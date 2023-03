'Sin huellas', el paella-western de Amazon: "No hay que negarse a reír para hacer algo espectacular"

Sumándose a la lista de las propuestas más interesantes de la ficción española para este año, Amazon Prime Video acaba de estrenar Sin huellas, una serie de acción muy entretenida que trae de vuelta el género del paella-western.

Creada por Carlos de Pando y Sara Antuña, la serie sigue a Desi y Cata, dos limpiadoras que encuentran un cadáver en la mansión que acaban de limpiar. Y que también son una gitana y una inmigrante mexicana, las perfectas culpables del crimen. Ahora tienen que escapar de la policía, pero también de unos sicarios rusos, una familia de millonarios y un ex marido con mariachis. A ver cómo salen de ese ‘fregao’.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con los showrunners Carlos de Pando y Sara Antuña (¡García!) y con los protagonistas Carolina Yuste (Carmen y Lola), Camila Sodi (Luis Miguel, la serie), Silvia Alonso (Eres tú), Borja Luna (Las chicas del cable) y Álex Gadea (El secreto de Puente Viejo). Nos cuentan cómo fue dar vida al proyecto y recuperar el paella-western de una forma tan divertida.

Arranca el proyecto

"Tuvimos que reescribir bastante para encontrar el tono. ¿Qué tipo de humor es esto? ¿Qué tipo de acción tiene?", recuerda el showrunner Carlos de Pando, añadiendo que "pensaron más en la serie que en los referentes que podría tener".

Después, Sara Antuña quiso ver tambiénn que sí que hay referencias y que las encontraron cuando tocó encontrar una plataforma para desarrollar Sin huellas. "En todos los despachos de todas las cadenas, productoras y plataformas decían 'esto es un poco como Fargo', y dijimos 'qué suerte, porque es súper difícil'".

['Citadel', la segunda serie más cara de la historia con la que Amazon quiere levantar una franquicia internacional]

"Es muy difícil que no se quede payasa o muy mamarracha o que no te quede violenta de más. No es fácil hacer algo como Fargo y era como ese típico referente que no queríamos poner sobre la mesa, porque pensábamos que nos pasaría factura", declaró.

De Pando siguió diciendo que "Sin huellas tiene la vocación de ser una serie grande siendo una comedia" y que "la mezcla de géneros ha hecho que la serie crezca, aportando frescura a la acción acción. No queríamos negarnos a reírnos y a pasárnoslo bien para poder hacer algo espectacular".

[Christoph Waltz, el jefe sociópata definitivo detrás de la adictiva 'El consultor']

Finalmente, Antuña quiso definir la serie desde el prisma creativo y dejando claro que "ha quedado como la TARDIS del Doctor Who: más grande por dentro que por fuera".

Los referentes

"Hablamos mucho de mezclar la tensión y los personajes como en Better Call Saul, usándolo como espejo en el que mirarnos y decir 'estos son los genios y los maestros haciendo esto'", expresó De Pando. "También se mencionaron otros ejemplos como The Wrong Men", agregó.

'Sin huellas'

La idea era contar una historia de "dos tipos ordinarios en una situación extraordinaria", declaró Sara Antuña. "Pensamos también en Barry, aunque a medida que avanza se vuelve más oscura, más extrema y más chunga, y nosotros vamos a una cosa más ligera", opinó Carlos de Pando.

Después, los creadores hablaron de la estética visual que qusieron darle a la serie, hablando de que "todo ocurre bajo un sol de desierto tremendo" y que tenían claro que querían un aspecto "terroso". Según Sara Antuña, buscaban "el contraste de la arenisca, de un paisaje donde va a pasar a toda velocidad un coche turquesa".

[Las adolescentes pueden matar con la punta de sus dedos en 'The Power', la nueva serie de Amazon]

Y a esto se le añadió la participación de varios directores diferentes, cada unno "aportando de su propio universo y sus referentes visuales".

Finalmente, Sara Antuña dio con la película de la que más podría beber Sin huellas. "Thelma y Louise era un referente por el tema de que dos mujeres protagonistas de lancen a la aventura. Ambas se echan a la carretera, en una road movie, que es una cosa muy de hombres o masculina-", observó, reconociendo que la película aportaba cosas diferentes a lo que se había visto.

Carolina Yuste en 'Sin huellas'

La creadora también habló del "sentido de la amistad tan fuerte entre dos mujeres, que aunque durante la película tienen desencuentros, discusiones y peleas, era referente, por la idea de que funcionan como amigas, no porque se parezcan, sino porque se quieren", concluyó.

Un mundo invisible

Entre todas las cosas que destacan en Sin huellas, una de las que llama especialmente la atención es su crítica social, muy presente en cada episodio. Aunque se hable de ello desde el humor, la serie dota a su contexto de mucha importancia, dejando que el universo que rodea a las protagonistas sea un reflejo de la vida real.

