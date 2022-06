Las 15 series y películas LGTBIQ+ más prometedoras que veremos próximamente

En los últimos años, el colectivo LGTBIQ+ ha comenzado a contar y protagonizar sus propias historias y cada vez surgen más ejemplos y los referentes que tanto habían necesitado estas personas durante generaciones.

El mundo audiovisual continúa avanzando en favor de una representación más fiel de la realidad y seguirán llegando series y películas que reivindican la diversidad. Con motivo del Mes del Orgullo, repasamos cuáles son los proyectos de series y películas LGTBIQ+ más prometedores y que podremos ver muy pronto en pantalla.

'Todo es posible' - Amazon Prime Video

Billy Porter debuta en la dirección de esta película protagonizada por Kelsa (Eva Reign), una chica trans muy segura de sí misma y que está en su último curso del instituto. Cuando su compañero de clase Khal (Abubakr Ali) se enamora de ella, se arma de valor para invitarla a salir, a pesar del drama que sabe que esto puede conllevar.

Fecha de estreno: 22 de julio

'They/Them'

Escrita y dirigida por John Logan en su debut como director, esta película de terror está ambientada en un campo de conversión de homosexuales. Está protagonizada por Theo Germaine, Kevin Bacon, Carrie Preston y Anna Chlumsky y aún se desconoce dónde podremos verla en España.

Fecha de estreno: 5 agosto

'A league of their own' - Amazon Prime Video

Esta serie remake de la película homónima de 1992 sigue a la liga de béisbol femenina profesional All-American de la Segunda Guerra Mundial. Evocando el espíritu alegre de la película de Penny Marshall, la producción cuenta la historia de toda una generación de mujeres que soñaban con jugar al béisbol profesional.

Actualizando la trama a la época actual, la serie ahonda en la raza y la sexualidad de las protagonistas, siguiendo el viaje de un nuevo grupo de personajes a medida que van labrando sus propios caminos en el terreno de juego y fuera de él.

Fecha de estreno: 12 de agosto

'Bros'

Aaron y Bobby son dos hombres destinados a estar juntos, pero con las vidas tan frenéticas que llevan, no pueden permitírselo. A pesar de todo, intentarán iniciar una relación formal.

Billy Eichner (Parks and Recreation) escribe y protagoniza esta película junto a Luke Macfarlane (Killjoys), Ts Madison (The Ts Madison Experience), Monica Raymund (Chicago Fire), Guillermo Díaz (Scandal), Guy Branum (The Other Two) y Amanda Bearse (Matrimonio con hijos).

Fecha de estreno: 28 de octubre

'My Policeman' - Amazon Prime Video

En esta película seguiremos a tres jóvenes: el policía Tom (Harry Styles), la profesora Marion (Emma Corrin) y el curador de museos Patrick (David Dawson), mientras se embarcan en un viaje emocional y de amor prohibido en la Gran Bretaña de los años 50.

Cuarenta años después, los viejos amigos siguen sintiendo nostalgia y arrepentimiento, pero ahora tienen una última oportunidad de reparar el dolor del pasado. En algunos países pasará por las salas de cine, pero en España la veremos en la plataforma directamente.

Fecha de estreno: 4 de noviembre

'Framing Agnes'

Este documental da un giro al formato de los programas de entrevistas y responde a la fascinación de los medios de comunicación por las personas transgénero, acercándose a conocer seis historias hasta ahora desconocidas procedentes de los archivos de la Clínica de Género de la UCLA en la década de 1950.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022

'Heartbreak High' - Netflix

El reparto del remake de 'Heartbreak High'.

La plataforma ha decidido traer de vuelta la icónica serie australiana de los noventa, incorporando a una nueva generación de adolescentes más diversa. En ella veremos a un grupo de jóvenes más diverso -y que incluirá personajes del colectivo LGTB+- protagonizar historias en las que tendrán cabida el racismo, la transfobia y las relaciones entre personas del mismo sexo.

El reparto lo forman Ayesha Madon, Asher Yasbincek, Chloe Hayden, James Majoos, Thomas Weatherall, Josh Heuston, Will McDonald, Gemma Chua-Tran, y Bryn Chapman-Parish, entre otros.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022

'Rustin' - Netflix

La serie contará la historia de Bayard Rustin, el difunto activista de los derechos civiles. Netflix

Higher Ground Productions, la productora fundada por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle Obama ha desarrollado una película para Netflix como parte de su acuerdo general con la productora.

En ella contará la historia de Bayard Rustin, el difunto activista de los derechos civiles que ayudó a organizar la Marcha en Washington de 1963 por el Trabajo y la Libertad, donde el Dr. Martin Luther King pronunció su famoso discurso "Tengo un sueño".

Fecha de estreno: A lo largo de 2022

'Vestidas de azul' - ATRESplayer Premium

Presentación de la serie en un evento de la plataforma. ATRESplayer Premium

Basada en la novela de Valeria Vegas escrita en 2019, esta miniserie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi relatará la vida de un grupo de mujeres trans en plena época del destape español en la era de la Transición, siguiendo la línea del documental de los ochenta dirigido por Antonio Giménez-Rico.

