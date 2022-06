'The Good Doctor' se prepara para el final de la temporada 5: hablamos con Paige Spara y Hill Harper

Tras cinco años en antena, la renovación por una sexta temporada y la reciente despedida de This is us, The Good Doctor es la gran superviviente de la televisión generalista en Estados Unidos. El drama médico creado por David Shore es uno de los platos fuertes de la 61 edición del Festival de Televisión de Montecarlo. Los actores Hill Harper y Paige Spara, más conocidos entre los fans de la serie protagonizada por Freddie Highmore como Marcus Andrews y Lea Dilallo, se han desplazado a la ciudad francesa para celebrar el legado de una ficción que en España podemos ver en AXN.

SERIES & MÁS ha hablado con los actores del viaje de sus respectivos personajes, el simbolismo detrás de una serie que su creador ha definido como un relato sobre la esperanza, los retos de aprenderse la jerga médica, las tramas más potentes de la relación entre Shaun y Lea (desde su embarazo frustrado a la búsqueda de la boda perfecta para la pareja) y las cuentas pendientes que les gustaría ajustar antes de que las puertas del San Jose St. Bonaventure Hospital se cierren para siempre.

La boda de Shaun y Lea es uno de los platos fuertes de la 5T de 'The Good Doctor'.

La quinta temporada ha sido la del compromiso de Shaun y Lea. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de la trama?

Paige: Creo que lo más me he disfrutado son todas las conversaciones que han surgido sobre lo que significa realmente una boda para ellos tanto como pareja como individualmente y personalmente. Me gusta seguir explorando las diferencias que hay entre Shaun y Lea y ver cómo su relación ha evolucionado tanto que pueden acercar posturas y ayudarse mutuamente a tomar las decisiones difíciles.

Esta temporada también ha sido fundamental la relación entre Andrews y Salen, la nueva jefa del hospital que provoca una revolución entre el personal.

Hill: Por fin he tenido la oportunidad de interpretar una trama romántica en la serie, es algo que no había pasado en cinco años. Me ha gustado trabajar una parte nueva de Marcus. Fue complicado, por supuesto, porque Salen era un personaje muy controvertido que puso a Andrews en una situación incómoda. Tenía que elegir entre una persona por la que se estaba colando y la gente con la que trabajaba y a la que respetaba. Es un conflicto muy jugoso. Rachel Bay Jones es una actriz muy divertida para compartir escenas. Nunca quiere hacer las formas de una forma previsible y llega hasta donde haga falta para conseguirlo. Por eso Salen es un personaje tan interesante. Podría ser una villana sin más, pero Rachel nunca lo permitió.

Durante la parte final de la temporada, la serie se pone muy meta cuando decide convertir a Shaun y Lea en los protagonistas de un reality show de bodas especiales. ¿Cómo fue romper con la rutina de la serie y hacer algo así?

Paige: Eso fue muy, muy divertido. Me encantó que Freddie [Highmore, Shaun en la serie] y yo pudiéramos convertirnos en personajes de The Office unas semanas (ríe). Pudimos experimentar con la relación de Shaun y Lea desde un punto de vista más cómico. Hacer algo como mirar a cámara, que jamás te lo podrías permitir en The Good Doctor. Fue caótico, en el mejor sentido posible. Implicó más trabajo, pero creo que fue algo muy diferente y nuestro equipo se lució en esos capítulos.

Hill Harper y Rachel Bay Jones.

Andrews es el nuevo presidente del hospital. ¿Qué crees que le queda por aprender todavía?

Hill: Creo que aún tiene que mejorar en campos como la comunicación y la empatía. Creo que son habilidades fundamentales para ser un buen líder, incluso si ese no es el ejemplo que nos llega hoy en día en el mundo real. Tiene que evitar seguir ese camino y preocuparse más por los demás, sobre todo los que son más vulnerables. Creo que es un conflicto que encaja con todo lo que hay detrás de una serie como esta.

Esta temporada ha vuelto a examinar las particularidades de la relación de Shaun y Lea, una persona con autismo y una neurotípica. ¿Has hablado estos años con otras parejas que estuvieran en situaciones similares?

Paige: Rick Glassman, un cómico y actor de la serie Nuestra mirada, de Amazon, es uno de mis mejores amigos desde hace muchos años. Siempre ha sido muy generoso contándome sus experiencias y su forma de ver las cosas. Aprendí de su situación dentro del espectro del autismo y de cómo le afecta en sus relaciones de amistad y sentimentales. También hemos tenido una respuesta muy grande por parte de los espectadores de The Good Doctor. Nos han llegado muchísimas cartas de gente que está en el espectro o que tiene una relación con gente que lo está. Sigo disfrutando y aprendiendo escuchando sus historias después de todos estos años.

