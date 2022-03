Los 10 discursos feministas más icónicos en la historia de los premios Oscar

En los años 40, Hattie McDaniel ganó el Oscar a mejor actriz secundaria por su papel en la película Lo que el viento se llevó. Su discurso fue uno de los primeros en reivindicar un aspecto social en la historia de estos premios. Desde ese momento, el racismo y el papel de la mujer en este sector han sido una de las cuestiones más repetidas en las intervenciones de los galardonados.

La reivindicación feminista se ha convertido en uno de los motivos más repetidos cita tras cita en los premios Oscar. En los últimos años, las mujeres del mundo del cine han luchado por conseguir una mejor posición en su sector con hashtags como el #MeToo y el #TimesUp. Gracias a ellos, los seguidores de estas actrices y cineastas se hicieron eco de la realidad de la industria cinematográfica.

A raíz de esto, cientos de iniciativas se han llevado a cabo desde las productoras más importantes de Hollywood para combatir el machismo en el cine. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer. Por eso, recordamos en esta lista los diez discuros feministas más icónicos en la historia de los Óscar para rememorar por qué es tan importante seguir reivindicando unas mejores condiciones.

1. Una sorpresa reivindicativa

Marlon Brando ganaba el Oscar a mejor actor por su interpretación en la conocida película de El Padrino en el año 1973. Sin embargo, nunca apareció en la gala. En su lugar, acudió la activista por los derechos civiles Sacheen Littlefeather. A la hora de recibir el premio, aprovechó esta oportunidad para dar voz a las mujeres de distinas minorías que habían recibido un trato discriminatorio en la historia de las películas.

2. Un lugar para Barbra Streisand

En la ceremonia de 1991, la película dirigida por Barba Streisand, El príncipe de las mareas, estaba nominada a siete premios diferentes. Sin embargo, entre todas ellas, no estaba 'mejor dirección'. En la gala, cuando Liza Minnelli y Shirley McLaine subieron al escenario, dedicaron unas bonitas palabras a la directora: "es la directora con la que todas queremos trabajar".

3. El discurso integral de Halle Berry

Esta actriz ganó el premio a mejor actriz en la entrega del año 2002. Su papel en Monster's Ball le permitió convertirse en la primera mujer negra en obtener este galardón. Halle Berry aprovechó la ocasión para dar un inolvidable discurso: "Este momento es muchísimo más grande que yo. Este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll. Es para las mujeres que siempre están junto a mí: Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox. Y es para todas las mujeres negras sin nombre y sin cara que ahora tienen una oportunidad, porque esta noche se ha abierto una puerta".

4. Una interrupción de oro

Los premios dedicados a los cortometrajes suelen ser de las cuestiones menos comentadas de la gala de los Oscar. Pero, en el año 2009, una intervención inesperada cambió este hecho. Music For Prudence se hacía con el galardón a mejor cortometraje y Roger Ross Williams se encargó de dar un discurso. Todos fijaron su mirada cuando Elinor Burkett pronunció la célebre frase: "los hombres nunca dejan hablar a las mujeres".

5. Rompiendo techos de cristal

Kathryn Bigelow se hizo con el galardón a mejor dirección por tu trabajo en la película En tierra hostil en el año 2010. Era la primera vez que una mujer ganaba este premio. En su discurso, la cineasta se mostró orgullosa de atravesar por fin esta barrera con la que se habían encontrado las mujeres a lo largo de la historia.

6. Un referente para las niñas del mundo

Las lágrimas entre la audiencia no tardaron en aparecer cuando Lupita Nyong'o pronunció su discurso tras haber ganado el premio a mejor actriz secundaria: "Cuando mire a esta estatuilla dorada, me recordaré a mí misma y recordaré a cada niña pequeña, no importa de dónde sea, que sus sueños son válidos".

7. La importancia de papel femenino en el cine

Cate Blanchett ganó su segundo Oscar en 2014 como mejor actriz. En su discurso, no dudó en perder la oportunidad de alabar el trabajo de todas sus compañeras e indicar que los papeles femeninos también eran interesantes e importaban.

8. Un discurso inspirador

"Hemos luchado mucho tiempo por los derechos de los demás y ahora es el tiempo de luchar por la igualdad de derechos y salarios de las mujeres", declara Patricia Arquette en los Oscar de 2015. Como ganadora al premio a mejor actriz de reparto, la artista habló sobre la brecha salarial que sufrían las mujeres en todo el mundo. Un discurso que provocaba la ovación de personalidades como Meryl Streep.

9. De lo más recordados

La revolución feminista reaparecía en 2018 de la mano de Frances McDormand. Al subir al escenario, la actriz pidió a todas las mujeres nominadas del público que se levantaran para mostrar de una manera más visual la situación del momento.

10. Superheroinas

En 2020, Gal Gadot, Brie Larson y Sigourney Weaver ofrecieron un discurso feminista al entregar el premio a Mejor Música Original en el que bromeaban con la situación de la mujer en Hollywood: "Todas las mujeres somos superheroinas", resumieron.

Premios Oscar

