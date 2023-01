Amazon muestra el primer tráiler 'Sin huellas', la serie original que trae de vuelta el paella-western

Amazon Prime Video acaba de presentar el primer adelanto de la serie original Sin huellas, una producción creada por Carlos de Pando y Sara Antuña, y protagonizada por Carolina Yuste y Camila Sodi. La ficción traerá de vuelta la esencia del cine del Oeste castizo, combinándolo con humor, acción y el contraste desértico-playero de Alicante. Se estrenará en marzo en la plataforma.

Sin huellas cuenta con una temporada de ocho capítulos de cuarenta minutos de duración aproximadamente. En ellos, se siguen los pasos de Cata (Carolina Yuste) y Desi (Camila Soldi), dos mujeres limpiadoras, una de ellas gitana y la otra mexicana. Después de llevar mucho tiempo en paro, recibirán una jugosa oferta de trabajo en la mansión de los Roselló.

Aparentemente, las dos protagonistas tendrán el encargo de limpiar una casa y dejarla reluciente, pero lo que no saben es que una vez entren por la puerta su vida no volverá a ser la de antes. Mientras repasan cada habitación y se aseguran de hacer bien su trabajo, las dos protagonistas se darán de bruces con un cadáver que no esperan encontrar, convirtiéndose así en cómplices directas de un crimen.

El equipo delante y detrás de las cámaras

Fotograma de 'Sin huellas'

La serie está protagonizada por la actriz española ganadora del Premio Goya Carolina Yuste (Carmen y Lola, Hasta el cielo) y la mexicana Camila Sodi (Luis Miguel: La serie, El exorcismo de Carmen Farías). Completan el reparto Silvia Alonso (Hasta que la boda nos separe), Borja Luna (Las chicas del cable), Álex Gadea (Toy Boy), Adrian Grösser (Hache), Adriana Torrebejano (Historias para no dormir), Leonardo Ortizgris (Güeros) y Pastora Vega (Velvet).

Está producida por Zeta Studios, con Eneko Gutiérrez (El vecino) como productor ejecutivo, Carlos de Pando (El Ministerio del tiempo) y Sara Antuña (La víctima número 8) como showrunners y creadores junto a Gabi Ochoa (El amor no es lo que era) y Héctor Beltrán (El Acabose).

Además, Paco Caballero (El vecino), Gemma Ferraté (Todos los caminos de Dios), Samantha López Speranza y Koldo Serra (La casa de papel) ejercen como directores de la serie.

En palabras de las actrices

Las dos actrices que dan vida a las protagonistas mostraron su entusiasmo con respecto al proyecto. Carolina Yuste destacó "el enganche que sintió tanto por el eje principal como por las subtramas que generan todo un discurso", mostrándose agradecida al equipo técnico y creativo y destacando que para ella fue un gusto trabajar con Camila Sodi.

La intérprete mexicana concuerda con su compañera, añadiendo que "es su primera vez trabajando en España y que no podría haber imaginado hacerlo con un mejor equipo creativo".

