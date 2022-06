'La primera muerte', la serie con la que Netflix busca su 'Crepúsculo' LGTBIQ+

Una de las grandes protagonistas de la Semana Geeked de Netflix fue la serie para adolescentes La primera muerte, una ficción sobre vampiros basada en una historia corta homónima escrita por Victoria E. Schwab de la colección recopilada en Vampires Never Get Old.

Durante el primer día del evento de la plataforma, se desveló un primer clip de la serie y desde que se estrenó el pasado viernes 10 de junio, la producción se ha colado entre lo más visto de la semana.

La primera muerte es una serie creada por Felicia D. Henderson (Gossip Girl, The Punisher) junto a la escritora de la historia y producida por Emma Roberts (American Horror Story), donde una joven vampira (Sarah Catherine Hook) y una cazadora de vampiros (Imani Lewis) se enamoran a pesar de la rivalidad de sus familias.

La nueva serie de vampiros de Netflix

Adaptando uno de los relatos cortos que se incluyen en el éxito superventas de V.E. Vampires Never Get Old: Tales With Fresh Bite, la nueva serie de Netflix sigue los pasos de Juliette, una vampira adolescente que para ganarse un lugar dentro de la poderosa familia de vampiros en la que ha nacido, primero deberá matar a alguien.

La protagonista escoge como víctima a Calliope, una recién llegada a la ciudad. Lo que no sabe es que pertenece a una legendaria estirpe de cazadores de monstruos, ni tampoco que terminará enamorándose de ella.

Los vampiros: una representación simbólica e histórica de lo queer

Fotograma de 'La primera muerte'. Netflix

Desde que dieron el salto a la fama a través de la literatura y la gran novela Drácula de Bram Stoker, los vampiros han sido uno de los grandes pesos pesados de las historias de terror y también de los relatos de la época gótica y del romanticismo. Sin embargo, antes de que Stoker diera vida al vampiro por excelencia, Sheridan LeFanu escribió en 1872 la novela erótica Carmilla, mucho más cercana a ser la fuente de inspiración de la serie.

Carmilla no solo fue precursora al presentar a los lectores a la primera vampira lesbiana, sino que además, creó el vínculo que identificaría el vampirismo con la homosexualidad o lo queer a partir de ese momento y en adelante -un término utilizado para referirse a una identidad de género y orientación sexual diferente a la heterosexual y cisgénero-.

De hecho, al no poder representar la homosexualidad en el cine, las primeras películas de vampiros son consideradas como las pioneras en reflejar esta realidad, ya que cualquier tipo de "otredad" o situación diferente a la heteronormativa era una forma de monstruosidad.

Más de 150 años después, siguen llegando a la pantalla historias como La primera muerte, que sigue una estructura similar a la de la novela de LeFanu, en la que la vampira adolescente Juliette se fija en la chica recién llegada a la ciudad para cometer su primer asesinato.

Esta serie no es como cualquier otra ficción de vampiros y adolescentes

Las dos protagonistas de 'La primera muerte'. Netflix

Ha pasado mucho tiempo entre Carmilla y La primera muerte, pero a veces, se necesita el transcurrir de los años para poner fin definitivamente a ciertos tropos y asociaciones que se han quedado anticuadas.

Por suerte, llegan series como esta, que junto a otros títulos como la saga Crepúsculo, la serie Crónicas vampíricas o incluso Buffy cazavampiros, muestran el vampirismo como algo que no horroriza tanto y que forma parte de la parte misteriosa y atractiva de un personaje.

Sin embargo, el drama adolescente La primera muerte va más allá, abandonando el uso de la sexualidad de las protagonistas como un tema de conversación o como la causa de un conflicto. En lugar de eso, la serie rinde homenaje al periodo de tiempo en el que los vampiros eran demonizados y a las décadas de historia en las que las personas queer o del colectivo LGTB+ carecían de una representación decente.

Las cifras de audiencia la sitúan cerca de la renovación

El Top 10 de las series en inglés más vistas de la semana del 6 al 12 de junio. Netflix

Es cierto que La primera muerte no es la mejor serie de vampiros, ni tampoco el mejor drama romántico adolescente, pero teniendo en cuenta el recortado presupuesto del que ha partido, resulta muy meritoria su aportación al género vampírico y también ciertamente novedosa y refrescante -sin dejar por ello de ser predecible en muchas ocasiones-.

Aún es pronto para hablar sobre su posible renovación, pero si tenemos en cuenta las cifras de audiencia que ha recopilado durante sus primeros días en el catálogo de Netflix, la impresión es positiva.

Los últimos datos que ha revelado la plataforma tienen en cuenta la semana del 6 al 12 de junio, y aunque La primera muerte se estrenó el día 10 de este mes, sus 30 millones de horas vistas la sitúan como el séptimo estreno más visto, por detrás de Anatomía de un escándalo y por encima de las 14,55 millones de horas que alcanzó Heartstopper.

Esto puede ser algo bueno para el posible futuro de la serie, pero teniendo en cuenta que en los últimos años Netflix ha cancelado muchos títulos que incluían temática LGTB+, habrá que esperar la confirmación oficial, que dependerá de cómo evolucionen las cifras de audiencia en las próximas semanas.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan