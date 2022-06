Amazon Prime Video estrenará en exclusiva la película 'My Policeman', con Harry Styles y Emma Corrin

Prime Video estrenará el 4 de noviembre y en exclusiva My Policeman, la adaptación cinematográfica de la novela de Bethan Roberts (Mi policía, Planeta Internacional). Emma Corrin (la revelación de The Crown gracias a su intervención como Lady Di en la cuarta temporada de la serie), David Dawson (The Last Kingdom) y Harry Styles (Dunkerque) interpretan al triángulo romántico protagonista de la nueva película de Michael Grandage (El editor de libros).

My Policeman es una historia sobre el amor prohibido y las cambiantes convenciones sociales que sigue a tres jóvenes -el policía Tom (Styles), la profesora Marion (Corrin) y el curador de museos Patrick (Dawson)- mientras se embarcan en un viaje emocional en la Gran Bretaña de los años 50. Cuarenta años después, los viejos amigos siguen sintiendo nostalgia y arrepentimiento, pero ahora tienen una última oportunidad de reparar el dolor del pasado.

David Dawson completa el triángulo romántico de 'My Policeman'.

Gina McKee (Notting Hill), Linus Roache (Homeland), y Ruper Everett (La boda de mi mejor amigo) interpretan a las versiones envejecidas de los protagonistas de un relato sobre tres personas atrapadas en las cambiantes mareas de la historia, la libertad y el perdón. My Policeman tendrá un estreno técnico en salas en algunos países antes de su llegada a Amazon Prime Video en todo el mundo. En España la veremos directamente en la plataforma el próximo 4 de noviembre.

A pesar de quedarse a las puertas de interpretar a Elvis Presley en el biopic que ha dirigido Baz Luhrmann, el cantante Harry Styles sigue comprometido con su carrera en la interpretación después de debutar como actor a las órdenes de Christopher Nolan. Además de la adaptación de Mi policía, el inglés tiene pendiente de estreno No te preocupes querida, la segunda película como directora de Olivia Wilde (Super empollonas).

'My Policeman' se estrenará en exclusiva en Prime Video el 4 de noviembre.

