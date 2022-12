Víctor García León: "Hasta que tuve hijos, tenía una visión bastante cínica de la Navidad"

Entre todas las propuestas navideñas que llegan este mes a las plataformas durante el mes de diciembre, una de las más interesantes es Los Reyes Magos: La verdad, un falso documental en tono de comedia dirigido por Víctor García León (Selfie) que ya se ha estrenado en Amazon Prime Video.

En él Melchor, Gaspar y Baltasar abren por primera vez las puertas de su palacio para el rodaje de un documental sobre su día a día mientras se preparan para la cabalgata. Así, arranca una aventura disparatada en la que estos tres míticos personajes se ponen en manos de su nueva mánager, Lola, para modernizar su leyenda con colaboradores tan variopintos como Lorenzo Caprile, Almudena Cid, Jordi Hurtado, Esty Quesada o Rozalén.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con el director Víctor García León sobre la producción, cómo imaginaba a los Reyes Magos y sobre la visión que él tiene de la Navidad y seguir manteniendo algunas tradiciones.

[Javier Gutiérrez y Carmen Machi regresan al futuro en 'Mañana es hoy', la nueva comedia de Nacho G. Velilla]

Una visión diferente de la Navidad

'Los Reyes Magos: La verdad'. Amazon Prime Video

Aunque a los españoles les cueste ponerse de acuerdo para ciertas cosas, existe una época del año que consigue alcanzar la unanimidad de las opiniones más dispares. Se trata de la Navidad, un periodo de tiempo que apenas dura unos días pero que logra hacer que todos los niños coincidan y sientan la misma ilusión, especialmente antes de la llegada de los Reyes Magos.

Poco a poco y con el paso de los años, esa inocencia se acaba difuminando y al alcanzar la vida adulta, se adquiere una visión diferente del mundo. Esto mismo le ocurrió a Víctor García León, que recuerda la niñez durante la Navidad de una forma muy particular.

"Tenía una hermana mayor muy sádica, que se ocupó de destruirme cualquier tipo de imagen bondadosa que yo tuviera del mundo. En seguida me empezó a torturar, diciéndome mentiras sobre mis padres y que creía que eran ellos los que se encargaban de todo", cuenta.

"La verdad es que yo también tenía una visión muy cínica de la Navidad hasta que tuve hijos. No me parecía ni divertida ni entrañable, me daba como pereza. Hay atascos, hace frío, me obligan a estar con familiares que normalmente no me quieren ni yo quiero ver, pero como todo en la vida, hay que verse", siguió diciendo.

"Los árboles pierden las hojas, hace frío, llueve, viene tu suegra... Que los niños estén es una maravilla. Todo lo relacionado con eso me parece negativo, pero una vez que tienes hijos -y yo ahora tengo dos-, pues es estupendo, porque es una excusa maravillosa para hacer una fiesta y me gustan las fiestas", reconoce entre risas.

[Mike Flanagan, el rey del terror, ficha por Amazon Prime Video y Netflix cancela 'El club de medianoche']

La perspectiva de un niño

Fotograma de 'Los Reyes Magos: La verdad'. Amazon Prime Video

Víctor García León cree que los niños son en gran medida la razón por la que se sostiene una época como la Navidad y también tiene claro que, aunque los niños influyan en la perspectiva adulta, su película no habría sido diferente si la hubiera rodado antes de tener hijos.

"No habría sido diferente y, de hecho, creo que me hubiera dedicado a destruir la Navidad con todas las fuerzas de mi voluntad. No me hubiera dedicado a ser malvado por ser malvado, pero si me hubieran obligado a punta de pistola habría hecho una cosa completamente destructiva. Y sí, para mal, seguramente, como esta gente que de repente odia Halloween, ver películas de terror y comer golosinas. ¿Qué puede haber malo en eso?", comenta García León.

