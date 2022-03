Las favoritas 'Cinco lobitos' y 'Utama' se reparten las Biznagas en la 25 edición del Festival de Málaga

Se confirmaron los pronósticos en la 25 edición del Festival de Málaga. El Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes integrado por Cecilia Suárez, Javier Cercas, Marco Mühletaler, Marta Nieto y el presidente Manuel Martín Cuenca han decidido que las grandes triunfadoras de la edición sean Cinco lobitos, el debut de Alauda Ruiz de Azúa, y Utama, la película de Alejandro Loayza Grisi que ya se había impuesto en la última edición del Festival de Sundance. Laia Costa y Susi Sánchez han compartido el premio a la Mejor Actriz, mientras que el argentino Leonardo Sbaraglia se ha impuesto entre los actores.

Cinco lobitos es la historia de Amaia, una mujer que acaba de ser madre y que se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, para poder compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. Después de pasar por la sección Panorama de la Berlinale, la primera película de Ruiz de Azúa llegaba a Málaga con la etiqueta de favorita después de que la organización del festival y Carla Simón decidieran retirar de la competición a Alcarràs. Cinco lobitos llegará a los cines españoles el 20 de mayo con tres Biznagas bajo el brazo (Mejor Película Española, Mejor Interpretación Femenina y Mejor Guion) y el Premio del Público.

En el altiplano boliviano, una pareja de ancianos quechuas lleva años viviendo la misma vida cotidiana. Durante una sequía inusualmente larga, Virginio y su esposa Sisa se enfrentan a un dilema: resistir o ser derrotados por el entorno y el propio tiempo. Esa es la premisa de Utama, una película de Alejandro Loayza Grisi que sale de Málaga también con tres Biznagas: Mejor Película Iberoamericana, Dirección y Música para Cergio Prudencio. La más que probable representante de Bolivia en los próximos Oscar no ha hecho más que comenzar su carrera internacional.

Un viejo conocido del cine español como Sbaraglia ha recibido el premio de interpretación masculino por Ámame, un drama en el que interpreta a un hombre quebrado emocionalmente que parece no tener ningún tipo de eje y que está totalmente a la deriva en su vida personal. Hace veinte años el argentino ganó el Goya a la mejor interpretación revelación por su papel en Intacto, de Juan Carlos Fresnadillo, y trabajó recientemente a las órdenes de Pedro Almodóvar en Dolor y gloria. Los iberoamericanos Debora Maria da Silva por A mãe (La madre) y Nicolás Poblete por Mensajes privados completaron los premios interpretativos en la categoría de reparto.

A pesar de que el éxito de Sedimentos todavía está reciente, Adrián Silvestre se apunta un nuevo tanto con la Mención Especial del Jurado a su nuevo trabajo, Mi vacío y yo, ya presentado en el Festival de Rotterdam. En su nuevo trabajo, Raphi es una persona joven, andrógina y algo naíf. Escribe poemas y sueña con enamorarse de un príncipe azul. De su Francia natal se traslada a Barcelona, donde la realidad está muy lejos de ser como la proyecta. Tras ser diagnosticada de disforia de género, comenzará un arduo viaje para asumir su verdadera identidad.

Palmarés de la Sección Oficial de la 25 edición del Festival de Málaga

Biznaga de Oro a la Mejor Película Española: Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa

Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana: Utama, de Alejandro Loayza Grisi

Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado: Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre

Mención Especial del Jurado: The Gigantes, de Beatriz Sanchis

Biznaga de Plata a la Mejor Dirección: Alejandro Loayza Grisi por Utama

Biznaga de Plata 'Hotel AC Málaga Palacio' a la Mejor Interpretación Femenina: Ex aequo a Laia Costa y Susi Sánchez por Cinco lobitos

Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Masculina: Leonardo Sbaraglia por Almost in Love (Ámame)

Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Debora Maria da Silva por A mãe (La madre)

Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Nicolás Poblete por Mensajes privados

Biznaga de Plata al Mejor Guion: Aladua Ruiz de Azúa por Cinco lobitos

Biznaga de Plata a la Mejor Música: Cergio Prudencio por Utama

Biznaga de Plata a la Mejor Fotografía: Nicolás Wong Díaz por The Gigantes

Biznaga de Plata al Mejor Montaje: Rodrigo Saquel por Mensajes privados