El año pasado, Freddie y tú tuvisteis otra trama mucho más dura que el compromiso: la incapacidad de llevar adelante el embarazado del bebé que estaban esperando Shaun y Lea. ¿Cómo fue interpretar algo así?

Paige: Fue una trama emocionalmente complicada. Me ayudó a entender el proceso tan salvaje al que se enfrentan las mujeres que sufren algo así. Es algo físico y mental. Si no te ha pasado algo así, no es fácil de comprender de primeras el impacto que puede tener en el cuerpo y en la mente de una persona. Es una de las cosas que se quedarán conmigo para siempre después de hacer la serie.

Imagen promocional de 'The Good Doctor'.

Hill, te has licenciado en tres de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. ¿Facilita esa agilidad mental para aprenderse el lenguaje médico de la serie?

Hill: Aprender a decir los tecnicismos médicos es difícil, al menos para mí.

Paige: ¡Pero si eres el genio del equipo!

Hill: Qué más me gustaría. Lleva tiempo y esfuerzo preparárselo.

Paige: Lo haces muy bien, porque no se nota. La gente te ve y piensa que no debe ser tan difícil si eres capaz de decir toda esa jerga médica de una forma que sea natural y que no le quite emoción al resto de los diálogos. Nunca son solo frases médicas, forman parte de discusiones o momentos emocionales. Eso no es nada fácil. Es muy fácil encontrarse a Hill estudiando o comprobando cosas cuando no está rodando. Quiere ser fiel a los médicos, no solo en sus palabras sino en sus movimientos. No es nada fácil.

Hill: He probado diferentes cosas. Al principio hacía ejercicios de memorización, sobre todo. Como he hecho mucho teatro ya sé lo que es tener diálogos muy largos y que no siempre son fáciles de recitar. Durante mucho tiempo fui capaz de estudiar de forma auditiva. Grababa mis diálogos y me los ponía una y otra vez para memorizarlas. Ahora en cambio tengo más costumbre de sentarme a escribir esas palabras o diálogos complicados. También me ayuda tener un buen rato de coche entre mi casa y el plató. Aprovecho para ensayar mis frases mientras conduzco.

David Shore ha hablado de cómo, para él, esta es una serie sobre la esperanza. ¿Estáis de acuerdo?

Paige: Estoy completamente de acuerdo y justo hoy estábamos hablando de ello durante estas entrevistas en Montecarlo. Para mi creo que habla de la esperanza y de cómo ésta aparece representada en este grupo de personajes tan distintos y a niveles tan diferentes. Me encanta formar parte de una historia así en un momento como este.

Hill: Es importante cómo la serie tiene un discurso muy optimista sobre el ser humano. Todos los personajes tienen un valor y un potencial que están esperando a ser descubiertos. El mejor ejemplo es Shaun Murphy, por supuesto, pero creo que es algo completamente aplicable al ser humano. Si todos entendiéramos lo que somos y lo que podemos hacer, todo sería diferente. No solo uno mismo, sino la gente que nos rodea y que quizás no saben de todo lo que son capaces en realidad. Para mí eso es lo que simboliza The Good Doctor.

Lleváis ya cinco temporadas. La sexta está en camino y no sabemos cuándo terminará la serie aún. ¿Hay algo en vuestra lista de cuentas pendientes que os gustaría tachar antes de que The Good Doctor diga adiós?

Lea: Creo que lo que me gustaría es dirigir un episodio de la serie. Creo que todavía no es algo que vaya a pasar en la sexta temporada. La verdad es que he estado siguiendo muy de cerca el trabajo de los directores de la serie desde la segunda temporada con la esperanza de ponerme yo misma algún día detrás de las cámaras. Me gustaría mucho seguir experimentando con la serie. Ojalá pueda dirigir algún episodio de la temporada 7.

Hill: Me gustaría que Andrews y Shaun se vayan a hacer paracaidismo y se tiren de verdad desde un avión. Me encantaría.

Lea: ¡Tú lo que quieres es que te dé un infarto!

Hill: Creo que no hemos visto algo así en televisión, aunque igual a Sony [la productora de la serie] no le hace tanta gracia como a mí. A mí igual me dejarían, pero a Freddie croe que no (ríe).

La temporada acaba con un final explosivo. ¿Os ha contado ya David por dónde va a continuar la temporada 6?

Lea: Eso es todo lo que sabemos, lo juro. Tenemos nuestras propias teorías, sobre todo después de los desafíos emocionales y físicos que hemos interpretado en los últimos años. Pero solo son eso, teorías. ¡Estamos deseando enterarnos!

