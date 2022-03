La jueza Ketanji Brown se consagra en las audiencias del Senado como una gran personalidad, las claves

Las audiencias para la confirmación de la jueza Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema de los Estados Unidos han tenido lugar esta semana. Durante cuatro días, la jueza ha tenido que enfrentarse a las agresivas preguntas de los republicanos, aunque también recibió elogios de demócratas y simpatizantes.

De recibir la confirmación final, Ketanji Brown Jackson haría historia convirtiéndose en la primera mujer negra que llega al tribunal.

El día que comenzaron las audiencias, la jueza llegó rodeada de hombres blancos a su asiento en la mesa de testigos el primer día de las audiencias de confirmación para formar parte de los jueces de la Corte Suprema. Durante más de 200 años, los hombres blancos han gobernado el tribunal. De los 115 jueces, 108 han sido blancos. Esta es la historia que la jueza Jackson está ayudando a derrocar como la primera jueza negra de la Corte.

La han acompañado en estos días tan significativos sus padres, Johnny y Ellery, que se sentaron detrás de ella, según informó el Washington Post. Ellos, que alcanzaron la mayoría de edad durante la segregación, se convirtieron en abogado y educadora. Ahora, ven a su hija hacer historia.

Tampoco han faltado a la cita su esposo y sus hijas. La jueza conoció a Patrick en Harvard, donde ambos eran estudiantes. Tres compañeras de la universidad también estuvieron presentes.

Neutralidad, límites y amor

La jueza prometió el lunes que sería una jurista independiente que decidirá los casos “sin miedo ni favoritismo”, enfatizando su neutralidad en el tribunal.

Neutralidad

“Sé que mi papel como jueza es limitado, que la Constitución me faculta solo para decidir casos y controversias que se presenten adecuadamente. Y sé que mi función judicial se ve aún más restringida por el cumplimiento cuidadoso de los precedentes”.

Además, quiso expresar su amor a los Estados Unidos y su sistema judicial: “Durante esta audiencia espero que vean cuánto amo a nuestro país y la Constitución y los derechos que nos hacen libres!”

Elogios y descontento

Jackson estuvo sentada durante muchas horas y su expresión se mantuvo tranquila, agradable, con ocasionales destellos de alegría.

Escuchó a los demócratas ahogarla en elogios. Sin embargo, los republicanos no tardaron en manifestar su descontento. Sacaron a la luz años de quejas políticas sobre las guerras judiciales, invocando no solo la lucha por la confirmación del juez Kavanaugh, sino también sus intentos de incluir otros juristas latinos y negros.

“Si este proceso se llevara a cabo de buena fe, Miguel Estrada y Janice Rogers Brown podrían estar hoy en la Corte Suprema”.

Mensaje de una madre

El martes, Jackson se enfrentó a la primera ronda de preguntas, que los republicanos adelantaron que abarcaría cuestiones relacionadas con su filosofía judicial y su historial en cargos gubernamentales.

Sin embargo, lo más destacado fue un mensaje que no dirigió a la gran audiencia, sino a sus dos hijas.

“Chicas, sé que no ha sido fácil, ya que he tratado de enfrentarme al desafío de hacer malabarismos con mi carrera y la maternidad. Y admito plenamente que no siempre conseguí el equilibrio correcto. Pero espero que hayáis visto que con trabajo duro, determinación y amor se puede lograr. Os quiero mucho”.

a

Leila (17 años), vestida con un traje lavanda, se emocionó mientras escuchaba a su madre. Según ABC News, 2016 ya escribió una carta al entonces presidente Obama pidiéndole que considerara nominar a la jueza Jackson para un puesto en la Corte Suprema.

“Me gustaría agregar a mi madre, Ketanji Brown Jackson, del Tribunal de Distrito, a la lista. Es decidida, honesta y nunca rompe una promesa a nadie, incluso si hay otras cosas que preferiría hacer. Puede demostrar compromiso, lealtad y nunca se jacta”.

Horas de interrogatorios

Durante el segundo día de audiencias, la jueza Jackson respondió las agresivas preguntas de los republicanos y se enfrentó a horas de interrogatorios de miembros de la Comisión Judicial. Estos cuestionaron desde su filosofía judicial hasta puntos muy específicos sobre fallos que ha emitido.

El interrogatorio continuó el miércoles 23 con el mismo tono que los días anteriores. Jackson defendió una vez más su historial ante los republicanos. Estos mantuvieron un tono más crítico que el de los demócratas, que se mostraron más amables.

"Tenemos una sociedad diversa en Estados Unidos. Hay gente de todas partes que viene a esta gran nación a ganarse la vida" Ketanji Brown Jackson

El senador Tillis (Partido Republicano) sugirió que la jueza poseía una naturaleza amable que la hacía demasiado indulgente al dictar sentencias. A lo que ella respondió que buscaba explicar a los acusados el impacto de sus acciones con el objetivo de reducir la probabilidad de que cometieran más delitos cuando fueran liberados.

En contraposición, el senador Leahy (Partido Demócrata) quiso conocer por qué Jackson sentía que era importante que las instituciones democráticas reflejaran la diversidad de la nación. A lo que respondió: "Refuerza la confianza de la sociedad en nuestro sistema. Tenemos una sociedad diversa en Estados Unidos. Hay gente de todas partes que viene a esta gran nación a ganarse la vida."

El último día

El pasado jueves 24, la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos celebró el último día de audiencias de confirmación para la nominación de la jueza Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema.

"Sobresaliente, excelente, superior" Ann Claire Williams

Testificaron expertos juristas, incluidos representantes de la Asociación de Abogados de EE. UU., profesores de Derecho y representantes de grupos de derechos civiles, después de más de 30 horas de audiencias. "Sobresaliente, excelente, superior", declaró la presidenta del comité de la Asociación de Abogados, Ann Claire Williams.

No varió el tono general de las sesiones. Los conservadores, como el fiscal general de Alabama que se hizo eco de las preocupaciones de los republicanos, mantuvieron su oposición basándola, principalmente, en sentencias dictadas por la jueza.

Las críticas de los republicanos fueron contraatacadas con elogios efusivos de los demócratas y reflexiones sobre la naturaleza histórica de su nominación.

Se espera que el Comité del Senado vote sobre la nominación de la jueza Jackson el 4 de abril. Los demócratas esperan realizar una votación de confirmación final antes de Semana Santa, a mediados de abril, cuando el Senado abandone Washington para un receso de dos semanas.

Harvard, Comisión de Sentencias…

El viernes 25 de febrero, el presidente de Estados Unidos Joe Biden nominó a la jueza Ketanji Brown Jackson. Era la candidata más sonada. El pasado año recibió un voto de confianza del presidente, quien la elevó hasta el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia (Washington D. C.).

La jueza estudió en Harvard y ha ocupado cargos en distintos órganos judiciales como la Comisión de Sentencias, el Defensor Público Federal o varios bufetes. Obama ya le puso el ojo encima y fue quien la nominó para los cargos de vicepresidenta de la Comisión de Sentencias y jueza del Tribunal de Distrito para el Columbia.

En 2016, el gabinete de Obama ya la investigó como posible candidata a la Corte Suprema.

