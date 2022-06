Krys Marshall ('Para toda la humanidad'): "En la NASA real hay muy poco avance en cuanto a diversidad"

Apple TV+ hace series magníficas que muchos no están viendo. Una de ellas es Para toda la humanidad, una apasionante ucronía en la que la carrera espacial nunca terminó porque los soviéticos fueron los primeros en pisar la luna. La mejor serie de ciencia ficción desde Battlestar Galactica ha vuelto con una tercera temporada y este es el momento de darle una oportunidad, porque aprovechando su estreno, la primera se puede ver gratis en la plataforma.

Para los afortunados que la descubrieron en sus anteriores entregas y la llevan al día, hoy os traemos una entrevista con una de sus protagonistas. SERIES & MÁS pudo hablar con Krys Marshall, la actriz que interpreta a Danielle Poole, que también es productora y presentadora del podcast oficial de la serie, así que le preguntamos qué le ha sorprendido más sobre la historia de la NASA en la vida real.

También hablamos sobre la importancia de que haya un personaje como el suyo en términos de representación y aprovechamos para comentar una escena muy importante del episodio 3x02 (Game Changer), entre su personaje y Ed Baldwin, en la que se explora el sentimiento de privilegio. En las próximas semanas publicaremos una segunda parte de esta entrevista, en la que Marshall nos habla con detalle de otro momento clave de la temporada.

Ed y Danielle en el episodio 3x02 de 'Para toda la humanidad'.

La escena entre Ed y Danielle, cuando él le dice que en su elección como comandante han jugado "otros factores", es dolorosa, ¿cómo fue ese momento para su personaje?

Lo que más me gusta de nuestra serie es que los guionistas no temen de tocar temas sensibles. Es muy fácil contar una historia en una línea de tiempo alternativa donde las mujeres son tomadas en serio, los negros vamos a la luna y todo está solucionado, pero la realidad es más compleja. Ed quiere a Danielle, han sido amigos durante muchos años y han tenido muchas experiencias vitales juntos, sin embargo, él no puede evitar ver la vida a través de su filtro de privilegio como hombre blanco. Por eso me encanta esa escena. También porque creo que es real.

De todas formas, creo que Ed no está equivocado. Parte de la razón por la que Danielle es elegida comandante de la misión es porque es un símbolo en muchos sentidos. Eso no significa que no sea una gran astronauta y que esté mejor preparada que él, pero no podemos ser tan ingenuos como para pensar que en esa lucha por la carrera espacial la NASA no se está poniendo una medalla al enviar una mujer y una mujer negra liderando la primera misión a Marte. Todo eso hace más compleja la serie y también su relación. Me gusta que nos permitan ser imperfectos y también que su amistad es capaz de superar cosas como esta.

"Cuando era niña y alguien te pedía que dibujaras un astronauta, todos dibujábamos a un hombre como Neil Armstrong".

¿Cómo imagina que su yo infantil se sentiría al ver un personaje tan increíble como el suyo en la pantalla?

Primero estaría muy sorprendida de que eso fuera posible y después muy orgullosa de mí. Pensando en eso, tengo que confesar que hay un momento al final del tercer episodio que cuando lo vi terminado no pude evitar llorar. Cuando estamos rodando a veces no vemos las cosas con claridad, porque te aprendes tus líneas, vas a trabajar, vuelves a casa y el ciclo continúa, no puedes procesar lo que estás haciendo, pero en ese momento como en el final de la segunda temporada me emocioné mucho.

Una de las cosas por las que me tomo muy en serio mi papel en la serie es porque sé que puedo ser un ejemplo para otras niñas que se parecen a mí, porque sé que es importante ver a una mujer como yo siendo una astronauta, eso les hace creer que es posible. Cuando yo era niña y alguien te pedía que dibujaras un astronauta, todos dibujábamos a un hombre como Neil Armstrong. Ese es el aspecto que tiene un astronauta, a nadie se le ocurriría imaginar una persona como yo, ni siquiera a mí misma. Y ahora pueden verme y decir, "eso es un astronauta, un comandante de una misión a Marte". Eso es realmente importante para mí.

El final de la temporada 2 de 'Para toda la humanidad'.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la historia real de la NASA mientras hacía el podcast oficial de la serie?

Me sorprendió mucho que en la NASA real hay muy poco avance en cuanto a diversidad. Mae Jemison fue la primera mujer negra en el espacio a principios de los 90, pero desde entonces solo ha habido cinco. Cinco en 30 años no son muchas. A día de hoy, todavía no ha habido un astronauta abiertamente gay que haya estado en el espacio, tampoco un astronauta transgénero. Hay que seguir rompiendo el techo de cristal.

'Para toda la humanidad' está disponible en Apple TV+. La primera temporada se puede ver gratis y sin suscripción.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan