y Catastrophe. Aunque es una gran desconocida para el público español, ya había conseguido llamar la atención de los BAFTA en su primera temporada, con la que consiguió dos nominaciones en 2019 y la tercera está pendiente de estreno.

Una ficción que apuesta por un humor incómodo, que roza la vergüenza ajena, y que sigue a Stath, uno de los agentes inmobiliarios de Michael & Eagle, una agencia familiar de alquiler de pisos situada en el norte de Londres. Y también hijo del jefe, un señor que ya se habría jubilado si Stath no fuera un auténtico inútil. La serie es una comedia de oficina que nos muestra el día a día de este negocio inmobiliario mientras explora las vidas personales de sus más que peculiares trabajadores.

[Las claves de 'Stath Lets Flats', la serie que venció a 'Fleabag' en los BAFTA, y que ya se puede ver en Filmin]

Un duelo interpretativo: 'El milagro de Ana Sullivan'

'El milagro de Ana Sullivan'.

De qué va

Una familia contrata a Ana Sullivan para educar a Helen, una niña sorda y ciega. Un trauma infantil, un oscuro complejo de culpa, por la muerte de su hermano, impulsa a la maestra a redimirse mediante la educación de la niña. La incompetencia y la negligencia de los padres han hecho de Helen una niña mimada, incapaz de someterse a ninguna disciplina, y con la que toda comunicación parece imposible. La adolescente vive aislada en un mundo propio completamente ajeno a los demás. Sin embargo, Anna Sullivan conseguirá romper esa burbuja.

Por qué debes verla

Antes de dirigir la película que marcaría para siempre su carrera, Bonnie y Clyde, Arthur Penn adaptó al cine una aclamada obra de teatro de William Gibson que el propio Penn había llevado a los escenarios de Broadway en 1960. El director insistió en mantener el reparto original, Anne Bancroft y Patty Duke, y la apuesta se saldó en un rotundo éxito. El milagro de Ana Sullivan ganó el Oscar a la mejor actriz y mejor actriz secundaria.

La culpa la tiene un impactante drama basado en hechos reales que huye del sentimentalismo más obvio para contar la historia de Helen Keller, una niña marginada por su familia y la sociedad por tener capacidades diferentes y que se acabó convirtiendo en escritora, activista y oradora gracias al trabajo de una estricta pero empática profesora que creyó en ella. Un clásico que sigue siendo vigente casi sesenta años después de su estreno.

Una película inclasificable: 'Cómo ser John Malkovich'

'Cómo ser John Malkovich' recibió 3 nominaciones a los Oscar.

De qué va

La vida de Craig Schwartz (John Cusack) está llegando al final de un ciclo. Craig es un marionetista callejero con un gran talento, pero él tiene la impresión de que su vida carece de sentido. Nueva York ha cambiado mucho y la gente no le presta mucha atención. Lleva diez años casado con Lotte, que trabaja en una tienda de animales y está obsesionada con su trabajo. Él consigue encontrar trabajo en la planta 7'5 del edificio Mertin-Flemmer de Manhattan, donde encuentra una pequeña puerta que le permite el acceso a un pasillo secreto que le aspira y que le permite acceder al cerebro de John Malkovich.

Por qué debes verla

Cómo ser John Malkovich es una de esas películas que no dejan indiferente a nadie. Antes de calentarnos el corazón con Her, Spike Jonze dejó con la boca abierta con uno de los debuts más originales e inclasificables que se recuerdan. En un mundo audiovisual en el que todo se parece a algo que hemos visto antes o forma parte de un universo narrativo mayor, la asociación entre el realizador de videoclips y el guionista Charlie Kauffman es un milagro.

La posibilidad de introducirse temporalmente en la mente de John Malkovich es la excusa perfecta para abrazar el surrealismo es solo la excusa para acercarse a una película tan deliciosa como imperfecta y llena de ideas. Los hermanos Coen habrían soñado con estar detrás de esta comedia que permite a su ecléctico reparto lucirse a base de ingenio y shock: Cameron Diaz despeluchada, John Cusack al borde del caos, una magnética Catherine Keener y un autoconsciente Malkovich consiguen lucirse en una película en la que las ideas están por encima de todo los demás. Tiene mérito.

Una miniserie devastadora: 'La infamia'

'La infamia'

De que va

Basada en la historia de tres chicas jóvenes que fueron abusadas sexualmente y traficadas por hombres británicos de origen pakistaní en Rochdale, y del posterior fracaso de las autoridades para hacer algo al respecto.

Por qué hay que verla

Una sobrecogedora miniserie británica de tres episodios basada en un suceso real que estremeció al Reino Unido y que cuestionó profundamente la labor de la policía británica: la tardía desarticulación de la red de abuso sexual de menores de Rochdale (Inglaterra), en 2012. Un caso especialmente controvertido por la inoperancia policial y la sospecha de que las autoridades no actuaron a tiempo por temor a ser tachadas de racistas, ya que la banda de pederastas estaba integrada por hombres de origen pakistaní. La serie se centra en la historia de tres de las 47 niñas identificadas como víctimas de esta red de abusos a menores.

En Reino Unido se estrenó hace tres años, pero aquí ha tenido que llegar Filmin para poder ver esta miniserie escrita por Nicole Taylor (El nido) y dirigida por Philippa Lowthorpe (Rompiendo las normas) que ganó el BAFTA a la Mejor Miniserie y a la Mejor Actriz de televisión para una de sus jóvenes protagonistas: Molly Windsor. Una miniserie dura, que no hace concesiones al espectador, pero tratada con inteligencia, sin juzgar a sus personajes y ofreciendo una mirada poliédrica y llena de aristas al caso. Una serie que evita el morbo y crea un retrato demoledor.

Un thriller psicológico: 'La aspirante'

De qué va

Alex Dall es una estudiante universitaria que se une al equipo de remo de su universidad, emprendiendo un viaje físico y psicológico obsesivo sin importar el coste. Con la aspiración de entrar en el equipo titular y superar a sus compañeras, Alex se esfuerza hasta más allá de sus límites, alienando a todos los que la rodean en nombre del éxito.

Por qué debes verla

Hipnótica, asfixiante y fascinante, esta película consiguió cinco nominaciones en los Independent Spirit Awards de 2022, los premios más importantes del cine independiente. En su ópera prima, Lauren Hadaway escribe, dirige y edita una historia sobre la obsesión inspirada por Whiplash y Cisne negro, con mucha personalidad y estilo propios. Isabelle Fuhrman, la niña protagonista de La huérfana de Jaume Collet-Serra, nos atrapa con esta historia de perfeccionismo y autodestrucción, en la que su personaje está dispuesto a todo con tal de conseguir su objetivo, que no es ni una medalla ni ganar un torneo, solo superarse a sí misma cueste lo que cueste.

Sigue los temas que te interesan