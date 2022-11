Will Smith estrena su primera película tras la bofetada a Chris Rock: "Espero que no la penalicen"

Will Smith entiende a quien no esté listo para ver su nueva película: "espero que mis acciones no la penalicen"

En vísperas del estreno de Hacia la libertad, el regreso a la pantalla de Will Smith desde el incidente de la 94ª gala de los premios Oscar, el actor ha decidido hablar abiertamente de cómo este hecho puede afectar la reacción del público hacia la película dirigida por Antoine Fuqua.

Esta es la primera película que estrena el ganador del Oscar por El método Williams desde que abofeteó a Chris Rock en el escenario. Desde entonces, renunció voluntariamente a su membresía como académico, fue sancionado con la prohibición de asistir a la ceremonia por un período de diez años y se paralizaron varios de los proyectos a los que estaba vinculado.

Las repercusiones que han tenido sus acciones pueden ensombrecer las posibilidades de esta producción en la temporada de premios, aunque ninguna de estas medidas impide realmente que la película consiga nominaciones en todas las categorías, incluida la de mejor actor protagonista, la sanción solo le impediría a Smith asistir a la gala. Sin embargo, la preocupación del actor en este momento es apelar al público y defender el proyecto para evitar que sus acciones mancillen el trabajo de todo el equipo.

"Entiendo y respeto si alguien no está preparado para ver la película", dijo Smith en una entrevista en Fox News. "Lo que más me preocupa es mi equipo, Antoine Fuqua ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera. Todo el equipo ha hecho uno de los mejores trabajos de toda su carrera. Mi mayor esperanza es que mis acciones no penalicen a mi equipo".

Durante esta gira promocional previa al estreno de la película el 2 de diciembre en salas de Estados Unidos (en el resto del mundo se verá a través de Apple TV+ una semana después), Smith concedió una entrevista personal y un poco más extensa en The Daily Show con Trevor Noah, donde también habló de cómo han sido estos meses desde su fatídica noche en la ceremonia de premios.

"Entiendo el dolor que causé y lo impactante que fue para muchas personas". El actor reconoció su error, y aunque dijo que no entraría en más detalles para no causar más malentendidos, añadió que "estaba pasando por muchas cosas esa noche", que tenía mucha rabia acumulada y perdió el control. "Esa no es la persona que quiero ser", afirmó.

Sobre Hacia la libertad, insistió en que es la "obra maestra de Antoine Fuqua" y destacó el brillante trabajo del equipo técnico y los actores, "espero que su trabajo sea reconocido y no se manche debido a una terrible decisión que tomé en el pasado".

'Hacia la libertad' | Tráiler | Apple TV+

Hacia la Libertad de Apple Original Films se rodó en el verano de 2021 y apuntaba como la gran apuesta de la plataforma para los Oscar después del éxito de CODA, y del retraso de la nueva película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Cuenta la historia triunfal de Peter (Smith), un hombre que escapa de la esclavitud confiando en su ingenio, su fe inquebrantable y un profundo amor por su familia, enfrentándose a sus perseguidores y a los implacables pantanos de Luisiana en su búsqueda de la libertad.

La película está inspirada en las fotos de 1863 conocidas como "Whipped Peter", tomadas durante un examen médico militar, que aparecieron por primera vez en el semanario Harper's Weekly. Una imagen en concreto, conocida como "la espalda azotada", que muestra la espalda desnuda de Peter mutilada por los látigos de sus esclavizadores, contribuyó ampliamente al cambio en la opinión pública estadounidense acerca de la esclavitud.

La película está dirigida por Antoine Fuqua (Training Day) y a Smith lo acompañan en el reparto actores como Ben Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, Mustafa Shakir, Steven Ogg, Grant Harvey, Ronnie Gene Bivens, Jayson Warner Smith, Jabbar Lewis, Michael Luwoye, Aaron Moten e Imani Pullum.

'Hacia la libertad' se estrena en Apple TV+ el 9 de diciembre.