Entre los miembros del elenco, la producción contará con Lola Rodríguez y Paca la Piraña, entre otros.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022

'Al final mueren los dos'

Portada del libro 'Ambos mueren al final'.

Basada en la novela gráfica homónima de Adam Silvera, esta serie está ambientada en un futuro cercano y sigue a los adolescentes Mateo y Rufus, dos completos extraños que recibieron una llamada de Death-Cast, una compañía que puede predecir la muerte de las personas. Con solo veinticuatro horas de vida, los dos chicos logran encontrarse y dedicar sus últimas horas a superar sus traumas y decir adiós.

A principios de 2019, HBO anunció que adaptaría la novela gráfica en un proyecto en forma de miniserie, pero finalmente se abandonó la iniciativa hasta este mismo año, que se ha confirmado que el creador de Los Bridgerton Chris Van Dunsen será el guionista y productor y que contará con la participación del autor de la novela. Además, estará producida por eONE.

Fecha de estreno: Aún por determinar

'Am I Ok?' - HBO Max

Fotograma de 'Am I Ok?'.

Después de su paso por el Festival de Sundance, HBO Max adquirió los derechos de Am I Ok?, una comedia romántica protagonizada por Dakota Johnson que nos cuenta la historia de Lucy, una chica de 32 años que vive con su mejor amiga Jane (Sonoya Mizuno).

Un día, a Jane le proponen en el trabajo un ascenso que le obligará a mudarse a Londres y Lucy decidirá confesarle algo que lleva ocultando mucho tiempo.

Fecha de estreno: Aún por determinar

'The History of Sound'

Paul Mescal y Josh O'Connor serán los protagonistas de 'The History of Sound'.

La historia original, basada en el relato de Ben Shattuck, se centraba en dos jóvenes, Lionel y David, interpretados respectivamente por Paul Mescal (Normal People) y Josh O'Connor (The Crown). Durante la Primera Guerra Mundial, la pareja comienza a grabar las voces y la música de los compatriotas estadounidenses, y también capta información sobre sus vidas.

El largometraje comenzará a rodarse en verano de 2022 y aún falta por saber cuándo podremos verlo en España.

Fecha de estreno: Aún por determinar

'Las noches de Tefía' - ATRESplayer Premium

'Las noches de Tefía'. ATRESplayer Premium

Entre 1954 y 1966 existió, en un paraje desértico de Fuerteventura, un campo de concentración franquista conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes que, a partir del 54, fue implementada para incluir también a los homosexuales. Airam Betancor rememora en el 2004 los terribles dieciocho meses que estuvo preso en la colonia cuando apenas contaba 17 años condenado por este motivo.

Miguel del Arco es el creador de esta nueva serie en la que se entremezclan el drama, la comedia y lo musical. Está protagonizada por Patrick Criado (La casa de papel, Antidisturbios), Marcos Ruiz (Las leyes de la frontera), Miquel Fernández (El Nudo), Roberto Álamo (Caronte), Raúl Prieto (Antidisturbios), Israel Errejalde (Ana Tramel. El juego), Javier Ruesga (Campamento Albanta), Luifer Rodríguez (Hierro) y Carolina Yuste (Dime quién soy), entre otros

Fecha de estreno: Aún por determinar

'Rojo, blanco y sangre azul'

Una de las imágenes del rodaje de 'Rojo, blanco y sangre azul'.

Esta película de Amazon Prime Video adaptará la exitosa novela Casey McQuiston y es uno de los títulos que más expectación está generando. La producción confirmó hace poco a Nicholas Galitzine y Taylor Zakhar Pérez como protagonistas y también ha mostrado algunas imágenes del rodaje.

En Rojo, blanco y sangre azul conoceremos a Alex Clarademont-Díaz, el hijo millennial de la presidenta de los Estados Unidos, que no soporta al príncipe Henry, el hijo de la reina de Inglaterra. Cuando la prensa sensacionalista se hace con una fotografía que refleja un altercado entre Alex y Henry, las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido se enfrían y ambos países trazan un plan para paliar los daños, simulando una falsa amistad entre los protagonistas que se acabará transformando en algo más.

Fecha de estreno: Aún por determinar

'Smiley' - Netflix

Carlos Cuevas y Miki Esparbé en las primeras imágenes de la serie. Netflix

Esta serie creada por Miguel del Arco y basada en la obra de Guillem Clua nos presenta a Álex (Carlos Cuevas), un joven que acaba de tener un desengaño amoroso. Se había hecho ilusiones con un chico, pero le ha terminado haciendo ghosting y no le ha hecho ninguna gracia. Un día se arma de valor, coge el teléfono y le pide explicaciones con un mensaje de voz, sin saber que le ha mandado ese audio por error a Bruno (Miki Esparbé), a quién no conoce de nada.

Fecha de estreno: Aún por determinar

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan