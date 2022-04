La policía habría detenido a Will Smith la noche de los Oscar si Chris Rock lo hubiera denunciado

Apenas han pasado cinco días desde que se celebró la gala de los Oscar y se siguen desvelando más detalles de lo que ocurrió entre bambalinas alrededor del violento suceso que protagonizaron Will Smith y Chris Rock. En esta ocasión, el productor de la gala Will Packer nos dio a conocer más detalles, desvelando en el programa Good Morning America que la policía de Los Ángeles estaba dispuesta a intervenir en la gala tras lo sucedido. En una entrevista realizada por T.J. Holmes, Packer recordó lo que ocurrió la ceremonia del pasado domingo, revelando además que el Departamento de Policía de Los Ángeles estaba en el lugar de la ceremonia, listo para arrestar a Smith si Rock decidía presentar cargos contra él.

"Dijeron: 'Iremos a buscarlo'. Estamos preparados. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puedes presentar cargos, podemos arrestarlo'", dijo Will Packer. "Estaban exponiendo las opciones, y mientras hablaban, Chris estaba siendo muy desdeñoso con las alternativas que le ofrecían, diciendo que estaba bien hasta el punto en el que le dije que 'les dejara terminar'", añadió Packer, refiriéndose a la policía. El productor contó que siguieron insistiendo y preguntándole a Rock, pero que finalmente el humorista se negó a hacerlo y no llegó a presentar un informe policial sobre la bofetada. En el vídeo de la entrevista, Packer también desveló que no llegó a hablar directamente con Will Smith.

"Las entidades de investigación de LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles) están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro", expresa el comunicado de LAPD. "El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea rellenar un informe policial con posterioridad, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación".

ABC NEWS EXCLUSIVE | TOMORROW ON GMA: #Oscars producer Will Packer speaks out on what happened behind the scenes, moments after actor Will Smith slapped comedian Chris Rock on stage. pic.twitter.com/LnFnNImFJ1 — Good Morning America (@GMA) March 31, 2022

Durante la última semana, ha habido mucha confusión y controversia en torno al altercado, y la propia Academia dijo en un comunicado el pasado miércoles que le pidieron a Smith que abandonara la ceremonia, aunque él se negó. Además, también se anunció que Smith ahora se enfrenta a la posible "suspensión, expulsión u otras sanciones permitidas" como resultado de lo sucedido esa noche.

Como consecuencia al huracán mediático de los últimos días, Will Smith optó por disculparse el lunes, dirigiéndose en particular a Chris Rock a través de las redes sociales. "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", escribió. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

Por otro lado, Chris Rock respondió al suceso públicamente y por primera vez en un programa de comedia en Boston, diciendo que "aún está procesando lo que sucedió" y que "en algún momento hablará de ello", prometiendo además que será "serio y divertido".

