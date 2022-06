Andreu Buenafuente ('Nadie sabe nada'): "El pastel es el mismo, pero el horno hace que crezcan las cosas"

HBO Max estrena hoy Nadie sabe nada, la adaptación televisiva del exitoso programa de radio e improvisación presentado por Andreu Buenafuente y Berto Romero en la Cadena SER. A partir de hoy, la plataforma emitirá los episodios de forma semanal, y los programas seguirán estando disponibles en Cadena SER, SER podcast y YouTube.

Este formato producido por El Terrat nació en 2013 en la Cadena SER y se basa en la complicidad artística y personal de los dos cómicos, que a través de la improvisación se han ganado a su audiencia durante nueve temporadas y manteniéndose entre lo más escuchado.

Con motivo de este gran salto que ha dado el formato a HBO Max, SERIES & MÁS habló con Andreu Buenafuente y Berto Romero, que nos contaron cómo fue dar este paso y qué tipo de producto encontrarán los espectadores con Nadie sabe nada.

Un programa de radio que da el salto a la televisión

'Nadie sabe nada'| HBO Max

Nadie sabe nada ha evolucionado para convertirse en un producto televisivo que conservará su esencia inconfundible, con mucho humor, secciones inverosímiles, interacción con el público y todo un universo e imaginario propios que seguirán siendo parte clave de esta nueva etapa del programa.

Sobre este cambio y gran paso que se ha dado con el programa, Andreu Buenafuente confesó que, en realidad "es un paso natural, fruto del disfrute y la observación del propio programa mientras lo hacíamos, que ha ido creciendo, creciendo, creciendo de una manera muy sostenida".

Para él "diez años dan para eso y también para constatar que la parte visual tenía todavía más posibilidades". El humorista explicó que hoy en día el consumo es multi-plataforma y que por su personalidad televisiva, se dieron cuenta de que "la parte visual todavía no la tenían desarrollada".

Por eso mismo, Nadie sabe nada se incorpora al mundo de la televisión, manteniendo el espíritu y contando con más medios en esta nueva etapa, en la que veremos lo que Buenafuente definió como "una radio televisada".

Las novedades que encontraremos en el programa

Al preguntarles por las grandes novedades que traerá incorporado este cambio, Berto Romero supo identificar que vienen acompañadas por la vía de crecimiento. Romero contó también que "no traicionar el programa significa no cambiarlo" y "no hacer que, por el hecho de que esté mejor explicado visualmente, se imponga una mecánica de trabajo televisiva en la que la improvisación se vea dañada".

Para él "el programa tiene que seguir siendo espontáneo, libre de improvisación" y que lo que veremos será una mayor posibilidad para desarrollar, en parte gracias a disponer de más medios. Además, esto ayudará también a que "las ideas que aparecen en el programa puedan tener más recorrido y puedan viajar con el programa, hacer experimentos casi de tipo formal y desarrollar ideas que antes se quedaban en el tintero".

De hecho, el cómico dejó claro que lo único que cambiará será el formato y que "la base seguirá siendo la de dos señores cómicos hablando entre ellos, compartiendo cosas y relacionándose con el público. Mientras no cambies eso, tienes el mismo programa, pero con hiper vitamina C".

El papel del público es protagonista en 'Nadie sabe nada'

El público de 'Nadie sabe nada'.

En Nadie sabe nada, el papel de la audiencia es muy importante y tanto Berto Romero como Andreu Buenafuente son conscientes de ello. "Te carga de responsabilidad ver que el programa llega de una forma tan directa al público y que te lo comunican de una forma tan clara", aclaró Berto Romero, diciendo también que "tiene algo más de verdad que cualquier otro formato, porque hay una eliminación casi total de la barrera con la audiencia".

Por su parte, Buenafuente expresó que "después de tantos años, ves cómo va calando" en ejemplos como cuando "una persona te ve por la calle y te dice "samanté, hermano", que es una metáfora de la complicidad con la comunidad". También dijo entusiasmado que "conseguir algo así es maravilloso y como un tesoro que te mantiene conectado con la gente", porque en definitiva "hacen esto para que guste".

No será diferente a lo que ya hemos visto

Imagen de uno de los programas de 'Nadie sabe nada' en la radio.

"Va a ser como crecer, como la tarta que va subiendo", explicó Buenafuente, dejando claro que "el pastel es el mismo, pero el horno hace que crezcan las cosas", refiriéndose a que ahora contarán con más medios. El humorista también adelantó que les veremos viajar a América y que "podremos vivir, escuchar y ver las historias guardadas, las ideas que estaban guardadas en cajones", además de que "la mesa, micrófonos, auriculares seguirán estando presentes".

"A veces da como da vergüenza explicar que te mantienes haciendo lo mismo, porque es como que estamos enfermos de novedad y de necesitar estímulos, y a veces la novedad no tiene porque ser una buena noticia" describió Berto Romero, haciendo referencia a que "el hecho de que llegara la pandemia no fue una buena noticia aunque fuera una novedad". Sin embargo, para él "la novedad será poder explicarle a nuestra comunidad que tienen el mismo programa y que además, ese mismo programa está creciendo".

Por otro lado, Andreu Buenafuente recordó cómo fue presentar el proyecto a HBO Max. "Les dije que seríamos nosotros dos, con dos micrófonos y los auriculares, porque es lo que nos vincula a la primera época y al programa de siempre", explicó. Junto a esta afirmción, Berto Romero añadió que "no deja de ser un programa de radio y que podrás seguir escuchándolo sin necesidad de verlo".

Finalmente, Buenafuente agradeció la labor del equipo técnico y Romero declaró que "la fiesta continúa y todo el mundo está invitado", anunciando que siempre se ha respetado a la comunidad que se ha formado y que HBO Max lo ha entendido muy bien.

Qué se encontrará la gente que llegue de nuevas

Continuando con el uso del lenguaje metafórico que tanto caracteriza a los dos cómicos, Buenafuente se acordó de la época del confinamiento y la pandemia, refiriéndose a ella como "un momento en el que habían pisado la manguera". Sin embargo, también pensó que han sido capaces de salir de ella y su compañero Berto Romero se incorporó al mensaje, dejando caer que "esto no es como la última fase de la fiesta a la que la gente ya no se le entiende cuando habla, sino que hemos logrado mantener el nivel de borrachera".

Según Berto Romero, Nadie sabe nada "no es una ficción en la que tengas que entrar la 10.ª temporada y necesites conocer las nueve anteriores, porque no es una ficción y tampoco es un programa de televisión al uso". Para él, "es casi un taller de comedia en el que puedes entrar en cualquier momento".

