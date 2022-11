Michael Grandage: "Los fans de Harry Styles son la generación con menos prejuicios que ha nacido”

Michael Grandage ('My Policeman'): ""

Amazon Prime Video estrena hoy My Policeman, una película dirigida por Michael Grandage que adapta la novela homónima de Bethan Roberts. Está protagonizada por Harry Styles, Emma Corrin y David Dawson y llegará directamente a la plataforma tras su paso por el Festival de Toronto.

En esta película, el público viajará hasta la Brigthon de 1957, un contexto histórico y social en el que la homosexualidad aún era considerada como un delito en Reino Unido. Allí viven los protagonistas de la historia: el policía Tom (Harry Styles) y Marion (Emma Corrin), una maestra de escuela que acaba enamorándose de él. Por culpa de las limitaciones de la época, Tom y Marion se acaban casando, aunque el primero de ellos ame en secreto a Patrick (David Dawson), un conservador de un museo.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con el director de la película Michael Grandage sobre el proceso de adaptación de la novela y su manera de escoger un punto de vista concreto desde el que contar esta historia.

El proceso de adaptación

My Policeman es la adaptación en pantalla de la historia que recoge la novela de Bethan Roberts y que ha sido todo un fenómeno desde que se publicó en 2012. Sin embargo, el director de la película quiso acercarse a la historia desde otro prisma diferente y reconoció que "el primer encuentro que tuvo con la misma fue, en realidad a través del guion, no a través de la novela".

"Cuando me propusieron dirigir esta película, lo primero que pude hacer fue leer el guion de Ron Nyswaner. Y me alegro de que fuera así, porque mi camino fue hacia algo que estaba escrito de una manera mucho más cinematográfica. El guion desarrollaba el libro y después volvimos a él, y creo que esta fue una buena manera de proceder", añadió.

El sentido del tacto

Gina McKee y Linus Roache en 'My Policeman'. Amazon Prime Video

Una de las cosas que llaman la atención de My Policeman es el uso que se hace del sentido del tacto y cómo se acentúa el mismo a través de los personajes y el uso de la cinematografía. El propio director supo ver esto como una parte de la esencia de la película y explicó que fue uno de los detalles a los que más atención prestó.

"La sensualidad del tacto es muy importante para mí y quería poder contar una historia completa sin diálogo, solo a través del uso del tacto y la intimidad y la naturaleza escultórica, casi coreografiando del tacto", describió.

"Además, el arte juega un papel muy importante, no solo actuando como metáfora de algunas de las historias más grandes que se desarrollan en My Policeman, sino que también lo hace porque la naturaleza de Patrick reside en su manera de apreciarlo y transmitírselo a Marian y Tom, porque el arte puede cambiar tu vida y puede llegar a importar mucho en ella", añadió.

Identificarse con la historia

Fotograma de 'My Policeman'. Amazon Prime Video

"Mi objetivo principal era ser lo más preciso posible con la historia, porque soy muy consciente de que una gran parte de la audiencia más joven de la película probablemente no conozca los detalles de la ley que había en la Inglaterra de 1957", dijo el director en relación al contexto social que había en esa época.

"Por primera vez en mi vida, siento que existe la posibilidad de que podamos regresar a esos años en lugar de seguir avanzando y para mí era muy importante recuperar este momento", siguió Grandage. "Me encantaría que las personas que vean la película por Emma Corrin o Harry Styles, se conviertan en embajadores del progreso y sepan ver por qué debemos seguir avanzando y no volver al pasado".

Michael Grandage también admitió que, como hombre abiertamente homosexual, "la persona que cuenta una historia solo puede aportar su propia perspectiva personal" y que "en el caso de esta película, obviamente aportó su experiencia de vida".

"También pedí a algunos de los actores que también son abiertamente homosexuales que aportaran su propia experiencia. Y juntos quisimos crear una película que ofreciera algo de esperanza al final", continuó Grandage. "Quiero contar la historia de cómo sería el mundo si dejas que las personas sean libres de ser ellas mismas. Y eso, para mí, es la parte más importante del mensaje de esta película".

"Tom Young (el personaje al que interpreta Styles), no es libre de ser él mismo por la ley y por la forma en que estaba el país entonces y todo lo que sé es que esos años crearon mucha miseria para mucha gente y que no podemos volver a eso. Soy lo suficientemente mayor para saber que nací en una Inglaterra donde la ley era así. Hemos progresado desde entonces y no quiero que volver a vivirlo".

Una excusa para aprender del pasado

Emma Corrin y Harry Styles en una escena de la película. Amazon Prime Video

Michael Grandage es consciente de que muchas personas verán My Policeman porque aparecen en ella Harry Styles y Emma Corrin y cree que "ese público más joven debe darse cuenta de que se ha hecho un progreso fantástico y que no vale la pena sacrificarse para retroceder".

"Los fans de personas como Harry y Emma son la generación con menos prejuicios que ha nacido y, por lo tanto, son la generación ideal para recordar lo difícil que fue vivir en un mundo en el que no puedes ser para ser tú mismo con plena libertad".

'My Policeman' está disponible en Amazon Prime Video.

