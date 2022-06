'Peaky Blinders': La historia real de Diana Mitford, amiga de Hitler y esposa del líder fascista Oswald Mosley

La serie Peaky Blinders está inspirada en un grupo criminal que existió, pero su historia es ficcionada. De hecho, solo estuvieron en activo hasta 1910 y la primera entrega empieza después de la primera guerra mundial. Licencias creativas como esta han llevado a Tommy Shelby a participar en la vida política y relacionarse con figuras como Jessie Eden, Oswald Mosley o Winston Churchill. Y en la temporada 6, la serie introdujo a Diana Mitford, personaje basado en alguien real con una historia de película.

Interpretada por Amber Anderson (Emma), Diana se presentó a sí misma en el segundo episodio como "la más reciente y última amante de Oswald Mosley", haciendo referencia a que se convertiría en su esposa. En ese mismo episodio, la prometida del líder de la Unión británica de fascistas mencionó a su "amigo de Berlín" (Hittler), coqueteó abiertamente con Tommy delante de todos e intentó humillar a su esposa.

Arrogante, clasista, altiva y fascista hasta la médula, Diana fue una de las villanas de la temporada, como lo fue en la vida real. Así la describen los archivos del MI5 que fueron revelados en 2002, que la consideran "mucho más inteligente y peligrosa que su marido y no se detendrá ante nada para lograr sus ambiciones". Según las autoridades, su familia y su círculo íntimo, era considerada por sus inclinaciones políticas "un peligro público". Pero esto son nimiedades cuando conocemos su historia al completo, porque la realidad siempre supera la ficción.

Diana Mitford, de las Mitford de toda la vida

Las hermanas Mitford con Diana en el centro de la imagen.

Diana se crio en la casa familiar en Asthall Manor en Oxfordshire con sus seis hermanos, cinco chicas y un varón. Conocidas como las Hermanas Mitford, las hijas de esta familia aristocrática se ganaron la atención de la sociedad de la época por sus elegantes, excesivas y controvertidas vidas, fueron las Kardashian del período de entreguerras.

Nancy, Jessica y Deborah se convirtieron en escritoras de renombre: Nancy escribió novelas como The Pursuit of Love (A la caza del amor), para la que se inspiró en su familia; Deborah publicó Chatsworth: The House; y Jessica escribió The American Way of Death y se casó con un sobrino de Winston Churchill. Pamela, la más rural de todas, se divorció y pasó el resto de su vida viviendo con una mujer. Unity y Diana, por su parte, fueron muy conocidas durante la década de 1930 por su cercanía a Adolf Hitler.

Su matrimonio con el heredero de Guinness

Con 18 años, Diana conoció a Bryan Walter Guinness, un aristócrata católico irlandés, escritor, heredero de la fábrica de cerveza Guinness y del título de Barón de Moyne. Se casaron en 1929 y tuvieron dos hijos. La pareja se hizo famosa por organizar eventos sociales en los que ser reunía la aristocracia londinense, escritores y políticos como Winston Churchill entre los invitados. En esa época Evelyn Waugh le dedicó a Diana la novela Vile Bodies, una sátira de los Bright Young People, los decadentes jóvenes de clase alta londinenses del período de entreguerras.

Y entonces llegó Oswald Mosley

Oswald Mosley y Diana Mitford en la vida real y en la serie 'Peaky Blinders'.

En 1932 Diana Mitford conoció a Oswald Mosley en una fiesta. Tiempo después, él se convirtió en el líder de la recién creada Unión Británica de Fascistas y ella en su amante. En aquel momento Mosley estaba casado con Lady Cynthia Mosley, una hija de Lord Curzon, antiguo virrey de la India, que murió un año después de peritonitis. Diana abandonó a su marido y se mudó a Londres donde la pareja mantuvo una relación hasta su boda en 1936.

Sus vínculos con la Alemania nazi

Diana y Unity Mitford.

En 1934, Mitford viajó a Alemania con su hermana Unity. Allí asistieron al primer mitin de Nuremberg tras la llegada de los nazis al poder. Unity, amiga de Hitler, le presentó a su hermana en marzo de 1935. Cuando fueron por segunda vez ese año fueron recibidas como sus invitadas en otro mitin. En 1936, Hitler le asignó un Mercedes-Benz para que la llevara a los Juegos Olímpicos de Berlín. Por esa época se hizo amiga íntima de Winifred Wagner y Magda Goebbels.

