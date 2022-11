Premios Goya 2023: Predicciones finales para las nominaciones a lo mejor del cine español

'Alcarràs', 'Cinco lobitos' y 'As Bestas' son las favoritas para mandar en las nominaciones a los Goya.

Ha llegado el momento de la verdad. El cine español busca sucesor para El buen patrón, una triunfadora en los Goya que, con sus seis "cabezones", se quedó lejos de materializar las históricas 20 nominaciones de la comedia de Fernando León de Aranoa. En la carrera por reconocer lo mejor del cine español de 2022, hay dos preguntas en el aire: hasta qué punto los académicos reconocerán la pluralidad de la industria en un año histórico y qué influencia tendrá en las candidaturas que la 37 edición de los Goya será la primera en tener cinco finalistas en todas las categorías.

Con las nominaciones de los Forqué y los Feroz en la mano, es posible que los votantes den esta misma semana un nuevo paso hacia el sorpasso de As bestas. Alcarràs tiene de su lado el Oso de Oro de Berlín, la selección española a los Oscar y las nominaciones a los premios del cine europeo, pero los Goya se votan en casa y Verano 1993 ya perdió contra La librería, una película mucho menor que el thriller de Rodrigo Sorogoyen.

Con las nominaciones de los Forqué y los Feroz ya anunciadas, le toca el turno de palabra a la Academia. Las nominaciones a los Goya se anunciarán el jueves 1 de diciembre. Estas son las apuestas de SERIES & MÁS para la 37 edición de los premios del cine español.

[Premios Goya 2023: Primeras apuestas en el mejor año que se recuerda para el cine español]

Mejor película

Benoît Magimel es un alto comisionado del estado francés en ‘Pacifiction’.

Las tres películas que pasaron el primer corte para representar a España en los Oscar siguen avanzando imparables en la carrera. No existe un escenario en el que As bestas, Alcarràs y Cinco lobitos no están nominadas al Goya. A pesar de quedarse fuera del quinteto de directores finalistas, Modelo 77 debería ser la quinta película de Alberto Rodríguez en ser nominada en la categoría reina. La pelea llega en la última plaza del quinteto: los Feroz rescataron a Un año, una noche, pero los académicos podrían decantarse por Pilar Palomero, Goya a la Mejor película en el año de la pandemia.

También deberíamos prestar atención a la posible sorpresa de Cerdita, otro debut que podría representar en los premios del cine español este año de rupturismo y feminismo detrás de las cámaras. Para desgracia de la crítica más sesuda, serás fácil ver a Juan Diego Botto luchar por el Goya a Mejor película que a Albert Serra y su Pacifiction. ¿Por qué iba a apoyar la industria a alguien que se ríe de ellos sistemáticamente?

1. As bestas

2. Alcarràs

3. Cinco lobitos

4. Modelo 77

5. La maternal

Alternativas: Un año una noche, Cerdita, En los márgenes, Pacifiction y Mantícora

[Carla Simón, de 'Alcarràs' al cielo: "Invertir más en las películas significa que luego pueden llegar más lejos"]



Mejor Dirección

Rodrigo Sorogoyen.

Las 10 nominaciones de As bestas en los Feroz confirman que las narrativas están cambiando en favor de la película de Rodrigo Sorogoyen. Carla Simón y su Alcarràs serán una amenaza hasta el final, especialmente en la categoría de dirección. Rodríguez, uno de los favoritos de la Academia, será el convidado de piedra en la guerra entre gallegos y catalanes. Ante el desprecio de Serra por el cine español y la presencia de Alauda Ruiz de Azúa en la categoría novel, todo apunta a que tanto Pilar Palomero como Isaki Lacuesta tendrían hueco en el quinteto.

La ausencia de Mantícora en los Feroz (salvo por un incontestable Nacho Sánchez) anula la posible sorpresa de Carlos Vermut, nominado por Magical Girl. Fernando Franco, ganador del Goya de dirección novel por La herida, merecía más atención con la película más luminosa de su carrera, La consagración de la primavera. Jaime Rosales, ganador del premio por La soledad, tiene a Anna Castillo como mejor baza para que Girasoles silvestres logre un reconocimiento por parte de sus compañeros de profesión.

1. Rodrigo Sorogoyen por As Bestas

2. Carla Simón por Alcarràs

3. Alberto Rodríguez por Modelo 77

4. Pilar Palomero por La maternal

5. Isaki Lacuesta por Un año una noche

Alternativas: Albert Serra por Pacifiction, Carlos Vermut por Mantícora, Jaime Rosales por Girasoles silvestres y Fernando Franco por La consagración de la primavera

['Modelo 77', el thriller que ha conquistado San Sebastián: "Nos vendieron algo idílico con la Transición"]

Mejor actor protagonista

Nacho Sánchez en 'Mantícora'.

