La porra de los Oscar 2022: nuestras apuestas de ganadores para la 94 edición de los premios de Hollywood

Es el momento de soltar los lápices. Faltan menos de 48 horas para descubrir quiénes serán los ganadores de la 94 edición de los Oscar y todavía hay muchas preguntas en el aire. ¿Los académicos se dejarán llevar por el corazón (CODA) o por la cabeza (El poder del perro)? ¿Son reales las teorías de última hora de que Penélope Cruz está a punto de hacer historia con su segundo Oscar por Madres paralelas? ¿Hasta dónde llegará el fenómeno de Encanto? ¿Qué eterno perdedor, Paul Thomas Anderson o Kenneth Branagh, se llevará el Guion Original? ¿Puede ganar realmente el wéstern de Jane Campion una sola estatuilla a pesar de partir con 12 candidaturas? Intentamos responder y argumentar todas esas dudas en nuestra porra definitiva para los premios de mañana.

Película

El resultado de las nominaciones a los Oscar, el apoyo de los BAFTA (los premios que más votantes comparten con sus colegas estadounidenses) y la internacionalización de la Academia (un 47% de los votantes no estaban en la organización en 2015) deberían favorecer a El poder del perro. Con los números en la mano, no tiene sentido que CODA se acabe llevando el Oscar a la Mejor Película. Solo tiene 3 candidaturas y se quedó fuera de dos categorías clave en los premios: Dirección y Montaje. Las estadísticas son cristalinas: ninguna película en noventa años ha sido capaz de imponerse a ninguna de esas dos estadísticas. Sin embargo, sus premios en los gremios de actores y productores, el encanto de su reparto y la incesante campaña del gigante Apple han colocado al remake de La familia Bélier en la posición de favorita. ¿Quién lo hubiera dicho hace un mes?

Nominados: Belfast, CODA, No mires arriba, Drive my car, Dune, El método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro, West Side Story

Ganará: CODA

Podría ganar: El poder del perro

Dirección

Chloe Zhao entregó el premio en el Sindicato de Directores a Jane Campion.

Desde su premio a la mejor dirección en el Festival de Venecia, Jane Campion es la gran favorita para hacerse el Oscar que se le escapó con El piano. El fuego iniciado por su confuso discurso de agradecimiento en los Critics Choice (donde involuntariamente hizo de menos los méritos de Serena y Venus Williams) le quitará algún voto, pero no los suficientes como para no ganar.

Nominados: Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Kenneth Branagh por Belfast, Jane Campion por El poder del perro, Ryūsuke Hamaguchi por Drive my car, Steven Spielberg por West Side Story

Ganará: Jane Campion por El poder del perro

Podría ganar: Steven Spielberg por West Side Story

Actriz

Milena Smit y Penélope Cruz en 'Madres paralelas'.

Desde hace 20 años que no gana el Oscar una interpretación que no estuviera nominada previamente en ninguno de los precursores clave (Sindicato de Actores, BAFTA, Globos de Oro y Critics Choice), una hazaña a la que se sobrepuso entonces Marcia Gay Harden y que espera derribar el domingo Penélope Cruz. Variety y Deadline apuestan por ellas, los votos confidenciales que adelantan los medios estadounidenses también y existe un runrún en el ambiente de que la española podría dar la campanada. La opción lógica es Jessica Chastain, ganadora del Sindicato de Actores y Critics Choice por su interpretación como Tammy Faye. La pelirroja nunca ha ganado el Oscar y se ha dejado la piel en esta campaña. El voto va a ser muy ajustado, y tampoco deberíamos ignorar la posibilidad de que otra de las finalistas dé la sorpresa. Es esa clase de año en esta categoría.

Nominados: Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye, Olivia Colman por La hija oscura, Penélope Cruz por Madres paralelas, Nicole Kidman por Being the Ricardos, Kristen Stewart por Spencer

Ganará: Penélope Cruz por Madres paralelas

Podría ganar: Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

Actor

Will Smith en 'El método Williams'.

Si Benedict Cumberbatch ni siquiera fue capaz de ganar en su casa con su extraordinaria interpretación en El poder del perro, estamos a punto de asistir al coronamiento de Will Smith en los Oscar.

Nominados: Javier Bardem por Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch por El poder del perro, Andrew Garfield por Tick, tick... Boom!, Will Smith por El método Williams, Denzel Washington por Macbeth

Ganará: Will Smith por El método Williams

Podría ganar: Andrew Garfield por Tick, tick... Boom!

Actriz Secundaria

Ariana DeBose en 'West Side Story'.

Anita se va a convertir en el tercer personaje de la historia de los Oscar que le da el premio a dos intérpretes distintos. La robaescenas de West Side Story seguirá los pasos de Vito Corleone y el Joker. Ariana DeBose será también la primera intérprete fuera del armario en el momento de ganar su Oscar. Su presencia en pantalla es irresistible, pero la inercia que se ha creado alrededor de su Anita ha impedido valorar el trabajo de nominadas como Kirsten Dunst por El poder del perro, por fin reconocida por la Academia tras treinta años en el negocio.

