Denzel Washington sobre cómo vivió la bofetada de Will Smith en los Oscar: “El diablo se apoderó de él”.

Una semana después de la gala de los Oscar, aún se sigue hablando de lo ocurrido entre Will Smith y Chris Rock. En esta ocasión ha sido el actor nominado por Macbeth, Denzel Washington, el que ha hablado públicamente por primera vez sobre los hechos, recordando cómo vivió él la ceremonia de este año.

El pasado sábado, Washington apareció junto al autor y pastor T.D. Jakes en la Cumbre Internacional de Liderazgo, un encuentro que centrado tanto en repasar su trayectoria profesional como en hablar de la fe, y donde también hubo espacio para conversar sobre los premios. Llegado un momento, la conversación se centró en los Oscar, recordando cómo Will Smith subió al escenario para agredir a Chris Rock después de que el humorista hiciera un chiste refiriéndose a Jada Pinkett Smith. Tras la bofetada, se vio a Denzel Washington y al escritor y director Tyler Perry hablando con Smith, que poco después recibió el premio por El método Williams y pidió disculpas a la Academia.

Jakes se dirigió a Denzel Washington, diciéndole que "se había metido en medio de la Tercera Guerra Mundial". Seguidamente, el actor respondió con humor que "hay un dicho que dice que cuando el diablo te ignora, es porque estás haciendo algo mal. Por el contrario, cuando el diablo se acerca a ti, puede que sea porque estás intentando hacer algo bien. Y por alguna razón, el diablo se apoderó de esa circunstancia esa noche".

El actor continuó diciendo que, por suerte había más gente allí, incluido Perry, que se acercó inmediatamente y compartió oraciones con Smith. Washington se negó a discutir sobre lo que dijeron y también se opuso a condenar a Will Smith, que además de compañero de profesión, es amigo personal. Se preguntó "quiénes somos nosotros para condenar" y confesó además que "no conoce los entresijos de la situación" y que "sabe que la única solución fue la oración". Más tarde, durante la entrevista, también se trató el hecho de que el actor se levantase para acercarse a Will Smith, donde Washington explicó que "no podía haberse quedado sentado en el asiento" y que "eso no es lo que él es".

El pasado viernes, Smith anunció formalmente que renunciaba a la Academia, en medio de una investigación pendiente sobre sus acciones durante la ceremonia. En esta declaración, el actor dijo que había respondido al aviso de audiencia disciplinaria de la Academia y que piensa "aceptar todas y cada una de las consecuencias" de su conducta.

De esta manera, Smith continuaba con la disculpa que ya había emitido en redes sociales. Tras la renuncia, el presidente de la Academia David Rubin, que inició un procedimiento disciplinario en torno al actor a principios de semana, reconoció que el grupo había aceptado la renuncia del actor, diciendo que "seguirán avanzando con sus procedimientos disciplinarios por violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, antes de la próxima reunión de la junta programada para el 18 de abril".