Diana Mitford y Oswald Mosley se casaron en secreto el 6 de octubre de 1936 en el salón de fiestas de la casa del jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels. A la celebración asistieron varios miembros del partido, entre ellos, Adolf Hitler, que le regaló a la pareja una foto suya enmarcada en plata. El matrimonio se mantuvo en secreto hasta el nacimiento de su primer hijo en 1938.

Los años de prisión

El segundo hijo de la pareja nació en 1940. El 29 de junio, once semanas después del parto, Diana Mosley y su marido fueron detenidos sin dictar argumentos ni juicios al respecto, en virtud de las disposiciones del 18B, por consejo del MI5. Este sistema de regulación británico puesto en marcha durante la segunda guerra mundial dictaba la suspensión de los derechos de habeas corpus por primera vez desde la creación de la carta magna.

Después de más de tres años de prisión, ambos fueron liberados en noviembre de 1943 por motivos de salud de Mosley. Estuvieron bajo arresto domiciliario hasta el final de la guerra y se les negó el pasaporte hasta 1949. La lista de los arrestos que se realizaron en aquella época fue publicada por primera vez en 1987. Los nombres fueron identificados gracias a un periodista que se infiltró en la isla de Man, y entre la información que constaba en esos reportes, se decía que Diana había intentado esconder la fotografía de Hitler bajo el colchón de la cuna de su hijo cuando la policía fue a detenerla.

Los duques de Windsor y su segunda boda con Mosley

Los Duques de Windsor junto a Adolf Hitler en 1937.

La pareja tenía propiedades en Irlanda, Londres y París. Finalmente, en 1950, se instalaron en Francia, en un templo paladino en Orsay, donde eran vecinos de los Duques de Windsor, que pronto se convirtieron en sus mejores amigos, con los que compartían su ideología filonazi y fascista.

Allí los Mosley celebraron otra boda, porque Hitler había guardado su licencia de matrimonio original y no pudieron recuperarla después de la guerra. Diana apoyó durante toda su vida a la Unión Británica de Fascistas y a su partido sucesor en la posguerra, el Movimiento Sindical.

Diana Mosley, escritora

En 1977 publicó su autobiografía, titulada Una vida de contrastes. Allí escribió frases como esta: "No quería a Hitler más de lo que quería a Winston (Churchill). No puedo arrepentirme, era muy interesante".

La pareja creó su propia editorial, Euphorion Books, en honor de un personaje del Fausto de Goethe. Bajo ese sello Diana publicó las memorias de Niki Lauda (1985) y las memorias de Hans-Ulrich Rudel, Stuka Pilot. También editó varios libros de su marido.

Durante su estancia en Francia, Diana Mosley dirigió durante seis años la revista cultural fascista The European, en la que a veces colaboraba ella misma. En 1965, se le encargó escribir la columna regular "Cartas desde París" para Tatler. A sus ochenta años, Diana Mitford se convirtió en la principal crítica del London Evening Standard durante los siete años en que A. N. Wilson fue editor literario.

Escribió el prólogo y la introducción de Nancy Mitford: A Memoir de Harold Acton. En 1980, publicó la biografía La duquesa de Windsor. Después de su primera autobiografía publicó Loved Ones (1985), una colección de retratos a pluma de familiares y amigos cercanos, como el escritor Evelyn Waugh, entre otros.

Sus polémicas entrevistas

Su aparición en el programa de Radio 4 de BBC con Sue Lawley en 1989 (disponible en la web de la emisora) sigue siendo controvertida debido su negación de la magnitud del Holocausto. Diana Mosley reconoció que no había creído en el exterminio de los judíos por parte de la Alemania nazi hasta "muchos años" después de la guerra, y que aún pensaba que la cifra oficial de seis millones de víctimas judías era demasiado alta.

En otra que le hizo Duncan Fallowell en 2002 reconoció que los cambios de exterminio fueron un "horror absoluto", pero a la pregunta de si sentía repulsión contra Hitler por ello, dijo: "siento repulsión contra la gente que lo hizo, pero nunca he podido borrar de mi memoria al hombre que conocí antes de la guerra. Es un sentimiento muy complicado, pero no puedo relacionar ambas cosas".

Sus últimos días

En 1981 fue operada con éxito de un tumor cerebral. A principios de la década de 1990, también fue tratada con éxito de un cáncer de piel. Diana Mosley murió en París en agosto de 2003, a los 93 años. La causa de su muerte fue una complicación relacionada con un ataque de apoplejía que había sufrido una semana antes, pero más tarde se informó de que había sido una de las muchas víctimas mortales de edad avanzada de la ola de calor de 2003 en París.

'Peaky Blinders' está disponible en Netflix.