El director también sacó a colación una de las cosas que dijo Tim Burton en su visita a España, como que a él "le da más miedo la Navidad que Halloween". "Una vez vino Papá Noel a casa para ver a mis hijos en Navidad y mis hijos se encerraron en el baño aterrorizados, porque era un señor mayor con aspecto de vagabundo que de repente entraba en su casa, y les dio un miedo atroz. O por ejemplo el hecho de normalizar ciertas actitudes, ¿qué es eso de sentarse en las rodillas de tres señores que no conoces? Puedo entender a Tim Burton perfectamente", dijo.

['Los anillos de poder': Amazon Prime Video muestra imágenes de cómo fue el épico rodaje]

La magia lo justifica todo

Gaspar en ''Los Reyes Magos: La verdad'. Amazon Prime Video

"Uno de los argumentos que nosotros manejamos cuando estábamos escribiendo el guion era el hecho de que un niño pregunte oye, ¿esto existe? La respuesta razonable, la que tú que crees que es más razonable, es pensar que vienen tres señores de Oriente a repartir regalos, no que hay un complot internacional de todos los padres coordinados para contar la misma mentira. La magia justifica un montón de cosas", recuerda García León sobre los orígenes del proyecto.

Después, llegó la búsqueda de la historia que debían contar, porque como él mismo dice "cuando se hace una película se busca un conflicto". Según Víctor García León, "el primero era preguntarse cómo serían los Reyes Magos, porque si fueran gente moderna y estupenda y educada y europea, pues seguramente la película sería más aburrida".

"Me parecía más divertido mostrarles como una especie de grupo de rock and roll desfasado que tuvieron sus éxitos hace ya 30 años. Yo quiero a los personajes por lo que tienen de defectuosos y no por lo que tienen de bueno y no podía colocar a tres personajes que fueran indiscutibles y maravillosos y guapos y delgados porque les querría menos así", explica el director.

"Siempre he tenido problemas con Superman porque me parece que es muy difícil atacarle. Me gustan más otro tipo de superhéroes, los que se tropiezan, se equivocan, tienen envidia, los que se parecen más a mí", opina.

Contenido para todos

Baltasar en 'Los Reyes Magos: La verdad'. Amazon Prime Video

"Las películas infantiles que a mí me ponían de pequeño siempre me parecían un poco paternalistas conmigo. Siempre les hemos tratado con paternalismo a los niños, cuando en realidad son muy listos", observa García León, contando qué tipo de público quiere que vea Los Reyes Magos: La verdad.

"La intención es crear algo que los padres puedan ver con los hijos y que surjan chistes para unos y para otros, que la puedan ver en familia intentando reproducir esa maravilla que es Pixar, capaz de hacer películas transversales que se pueden disfrutar de varios desde varios puntos de vista", expone.

"Pretendíamos darle el aspecto de un reality, contando lo que ocurriría si cualquier jefe de prensa quisiera promocionar a un grupo de rock and roll desfasado, rodeándose de gente que no está desfasada y aprovechar para robarles y para sacar un material de promoción de los Reyes Magos".

[Michael Grandage: "Los fans de Harry Styles son la generación con menos prejuicios que ha nacido”]

Volver a la tradición

"La tradición tiene un peso indiscutible en nuestra vida", opina García León sobre la influencia de figuras como la de los Reyes Magos. "Si yo creyera en Dios, apostaría por ir a una iglesia donde me dieran misa en latín. Porque puestos a creer en algo, y ya que tenemos pocos valores en la vida, por lo menos te aferras a ese. Prefiero eso a ser terraplanista, que es mi otra opción", alegaba entre risas.

El director también reflexiona sobre el paso del tiempo y la forma en la que ha cambiado el consumo en general, incluído el del cine. "Inevitablemente, me sale la parte emocional de quejarme de los nuevos tiempos y decir 'ya están los jóvenes con sus prisas, no se concentran y hacen chorradas'. Pero también tengo que admitir que hay algo también de pensar que el consumo cultural volverá de otra manera, que hay muchas cosas nuevas que llegan y que hay que tener la cabeza preparada para ello y no en la eterna queja de los tiempos nuevos, ya que no hay manera de evitarlo", asegura.

'Los Reyes Magos: La verdad' está disponible en Amazon Prime Video.

Sigue los temas que te interesan