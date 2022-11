Las 9 mejores teorías sobre la temporada 2 de 'The White Lotus': Muertes y otras curiosas hipótesis

'The White Lotus': Las mejores teorías sobre la temporada 2

Solo quedan dos episodios para que termine la temporada 2 de The White Lotus y los fans están barajando varias teorías. No tanto sobre la identidad de los varios huéspedes que mueren en esta entrega, tal como se revela en la primera escena, o sobre los responsables de esas muertes; las más interesantes giran alrededor de los conflictos de los personajes, sus secretos y cuál será su devenir para cuando salgan los títulos de crédito finales.

El origen de las hipótesis sobre lo que está pasando y lo que está por venir es variado, algunas están inspiradas por las ilustraciones de los títulos de crédito, y, por supuesto, los diálogos, silencios, miradas y actitudes de los personajes.

Como en la primera temporada, quién muere, cómo y por qué no es lo más interesante de la serie de HBO Max, sino todas las dinámicas de las relaciones entre los personajes, sus secretos y las mentiras que le cuentan a los demás y a ellos mismos. Veremos qué nos deparan los dos últimos episodios, mientras tanto, aquí tenéis las teorías más curiosas. Todas las hemos leído en Reddit.

[Theo James ('The White Lotus'): "Un par de muertes de esta temporada me sorprendieron mucho"]

Cameron y Daphne están arruinados

Theo James y Meghann Fahy son Cam y Daphne en 'The White Lotus' 2.

Harper dice irónicamente que Ethan y ella son los amigos diversos de la pareja rica, pero algunos fans apuntan que estos quizá no tienen tanto dinero como quieren hacer creer. Algunas pistas que apoyan esta teoría son la insistencia de Cameron de convencer a Ethan de que invierta dinero en su propuesta o cuando Daphne compara a los compañeros de trabajo de su marido con Bernie Madoff.

También cuando dice que ha gastado enormes sumas de dinero en organizaciones benéficas estando borracha o el hecho de que Cam no le haya pagado a Lucía por sus servicios.

Albie no está tan deconstruido como cree

Adam DiMarco es Albie Di Grasso.

El trío Di Grasso son hombres de su tiempo y en sus conversaciones se hacen patentes las diferencias generacionales que hay entre ellos. Se sugiere que Albie, el más joven de los tres, es el que ha dejado atrás las conductas patriarcales y machistas. Sin embargo, hay quien señala que esto podría ser una fachada y han detectado algunas señales de alarma en su comportamiento.

A favor de esta teoría se señala que él cree que es un "buen chico", pero realmente no sabe tratar a las mujeres como iguales, seguramente, porque no ha tenido buenos modelos en su padre y su abuelo. Así se ve en su forma de relacionarse con Portia: celoso, posesivo y controlador. "Las chicas siempre dicen que quieren un buen chico, pero cuando encuentran uno no están interesadas", esta frase que dice Albie en el episodio 2 sustentaría esta teoría, porque es un argumento propio de la retórica incel.

[Michael Imperioli: "'The White Lotus' me hizo repensar mi masculinidad y mi forma de ver el mundo"]

Portia es uno de los huéspedes que muere

Haley Lu Richarson, la sufrida asistente de Tanya.

Sabemos que para el final de esta entrega habrán muerto, por lo menos, más de dos huéspedes. Hay muchas teorías de asesinatos motivados por los celos y el sexo, algo en lo que podemos pensar fácilmente después de haber escuchado la leyenda de la Testa Di Moro, pero todas esas teorías son demasiado obvias.

En Reddit hay varios usuarios que se inclinan por esta otra, según la cual Portia es una de las personas que muere esta temporada. Como evidencia, se apoyan en las palabras de la vidente a la que fue con Tanya que solo gritó: "la mujer loca te conducirá al suicidio". Parecía que estaba dirigiéndose al personaje de Jennifer Coolidge, pero Portia también estaba en la habitación.