Nominados: Jessie Buckley por La hija oscura, Ariana DeBose por West Side Story, Judi Dench por Belfast, Kirsten Dunst por El poder del perro, Aunjanue Ellis por El método Williams

Ganará: Ariana DeBose por West Side Story

Podría ganar: Kirsten Dunst por El poder del perro

Actor Secundario

Troy Kotsur en 'CODA'.

Troy Kotsur se va a convertir el domingo en el primer hombre sordo en ganar un Oscar. Kodi Smit-McPhee se llevó el Globo de Oro y arrasó en los premios de la crítica, pero el actor de CODA lo tiene todo: su personaje es carnaza de esta categoría, su triunfo sería histórico y ha hecho una campaña de promoción inmejorable. Kotsur lo tiene hecho.

Nominados: Troy Kotsur por CODA, Ciarán Hinds por Belfast, Kodi Smit-McPhee por El poder del perro, Jesse Plemons por El poder del perro, JK Simmons por Being the Ricardos

Ganará: Troy Kotsur por CODA

Podría ganar: Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

Guion Original

Jude Hill, alter ego de Kenneth Branagh en 'Belfast'

Guion Original es la batalla de dos cineastas multinominados que no han ganado nunca el Oscar: 11 para Paul Thomas Anderson y 8 para Kenneth Branagh. Nos decantamos por Belfast. El premio de guion puede ser la compensación para una película que durante meses fue la favorita por defecto para triunfar en esta edición y que dobla en nominaciones a su mayor rival. Algunos apuestan por la sorpresa de La peor persona del mundo si los votos entre Branagh y Anderson se dividen.

Nominados: Belfast, No mires arriba, El método Williams, Licorice Pizza, La peor persona del mundo

Ganará: Belfast

Podría ganar: Licorice Pizza

Guion Adaptado

Independientemente de lo que pase en Mejor Película, el BAFTA a CODA es un presagio de lo que va a suceder en los Oscar. Jane Campion ya tiene su premio asegurado como directora y Sian Heder no está nominada en esa categoría ni es una de las productoras del remake de La familia Bélier. La Academia, cada vez más dada a repartir de forma salomónica en lugar de untar de premios a una sola película, apostará seguramente por la producción de Apple TV+.

Nominados: CODA, Drive My Car, Dune, La hija oscura, El poder del perro

Ganará: CODA

Podría ganar: El poder del perro

Película de Animación

La banda sonora de Encanto ha convertido al musical de Disney en un fenómeno cultural. Los Mitchell contra las máquinas triunfaron en los Critics Choice y los Annnie, pero es difícil imaginarse al último fenómeno de la Casa del Ratón yéndose de vacío.

Nominados: Encanto, Luca, Los Mitchell contra las máquinas, Flee, Raya y el último dragón

Ganará: Encanto

Podría ganar: Los Mitchell contra las máquinas

Película Internacional

'Drive My Car'.

La peor persona del mundo ha dado mucha conversación en las últimas semanas, pero en los Oscar nunca ha perdido el premio internacional una película que también estuviera nominada en la categoría reina. Los votantes, incluso aquellos que no la hayan visto, pueden decidir que esta estauilla es la recompensa que merece Hamaguchi.

Nominados: Drive My Car (Japón), Flee (Dinamarca), Fue la mano de Dios (Italia), Lunana: A Yak in the Classroom (Bután), La peor persona del mundo (Noruega)

Ganará: Drive My Car (Japón)

Podría ganar: La peor persona del mundo (Noruega)

Película Documental

Flee no debería irse de vacío con tres nominaciones, pero Questlove es una figura muy respetada en la industria y Summer of Soul ha arrasado en los precursores. Ni siquiera los BAFTA han rescatado a la película danesa. Su victoria sería tan justa como sorprendente a estas alturas.

Nominados: Ascension, Attica, Flee, Summer of Soul, Writing with fire

Ganará: Summer of Soul

Podría ganar: Flee

Fotografía

Ari Werner y Jane Campion en el rodaje de 'El poder del perro'.

Ari Werner puede hacer historia con el primer premio a una mujer en la categoría de Mejor Fotografía (antes solo había estado nominada Rachel Morrison por Mudbound). Su trabajo en el wéstern de Jane Campion ha arrasado entre la crítica, pero los BAFTA y el Sindicato de Directores de Fotografía se han decantado por Dune. La película de sci-fi es la favorita sobre el papel, pero creemos que la posibilidad de hacer historia y de engordar el palmarés de la más nominada de la noche deja abierta la contienda.

Nominados: Dune, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro, Macbeth, West Side Story

Ganará: El poder del perro

Podría ganar: Dune

Vestuario

'Cruella'.

A los académicos les pierda la época y el exceso en la categoría de Vestuario, algo que limita la carrera a la precuela de Cruella y el remake de West Side Story. En esta batalla de la nostalgia la gran favorita es Jenny Beavan, ya oscarizada por Mad Max: Furia en la carretera y Una habitación con vistas.

