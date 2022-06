Todo lo que debes recordar de 'The Umbrella Academy' antes del estreno de la temporada 3 en Netflix Netflix

El fin del mundo se acerca otra vez y los hermanos Hargreeves son los únicos capaces de impedirlo. Después de casi dos años desde que se anunció su renovación, la popular serie de Netflix The Umbrella Academy regresa por fin, con una tercera temporada que se estrena el próximo miércoles 22 de junio. Repasemos lo que hemos visto hasta ahora antes de ver los nuevos episodios.

La exitosa producción creada por Steve Blackman basándose en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá regresa a la plataforma con los hermanos protagonistas, que después de viajar en el tiempo y salvar a la humanidad en diferentes realidades alternativas, se encontrarán con la otra cara de la moneda.

Vanya (ahora Viktor), Cinco, Klaus, Allison, Diego, Ben, Luther, Sir Reginald y Lila conocerán a los miembros de la Academia Sparrow y junto a ellos, deberán lidiar con una entidad destructiva y no identificada que causa estragos en el universo.

El nacimiento de los superhéroes

Los protagonistas de 'The Umbrella Academy'. Netflix

La primera temporada de The Umbrella Academy viajó hasta el 1 de octubre de 1989, cuando un total de 43 niños nacieron de forma espontánea de mujeres que cinco minutos antes no estaban embarazadas. Esos niños quedarían vinculados para siempre y siete de ellos serían escogidos por Sir Reginald (Colm Feore), que decide adoptarles para enseñarles a dominar los poderes con los que han nacido.

Por un lado está Número 1 o Luther (Tom Hopper), el líder del grupo y una persona dotada de una fuerza descomunal -y de un cuerpo muy peludo-. Número 2 o Diego (David Castañeda) tiene una gran puntería y desde siempre ha sido un mimado y el consentido de su madre, aunque también odiaba a su padre.

Los protagonistas de 'The Umbrella Academy'. Netflix

Después está Número 3 o Allison (Emmy Raver-Lampman), una celebridad capaz de convencer a cualquiera de hacer lo que ella quiera con solo decirlo. A ella le sigue Número 4 o Klaus (Robert Michael Sheehan), uno de los personajes más carismáticos de la serie. Es capaz de hablar con los muertos, pero ese fue el motivo por el que casi se vuelve loco, encontrando refugio en las drogas y el alcohol.

Número 5 (Aidan Gallagher) no recibió otro nombre, pero es uno de los más poderosos del grupo, siendo capaz de teletransportarse y viajar en el tiempo. En realidad tiene unos cien años, pero quedó atrapado en el cuerpo de un niño. Junto a él destaca Número 6 o Ben (Justin H. Min), que antes de morir podía convertirse en un extraño monstruo que destrozaba todo a su paso. Ahora se comunica con Klaus.

Por último destaca Número 7 o Vanya (que ahora es Viktor) (Elliot Page), una persona que toda su vida fue marginada por sus hermanos al creer que no tenía poderes. En realidad, es de las más poderosas de todos los hermanos, pero aún no ha sido capaz de aprender a controlar su fuerza.

Lo que ocurrió en la primera temporada

Una de las secuencias clave de la primera temporada de 'The Umbrella Academy'. Netflix

Además de presentar a sus protagonistas, The Umbrella Academy nos situó en un momento muy crítico para ellos. Los hermanos Hargreeves no se habían visto en años, pero regresaron a su hogar de la infancia cuando se enteraron de la muerte de su padre. El único que no acude es Número 5, que después de haber pasado años desaparecido, regresa al presente para pedirles a sus hermanos que le ayuden a detener el fin del mundo.

Sin embargo, lo que encuentra en la Academia es a un grupo de héroes llenos de traumas y que no fueron capaces de controlar sus poderes y exprimir su potencial. En un momento dado, los protagonistas descubren que su padre les hizo creer que había muerto, y que en realidad lo finjió y les manipuló junto a Grace -la robot a la que consideraban una madre- y Pogo, porque sabía que era la única manera de reunirles a todos.

Elliot Page, en la primera temporada de la serie. Netflix

A lo largo de la temporada, veremos a Allison sospechar de Leonard (John Magaro), el interés romántico de Número 7 (ahora Viktor), que en realidad está obsesionado con los poderes de los hermanos. Por esta razón, decide separarles a toda costa, pero cuando intenta convencerle por enésima vez de lo que está ocurriendo, Número 7 le corta el cuello en un ataque de ira, y Allison pierde su capacidad de hablar, y también su poder -además de que casi muere-.

Por otro lado, Klaus descubre que no solo es capaz de hablar con los muertos, sino que además, también puede traerles de vuelta a la vida. Pero para ello, primero necesita dominar su poder y salvar a su hermano Ben. Klaus sigue traumatizado por la forma en la que su padre lo entrenó, pero está decidido a hacer que las cosas funcionen otra vez.

Otra de las grandes líneas narrativas de la primera entrega la protagoniza Cinco, que será perseguido por La Comisión, una organización que controla el destino del mundo. Cinco se pasará los episodios huyendo de Hazel y Cha-Cha, dos asesinos que trabajan para la organización y que fueron enviados porque en su momento se había negado a matar a Kennedy.