['Gattaca' será serie de la mano de los creadores de 'Homeland']

"Desi lo dice todo el rato: 'Nos miran y ven a una gitana y a una sudaca, a esta gente no le gustamos, no tenemos nada que ver'. Y esto en ella es un motivo de cólera y de ganas e pelea", decía Sara Antuña, recordando una de las líneas del diálogo. "Y a Cata también le pasa, con el plus de que ni siquiera está en su país. Son un perfil bajo y por eso mismo dicen 'mejor no nos metamos en líos'", continuó.

Carolina Yuste coincidió con la creadora, describiendo a las protagonisitas como "mujeres que, al ser limpiadoras, tienen oficios absolutamente invisibilizados, feminizados y, también por eso, denigrados".

Camila Sodi en 'Sin huellas'

"Son dos mujeres que quisieron en un momento de su vida hacer otro tipo de cosas, pero hubo alguien que les bloqueó esa posibilidad. Están en ese mismo lugar y entender esa misma herida hace que ambas se ayuden la una a la otra, se complementen y se sostengan", continuó diciendo la actriz.

Por otro lado, Camila Sodi quiso destacar la amistad que surge entre ambas y la importancia de que "Sin huellas opte por abordarla desde la sororidad". "Creo que siempre ha sido mentira -porque a mí no me ha pasado-, pero nos hemos creído que las mujeres compiten entre ellas cuando no es así".

[Javier Gutiérrez y Carmen Machi regresan al futuro en 'Mañana es hoy', la nueva comedia de Nacho G. Velilla]

"Siempre se ha dicho que los hombres se llevan mejor entre ellos que las mujeres entre ellas y se ha asumido este discurso como si fuera verdad", expuso Yuste.

"A veces no entienden esta parte pasional y hormonal, pero eso no quiere decir que haya un conflicto real o que nos tengamos que comprar la idea de la competencia", observó Sodi en relación a la idea de su compañera.

Otros personajes

Silvia Alonso, Borja Luna y Álex Gadea también se animaron a hablar sobre el arco de sus personajes. Por un lado, Silvia Alonso, que interpreta a una policía a cargo de la investigación quiso describirla como "una mujer policía, rígida y sensata, pero que en realidad hay algo más por lo que se mueve a hacer esto, que es su sentido de la justicia y que todavía hay algo entre ella y Desi".

"Lo más cómodo y más beneficioso para ella sería a lo mejor mirar para otro lado. Sin embargo, ante una injusticia no se queda en el sitio", contó la actriz.

Silvia Alonso en 'Sin huellas'

Borja Luna también vivió el proceso de dar vida a su personaje -uno de los villanos de la serie- como "algo muy divertido, porque fue como habitar un lugar que no conocía". "Toda esa brutalidad, violencia, su contundencia, el pensar en uno mismo. Ese mundo de ambición y de que nada le para, de estar dispuesto a lo que sea para conseguir mi paz... Fue para mí una novedad".

"A mí me apetecía mucho meterme en la piel de un tipejo maltratado dentro de su propio círculo, de alguien que a priori tenía todas las facilidades y que opta por todo lo contrario, por ser un vividor, un ninguneado y un 0 a la izquierda", detalló Álex Gadea.

[Michael Grandage: "Los fans de Harry Styles son la generación con menos prejuicios que ha nacido”]

Mezcla de formas y estilos

Una de las cosas que más destacan de Sin huellas es su manera de recuperar el paella-western, combinando lo mejor del género con el humor negro. Y justo fue esta mezcla la que destacaron las protagonistas de la serie.

Carolina Yuste señaló en particular el "código disparatado de comedia, acción y thriller", reconociendo que la serie, "cuando tiene que bajar y hablar de lo emocional, de lo social y de las heridas de los personajes, también lo hace".

[Crítica: ‘El consultor’, un divertido thriller con un magnético Christoph Waltz]

También quiso hablar de que "aunque este formato parece que estaba reservado a personajes masculinos o a una mirada de cámara concreta, se agradece de repente ver a dos tías que también pueden ser protagonistas y a directoras y guionistas al frente".

Y todo ello en un paisaje reconocible como el de Alicante, con el que, según la propia Yuste, se "descentraliza un poco más la producción, porque la península y las islas no solo son Madrid y Barcelona, y esto sigue siendo muy propio y muy nuestro".

Por otro lado, Camila Sodi mencionó la naturalidad de la serie, que "habla de un sector que a la sociedad le es 'invisible' de una forma muy clara", declarando que el hecho de que esté protagonizada por dos mujeres le "aporta verdad, porque en la vida real tú y tus amigas también se mueren de risa, también sufren y se quedan sin maquillaje y se quedan tiradas".

'Sin huellas' está disponible en Amazon Prime Video.

Sigue los temas que te interesan