Nominados: Cruella, Dune, Cyrano, El callejón de las almas perdidas, West Side Story

Ganará: Cruella

Podría ganar: West Side Story

Efectos visuales

Salvo muy contadas excepciones (como el sorprendente triunfo de Ex Machina ante Marte, El renacido y Mad Max: Furia en la carretera) es muy difícil que una candidata a Mejor Película pierde en esta película ante una película que no lo es. Los blockbusters de Marvel y Disney se anulan entre sí, y desde un punto de vista de los efectos Dune se luce más que la despedida de Daniel Craig como 007. Otro de los premios que deberían estar seguros.

Nominados: Dune, Free Guy, Sin tiempo para morir, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Spider-Man: No Way Home

Ganará: Dune

Podría ganar: Spider-Man: No Way Home

Canción original

Lin-Manuel Miranda. Gtres

Hasta que Adele ganó el Oscar con Skyfall, ninguna película de la saga Bond se había hecho con la estatuilla a pesar de la histórica tradición de temazos en la franquicia. Sam Smith volvió a repetir con Spectre y ahora puede ser el turno de los hermanos Billie y Phineas Eilish. Solo puede impedirlo Lin-Manuel Miranda, pero Disney cometió el error de presentar en la categoría Dos oruguitas en lugar del fenómeno No se habla de Bruno. De ganar el Oscar por Encanto, el autor de Hamilton pasaría al exclusivo club de los EGOT: los ganadores del Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Nominados: Belfast: Down to Joy, Encanto: Dos oruguitas, Cuatro días: Somehow You Do, El método Williams: Be Alive, Sin tiempo para morir: No Time to Die

Ganará: Encanto

Podría ganar: Sin tiempo para morir

Música Original

Dune va a dar el segundo Oscar de su carrera a uno de los músicos más influyentes y populares en la historia de Hollywood. Por increíble que parezca, Hans Zimmer solo había ganador anteriormente por su banda sonora para El rey León. Alberto Iglesias tendrá que esperar a otra oportunidad, al igual que un Johnny Greenwood que hubiera merecido este año el premio por sus partituras para El poder del perro o la olvidada Spencer.

Nominados: No mires arriba, Dune, Encanto, Madres paralelas, El poder del perro

Ganará: Dune

Podría ganar: El poder del perro

Montaje

'Dune'

Mejor Montaje está diseñada a ser una de las categorías rompequinielas de la noche. Sin miedo a morir, la ganadora del BAFTA, no fue nominada en los Oscar. West Side Story corrió la misma suerte a pesar de ganar el Critics Choice. El método Williams y tick, tick... Boom! ganaron en el gremio de montadores, pero no encajan a priori con las habituales ganadoras de la categoría. El poder del perro ha dominado en los premios de la crítica, pero una de las cosas que atacan sus detractores es el ritmo. Por descarte, nos quedamos con Dune.

Nominados: No mires arriba, Dune, El método Williams, El poder del perro, tick, tick... Boom!

Ganará: Dune

Podría ganar: El método Williams

Sonido

Históricamente la categoría de Mejor Sonido ha estado ligada íntimamente a la de Montaje. Este año la única película que tienen en común ambas categorías es Dune, una superproducción que puede presumir además de un apabullante diseño sonoro. Sobre el papel, uno de los Oscar más claros de la noche.

Nominados: Belfast, Dune, Sin tiempo para morir, El poder del perro, West Side Story

Ganará: Dune

Podría ganar: West Side Story

Diseño de producción

Guillermo del Toro ha ganado ya dos veces en esta categoría con El laberinto del fauno y La forma del agua. No sería una sorpresa que El callejón de las almas perdidas, pero creemos que la construcción del masivo mundo de Dune decantará la balanza en favor de la película de Villeneuve.

Nominados: Dune, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro, Macbeth, West Side Story

Ganará: Dune

Podría ganar: El callejón de las almas perdidas

Maquillaje y peluquería

Jessica Chastain como Tammy Faye.

A los votantes les gusta reconocer en esta categoría las transformaciones de las estrellas de Hollywood. En la última década han ganado películas como El vicio del poder, Dallas Buyers Club y El instante más oscuro después de dejar casi irreconocibles a Christian Bale, Matthew McConaughey y Gary Oldman. Este año Los ojos de Tammy Faye repite la jugada con una Jessica Chastain que interpreta al polémico personaje durante cuarenta años de su vida.

Nominados: El rey de Zamunda, Cruella, Dune, Los ojos de Tammy Faye, La casa Gucci

Ganará: Los ojos de Tammy Faye

Podría ganar: Dune

Corto de animación

Nominados: Affairs of the Art, Bestia, Boxballet, Robin Robin, El limpiaparabrisas (The Windshield Wiper)

Ganará: Robin Robin

Podría ganar: El limpiaparabrisas

Corto documental

Nominados: Audible, Lead Me Home, The Queen of Basketball, Three Songs for Benazir, When We Were Bullies

Ganará: The Queen of Basketball

Podría ganar: Audible

Corto de ficción

Nominados: Ala Kachuu. Take and Run, The Dress, The Long Goodbye, On my mind, Please Hold

Ganará: The Long Goodbye

Podría ganar: Please Hold