Cha-Cha y Hazel, los grandes villanos de la primera temporada de 'The Umbrella Academy'. Netflix

Al final de la temporada, Número 7 se da cuenta de que su familia la sigue alejando y será encerrada en una especie de búnker en la Academia. Como venganza, Número Siete matará a Pogo (Adam Godley) y cuando va a dar su primer concierto como violinista principal de la orquesta, sus poderes aumentarán, amenazando con acabar con el mundo.

Por suerte para todos, sus hermanos evitan el apocalipsis y Cinco logra que todos ellos se trasladen a la década de los 60, donde comenzarán a narrarse los hechos de la segunda temporada.

Aterrizamos en la década de los años sesenta

Klaus, al inicio de la segunda temporada de 'The Umbrella Academy'. Netflix

En la segunda tanda de episodios de The Umbrella Academy, los hermanos Hargreeves viajaron a los años 60. Cada uno de ellos intentará rehacer su vida, pero no durará mucho, y tendrán que unirse para evitar de nuevo el apocalipsis.

El primero de los hermanos en llegar a la Dallas de 1960 es Klaus, acompañado del fantasma de Ben. En ese momento están solos, sin dinero y sin saber dónde está su familia, pero Klaus destaca por ser el más excéntrico de todos los hermanos, y acaba convirtiéndose en el líder de una extraña comunidad que le venera.

Allison y Raymond en 'The Umbrella Academy'. Netflix

Un año después, en 1961, aterriza en la época Allison, haciéndolo en uno de los momentos más complicados para la comunidad negra en Estados Unidos. Un primer encuentro con un grupo de hombres blancos le lleva a un salón de belleza, donde la acogen y le dan un trabajo. Allí conocerá a Raymond Chestnut (Yusuf Gatewood), el hombre del que se enamorará y un activista de los derechos civiles de la comunidad negra.

Después de Allison y en 1962, llega el tercero de los hermanos, Luther. Desesperado por no encontrar a su familia, termina trabajando como el guardaespaldas de Jack Ruby (John Kapelos), el dueño de un club nocturno con el que tiene un acuerdo para amañar las peleas en las que participa. Ese mismo año, conoceremos más a fondo la historia de Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) y lo que estuvo haciendo antes de ser el padre de los chicos años después.

Sus experimentos ya tenían lugar en aquella época, cuando Pogo aún era un pequeño chimpancé, y podremos ver a Grace (Jordan Claire Robbins), la que posteriormente servirá como modelo para crear a la madre robótica que cuida a los hermanos en la Academia.

Diego conocerá a Lila en la segunda temporada de la serie. Netflix

Aquí entra en escena Diego, que al llegar ve en un escaparate cómo Kennedy da un discurso y se da cuenta de que podría cambiar la historia y evitar el asesinato del presidente. Sin embargo, no saldrá bien, y unos días más tarde acabará en el psiquiátrico con un diagnóstico del síndrome del héroe. Allí conocerá a Lila (Ritu Arya), un personaje muy importante en los próximos episodios.

También volveremos a ver a Vanya, que coincide en un accidente con Sissy (Marin Irlanda), ama de casa y madre de un niño, Harlan (Justin Paul Kelly). La joven se siente culpable y le hace un hueco en su casa al darse cuenta de que Vanya no recuerda quién es, fruto del accidente y el viaje.

Sissi y Vanya en 'The Umbrella Academy'. Netflix

Y por último, Cinco aterrizará un mes más tarde que Vanya, en el día justo en que un holocausto nuclear destruye la Tierra. Por suerte Hazel (Cameron Britton) le salva de la explosión y viaja con él diez días antes, al 15 de noviembre de 1963, para que trate de arreglar el problema y acabar con la causa del desastre: sus hermanos.

El final de la temporada vendrá acompañado de una épica batalla, en la que los hermanos Hargreeves vuelven a salvar el mundo y regresan al presente, en 2019. Pronto se dan cuenta de que no han aterrizado exactamente en casa, sino en una dimensión paralela o realidad alternativa, donde su padre está vivo y la Academia Umbrella es en realidad la Academia Sparrow.

Qué esperamos de la tercera temporada

'The Umbrella Academy' | Temporada 3| Netflix

Además de conocer a los integrantes de la Academia Sparrow, los jóvenes a los que Sir Reginald ha adoptado en esta otra dimensión, una de las grandes sorpresas de la tercera temporada será descubrir que Ben está vivo -aunque no tiene nada que ver con el chico tan tierno y dulce al que conocimos al principio.

Él será el nexo en común que compartirán las dos épocas y, según el showrunner de la serie Steve Blackman, los miembros de la Academia Sparrow ha asegurado que no son doppelgängers o dobles de los Hargreeves. Aún no sabemos muy bien cómo se enfrentarán a este asunto los hermanos Hargreeves, pero después de ver el primer tráiler de la tercera temporada, todo apunta a que muy pronto surgirá otro apocalipsis y que les volveremos a ver tratando de impedirlo.

La tercera temporada de 'The Umbrella Academy' se estrena el 22 de junio en Netflix.