Denis Ménochet debería repetir en los Goya tras su doble presencia en los Forqué y los Feroz. Miguel Herrán se luce en Modelo 77, la película que mejor ha sacado partido a su natural carisma desde A cambio de nada. Karra Elejalde es un favorito de los Goya -tiene dos "cabezones" en casa- y en Vasil ha mostrado un registro más introspectivo y emocional. Su estreno tardío, con paseíllo en la Seminci y una nominación en los Feroz, puede jugara su favor.

Nacho Sánchez no debería fallar tras llegar a los Forqué y los Feroz con Mantícora (es, además, la mejor interpretación de la categoría), pero tiene por delante a tres de los actores más respetados por la Academia: Javier Gutiérrez, Luis Tosar y Antonio Banderas. Puede pasar cualquier cosa, pero los académicos ya rescataron por sorpresa a Gutiérrez el año pasado con La hija.

1. Denis Ménochet por As bestas

2. Miguel Herrán por Modelo 77

3. Nacho Sánchez por Mantícora

4. Karra Elejalde por Vasil

5. Luis Tosar por En los márgenes



Alternativas: Javier Gutiérrez por Modelo 77, Antonio Banderas por Competencia Oficial, Nahuel Pérez Biscayart por Un año, una noche, Pol López por Suro y Álvaro Cervantes por 42 segundos

[Jaime Rosales desgrana sus 'Girasoles silvestres': "No creo en la soledad del individuo"]



Mejor actriz protagonista

Antonio Banderas y Penélope Cruz en 'Competencia Oficial'. Buena Vista

Las tres primeras posiciones en la carrera de Mejor Actriz parecen fijas. Laia Costa roza su primera nominación a los Goya; Anna Castillo ya es una habitual y en Girasoles silvestres la vemos en nuevos registros, y Marina Foïs ya ha aparecido en las nominaciones en los Feroz con una interpretación que se adueña del tercer acto de la película del momento, As bestas. Penélope Cruz se adentra en nuevos terrenos en la divertida Competencia oficial, pero su competencia interna con En los márgenes puede acabar perjudicándola aquí. Dicho esto, es imposible recordar la última vez que la madrileña pudo estar nominada al Goya y no lo estuvo.

Tras seis años lejos de las nominaciones, la Alice Gould Los renglones torcidos de Dios parece el perfecto billete de vuelta para Bárbara Lennie. Los Goya a veces, solo a veces, se permiten estos guiños al cine de género (como el año de Belén Rueda y Los ojos de Julia, escrita precisamente por Oriol Paulo). Esperan un milagro en la retaguardia Ángela Molina (una leyenda sin Goya competitivo que debería haber aparecido en los Feroz con La piedad) y Noémie Merlant (estupenda en Un año, una noche y víctima de la competencia con otra actriz francesa).

1. Laia Costa por Cinco lobitos

2. Anna Castillo por Girasoles silvestres

3. Marina Foïs por As bestas

4. Penélope Cruz por Competencia oficial

5. Bárbara Lennie por Los renglones torcidoss de Dios



Alternativas: Noemie Merlant por Un año, una noche, Ángela Molina por La piedad y Vicky Luengo por Suro

[Laia Costa y Susi Sánchez ('Cinco lobitos'): “Ser una 'superwoman' es una imposición de la sociedad”]



Mejor actor de reparto

Jesús Carroza ha tenido un 2022 fantástico con 'Modelo 77' y 'Apagón'.

El reciente fenómeno de As bestas apunta a nominación doble, algo que no sucede tan a menudo en los Goya como podría parecer a simple vista. Ramón Barea conseguirá, por fin, la primera candidatura al Goya de su carrera. Josep Abad debería optar al premio por el abuelo superado por las circunstancias de Alcarràs, pero los presos de Modelo 77 amenazan con aguarle la fiesta. El spoiler podría llegar de Eduard Fernández: Los renglones torcidos de Dios estáestá desparecida en combate en la temporada de premios, pero nunca hay que descartar a un actor que ha sido finalista en 13 ocasiones anteriormente.

1. Luis Zahera por As bestas

2. Ramón Barea por Cinco lobitos

3. Diego Anido por As bestas

4. Jesús Carroza por Modelo 77

5. Josep Abad por Alcarràs

Alternativas: Fernando Tejero por Modelo 77, Eduard Fernández por Los renglones torcidoss de Dios y Jaime Lorente por 42 segundos

[Penélope Cruz: "La fragilidad de un desahucio no es algo desconocido o extraño para mí"]

Mejor actriz de reparto

Susi Sánchez apunta a por un segundo Goya. Efe

Con Susi Sánchez como favorita absoluta, las dudas llegan a la hora de conocer la identidad de sus acompañantes en la categoría de Mejor actriz de reparto. Ángela Cervantes debería sumar su segunda candidatura consecutiva tras su mención el año pasado en la categoría revelación con Chavalas. Adelfa Calvo, nominada en los Feroz, volvería a los Goya tras su "cabezón" por El autor. Apostar contra Penélope Cruz en los Goya es deporte de riesgo: ha estado nominada en seis de las últimas siete ediciones. Tenemos más dudas con la última plaza: ¿será Carmen Machi, robaescenas en la popular Cerdita, o Emma Suárez, la triple ganadora que ya llegó el año pasado por sorpresa a la categoría protagonista con una película tan pequeña como Josefina?

