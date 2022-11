Jennifer Coolidge: "Mike White cambió mi vida con 'The White Lotus', siempre le estaré agradecida"

De American Pie a Seinfeld o Frasier, Jennifer Coolidge lleva 30 años trabajando frente a la pantalla, pero el reconocimiento del público y la crítica le llegó en 2021 con su papel de Tanya en The White Lotus, por el que consiguió el Emmy a mejor secundaria de miniserie, entre otros premios interpretativos de la temporada.

Mike White, creador y director de la serie, ha explicado en varias entrevistas que Coolidge es una de las razones por las que escribió la primera temporada. Al ver que el público respondió de forma tan positiva a su personaje y, sobre todo, a su interpretación, supo enseguida que si había una segunda entrega, Tanya tenía que volver, y así ha sido.

El cariño, respeto y admiración son mutuos. La actriz que interpreta a la constante en esta antología no escatima en halagos al referirse al talento de White. Lo considera "un genio y una de las personas más inteligentes" que ha conocido, "es capaz de procesar en su cabeza varias cosas a la vez y expresarlas con tanta elocuencia como si fuera un guion escrito".

Sobre lo agradecida que se siente por la oportunidad que le dio y algunas anécdotas del rodaje de la nueva temporada, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con la actriz y John Gries, su pareja en la ficción, antes del estreno de la serie.

Coolidge tiene un sentido del ritmo excepcional para la comedia, pero en su trabajo en The White Lotus destaca también la elocuencia de sus expresiones faciales, una gestualidad acorde con el tono trágico que acompaña a su personaje, capaz de poner al límite de su paciencia a sus interlocutores.

Por la naturalidad de sus reacciones, se podría pensar que hay mucho de improvisación en sus escenas, pero la actriz aclara que hay poca: "los guiones son magníficos, solo estamos reaccionando en tiempo real. La genialidad de Mike (White) radica en que tiene la habilidad de conseguir actuaciones espontáneas, porque previamente ha creado con sus guiones una realidad que es fiel a la vida", señala.

"Mike nos pide que probemos cosas que escribe en el momento mientras nos ve hacer las escenas, siempre está escribiendo" -John Gries

Lo mismo opina John Gries, "no pensamos en lo que estamos haciendo en el momento, nos dejamos llevar. Cuando después veo las escenas en pantalla me sorprendo pensando '¿cómo se me ocurrió eso?', y entonces recuerdo que estaba escrito. Como la interacción es tan honesta, somos menos conscientes de nosotros mismos al rodar".

Aunque ambos afirman que no hay mucha improvisación, también reconocen que no es porque White no esté abierto a ello, "realmente es un trabajo muy colaborativo", apunta Coolidge. "Y muchas veces escribe sobre la marcha", añade Gries, "nos pide que probemos otras cosas que escribe en el momento mientras nos ve hacer las escenas. Siempre está escribiendo".

La pareja de actores atribuye la naturalidad en los diálogos que escribe White a su memoria fotográfica: "creo que tiene almacenadas en su cerebro todas las conversaciones que ha tenido o ha escuchado. Es un talento que no soy capaz de explicarte, pero es capaz de escribir las líneas que son las que diría cada personaje en cada momento y, al mismo tiempo, que no son las que esperas", apunta la actriz.

Una prueba de que White sabe escuchar y tiene buena memoria, es la escena de la vespa en el episodio dos de esta temporada. Fue escrita para Coolidge por algo que ella le dijo cuando él le propuso volver en esta entrega en Sicilia, "le dije que quería pasear en una de esas vespas mientras un guaperas italiano me encendía un cigarrillo".

John Gries y Jennifer Coolidge en 'The White Lotus'.

La escena en cuestión, a bordo de la mítica motocicleta italiana no la rodaron con dobles, "nos arrastraba un coche, realmente yo no estaba conduciendo", confesó Gries. Su anécdota fue interrumpida por su esposa en la ficción, que nos contó que esto es lo que más odia del cine y la televisión: "en las entrevistas siempre hay alguien que revela todos los secretos y rompe la magia. No quiero que sepan que no corrimos peligro en el acantilado, John", dijo en tono jocoso, como si estuviera abrazando el espíritu de Tanya.

"Estoy recibiendo propuestas que jamás me habrían ofrecido si no hubiese interpretado a Tanya" -Jennifer Coolidge

Por su sentido del humor y carisma, durante la entrevista a veces es difícil diferenciar a Coolidge del personaje que interpreta. Como cuando le cuesta aceptar el elogio de su compañero: "tienes un enorme talento para la comedia física", a lo que ella responde de forma impulsiva: "a veces se producen silencios incómodos o simplemente me tropiezo y la gente piensa que es algo que he creado para el personaje, solo soy yo siendo torpe".

Desde que comenzó a actuar de forma profesional a principios de los años 90, Coolidge suma más de 120 créditos en cine y la televisión, pero reconoce que está atravesando el mejor momento de su carrera gracias a Mike White. "Cambió mi vida con The White Lotus, siempre le estaré agradecida", afirma cambiando el tono a uno más serio, "estoy recibiendo propuestas para hacer algunas cosas que jamás me habrían ofrecido si no hubiese interpretado a Tanya. Me siento afortunada por este regalo".

