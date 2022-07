James Cameron avisa: ‘Avatar 3’ podría ser el final de la saga para él como director

Pocos directores entienden tan bien el juego de Hollywood como James Cameron. La cuenta atrás para el estreno de Avatar: El sentido del agua baja ya de los seis meses y el director de Titanic ya está calentando la campaña promocional de la película más taquillera de la historia del cine, Avatar. Durante una entrevista exclusiva con la revista Empire, el ganador del Oscar avisa de que la tercera película podría ser la última para él como director y que las secuelas serán largas. El que lo necesite, “que se levante y vaya a mear”, advierte el director a los más impacientes.

Está previsto que el universo narrativo de Avatar se expanda en una cuarta y quinta entrega, pero Cameron podría abandonar la silla del director después de la tercera película, ya en proceso de postproducción y con un desembarco previsto para las navidades de 2024. El cineasta explicaba al medio británico que “las películas de Avatar son muy exigentes y tengo otras historias en desarrollo que también me resultan emocionantes. Creo que es cuestión de tiempo - no sé si después de la tercera película o de la cuarta - que le pasa la batuta a otro director de confianza para poder irme a hacer otras cosas que también me interesan. O quizás no. No lo sé”, concluye, críptico, el director.

No sería la primera vez que Cameron delega proyectos en otros directores por falta de tiempo. Alita: Ángel de combate acabó en manos de su amigo Robert Rodríguez por culpa de sus compromisos con Avatar. El director también contempló dirigir Terminator: Destino oscuro, secuela directa de las dos primeras entregas de la saga que él mismo había dirigido, pero finalmente fue Tim Miller el encargado de dirigir la película. A diferencia de lo que pasó con el cineasta latino, la relación entre el autor de Deadpool y Cameron fue tensa, según confirmó el primero en una entrevista con la web Collider.

'Avatar: El Sentido del Agua' | Teaser Tráiler Oficial

Cameron también ha comentado que la cuarta temporada será “una brutalidad” y que “espera y desea que sea capaz de dirigirla él mismo”. Las dos secuelas restantes que tiene planificadas el director y guionista todavía no han recibido la luz verde de Disney y dependerán de la respuesta en taquilla que tenga Avatar: El sentido del agua durante las próximas navidades. “Espero que podamos hacer las películas 4 y 5 porque en realidad todo forma parte de una gran historia”.

La duración de sus películas fue otro de los temas que abordó con Empire. “No quiero que nadie se queje de la longitud cuando se sientan y ven series durante ocho horas seguidas”, advirtió el director respecto a las secuelas de Avatar, una cinta que duraba 162 minutos. “Podría escribir yo mismo esta parte de la crítica. 'La agonizantemente larga película de tres horas...' Dadme un descanso. He visto a mis hijos sentarse a ver cinco episodios de una hora, uno detrás de otro. Aquí está el gran cambio de paradigma social que tiene que pasar: no pasa nada por levantarse e ir a orinar”.

Irónicamente, las palabras del director llegan días después de que Netflix haya estrenado el final de la cuarta temporada de Stranger Things, un capítulo que dura 150 minutos, poco menos que la primera Avatar. Cameron tampoco tiene paciencia para los haters de la película que volvió a poner de moda la tecnología del 3 D. “Los trols dirán que a nadie le importa una mierda y que no recuerdan de los nombres de los personajes o una maldita cosa que sucedió en la película. Luego vuelven a ver la película y dicen: ‘Oh, está bien, lo siento, me voy a callar’. Así que no estoy preocupado por eso”. Si no existiera James Cameron, habría que inventarlo.

La familia será uno de los ejes centrales en 'Avatar: El sentido del agua'.

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, Avatar: El sentido del agua empieza contando la historia de la familia Sully (formada por Jake, Neytiri y sus hijos), centrándose en los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

Zoe Saldanha, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, CCH Pounder, Giovanni Ribisi y Joel David Moore recuperan sus papeles de la película original, en algunos casos a pesar de haber muerto en Avatar. Entre las grandes novedades destacan Cliff Curtis, Edie Falco, Jemaine Clement y Kate Winslet.

La protagonista de Titanic prometió hace más de 20 años que nunca más volvería a trabajar con James Cameron, con una única excepción posible: que le pagaran muchísimo dinero. No sabremos lo que le ha costado al cineasta, pero Winslet ha vuelto a jugarse la vida bajo el agua por una película del megalómano director. Por algo será.