1. Susi Sánchez por Cinco lobitos

2. Ángela Cervantes por La maternal

3. Adelfa Calvo por En los márgenes

4. Penélope Cruz por En los márgenes

5. Emma Suárez por La consagración de la primavera



Alternativas: Carmen Machi por Cerdita, Bárbara Lennie por El agua, Nieve de Medina por El agua, Loreto Mauleón por Los renglones torcidoss de Dios y Marie Colomb por As Bestas

Mejor dirección novel

Carlota Pereda y Laura Galán en el rodaje de 'Cerdita'.

La ausencia de Alauda Ruiz de Azúa, Juan Diego Botto o Elena López Riera sería una sorpresa mayúscula. La gran incógnita es la identidad del cineasta que ocupe la quinta y última plaza de la categoría. Mikel Gurrea tiene a su favor la presencia de Suro en la Sección Oficial a competición del Festival de San Sebastián, pero es posible que la sensibilidad de Vasil decante la balanza por su directora, Avelina Prat, reforzada después de su paso por Valladolid y un par de nominaciones en los Feroz.

1. Alauda Ruiz de Azúa por Cinco lobitos

2. Juan Diego Botto por En los márgenes

3. Carlota Pereda por Cerdita

4. Elena López Riera por El agua

5. Mikel Gurrea por Suro



Alternativas: Avelina Prat por Vasil, Ernesto Sevilla por Camera Café. La película, Luc Knowles por Libélulas y Carlota González-Adrio por La casa entre los cactus

[Así se creó 'Cinco lobitos', el debut de Alauda Ruiz de Azúa que amenaza con arrasar en el Festival Málaga]



Mejor actor revelación

Manel Llull y Ángela Molina deberían estar en los Goya con 'La piedad'.

La sensacional interpretación de Manel Llull debería haber sido reivindicada por los premios Feroz. Aunque Eduardo Casanova consiguió colocar a dos de los actores de la menor Pieles en las categorías revelación de los Goya, puede que La piedad haya llegado demasiado tarde en un año demasiado competido para todos. Los actores de Alcarràs también fueron ignorados tanto en los Feroz como en los Forqué, pero las arrolladoras presencias de Jordi Pujol Dolcet y Albert Bosch deberían aparecer en el quinteto. Repetimos: deberían. Telmo Irureta, Mikel Bustamante y Cristian Checa parecen fijos por la propia historia de la categoría en los Goya.

1. Telmo Irureta por La consagración de la primavera

2. Mikel Bustamante por Cinco lobitos

3. Cristian Checa por En los márgenes

4. Jordi Pujol Dolcet por Alcarràs

5. Albert Bosch por Alcarràs



Alternativas: Manel Llunell por La piedad, David Lorente por Voy a pasármelo bien, Lluís Marquès por Girasoles silvestres y C. Tangana por Un año, una noche

[Las desconocidas caras de 'Alcarràs': "En mi cabeza pensaba que sería más fácil cazar un Oso que ganarlo"]



Mejor actriz revelación

Los actores de Alcarràs' siguen en duda tras las nominaciones a los Feroz y los Forqué.

Laura Galán es la única de las aspirantes de esta categoría que ha estado nominada en los Feroz y en los Forqué. Las cuatro primeras plazas parecen seguras: las tres primeras son el alma de Cerdita, El agua y La consagración de la primavera. Catalina Sopelana no aparece demasiado en Modelo 77, pero los académicos españoles acostumbran a rescatar interpretaciones no necesariamente llamativas en películas que les han gustado mucho. La gran incógnita del quinteto sería Anna Otin: es un misterio cómo van a reaccionar los votantes a los actores no profesionales de Alcarràs.

1. Laura Galán por Cerdita

2. Luna Pamiés por El agua

3. Valeria Sorolla por La consagración de la primavera

4. Catalina Sopelana por Modelo 77

5. Anna Otin por Alcarràs



Alternativas: Zoe Stein por Mantícora, Raphaëlle Pérez por Mi vacío y yo y Dora por Rainbow

[Carlota Pereda: “Mostrar un cuerpo de una cierta manera es político”]

Sigue los temas que te interesan