Esto, sumado a las pastillas que robó del baño de su jefa, o su mención a sufrir de depresión les ha hecho pensar en que pueda morir, pero más que por accidente que debido a una sobredosis voluntaria.

Lucia es familia de los Di Grasso

Simona Tabasco es Lucia.

No todas las series de HBO deben tener una trama de incesto, y Quentin y Jack no son tío y sobrino aunque le hayan dicho eso a Tania, pero usuarios como VisualDeparture8 dicen que hno puede ser casualidad que Lucia sea de Catania, la misma localidad de donde es la familia del trío Di Grasso, y que deben estar relacionados de alguna forma.

['The White Lotus': De La Testa di Moro a 'La aventura' o 'Survivor', 5 curiosidades y cameos de la temporada]

Laura Dern

Si no la recocisteis por la voz en la llamada telefónica, Michael Imperioli confirmó en su cuenta de Instagram que su esposa en la ficción está interpretada por Laura Dern. La teoría que circula es que la actriz haga acto de presencia en Sicilia en los dos últimos episodios, tal como hizo Molly Shannon en la primera temporada. Y que seguramente descubra que Lucia y Mia están registradas en la habitación de su marido cuando quiera hacer check-in.

Esta última parte, sin embargo, parece poco probable porque tal como está la relación entre ambos, lo lógico sería que se alojara en su propia habitación, pero la semilla para la confusión está sembrada.

Quentin es un estafador

Tom Hollander es Quentin, el amigo gay de Tanya.

El final del quinto episodio, escena en la que Tanya ve a Quentin y Jack, su supuesto sobrino, manteniendo relaciones sexuales, confirma que el encantador amigo que ha hecho la diva en la isla esconde varios secretos, y sobre él han surgido varias teorías.

En una de las comidas, Cameron y Daphne hablan sobre esa gente que tiene palacetes en Europa, pero que en realidad no tienen dinero. Quentin podría ser uno de ellos, y el impresionante palacete al que invita a Tanya podría ser de alquiler, tal como la casa que alquiló Daphne. Lo mismo habría ocurrido con el yate. Que aparentara este nivel de vida hizo que Tanya confiara en él, porque no sospecha que esté interesado en su dinero, ya que cree que no lo necesita.

Quentin y Jack, amantes y equipo

Portia y Jack en 'The White Lotus'.

Según esta teoría, Quentin y Jack son amantes y también trabajan juntos en las estafas, en las que es el más joven en el que suele seducir a mujeres mayores con dinero. En este caso, al ver que Tanya se sentía realmente sola, decidieron que era una presa fácil y que no hacía falta el juego de seducción, sino simplemente halagarla y hacerle compañía. La misión de Jack en este caso era mantener entretenida a su asistente. Y que no es rico lo demuestra cuando se va corriendo de un bar porque "no llevaba la cartera".

Quentin y Greg se conocen

Otra vertiente de la teoría de Quentin como villano es que es amigo de Greg y están compinchados para sacarle dinero a Tanya de alguna forma. Quienes se decantan por esta hipótesis recuerdan que en la primera temporada cuando Tanya y Greg se conocen, él viene de hacer un viaje en barco con unos amigos. Otros, van más allá y dicen que Greg es el hombre heterosexual del que Quentin dice haber estado enamorado y por el que haría cualquier cosa.

[Jennifer Coolidge: "Mike White cambió mi vida con 'The White Lotus', siempre le estaré agradecida"]

Pistas en los títulos de crédito

Las menciones a leyendas y la presencia de cuadros y esculturas en las habitaciones nos invitan a prestarle atención a este tipo de referencias. Lo mismo sucede con la cabecera de esta temporada, como esta, en Twitter hay varias cuentas que han interpretado las ilustraciones con el nombre de los actores que aparecen impresos en los títulos de crédito.

Sigue los temas que te interesan