Hugh Grant será Zeus en 'Kaos', la serie de Netflix basada en los mitos griegos

Hugh Grant se muda a Netflix. Después del éxito de The Undoing hace dos años en HBO, el actor británico vuelve a las series con Kaos, una versión contemporánea de la mitología griega firmada por Charlie Covell, el creador de The End of the F***ing World, en la que encarnará al dios Zeus.

El proyecto ha sido descrito por la plataforma como una mirada audaz en tono de comedia negra de los mitos griegos, que explorará el amor, el poder y la vida en el inframundo. Una reinvención en la que ninguna parte de la historia que conocemos será sagrada y donde lo único que nunca cambia es la traición y arrogancia de un grupo de dioses inestables y caprichosos.

Grant interpretará al aparentemente todopoderoso, pero inseguro y vengativo Zeus, que lleva mucho tiempo disfrutando de su estatus de Rey de los Dioses hasta que una mañana descubre una arruga en su frente. La neurosis se apodera de él y convencido de que su caída se acerca empieza a ver signos que lo confirman por todas partes. Mientras el inframundo entra en crisis, en la Tierra, la gente anhela un cambio. El bienestar de los simples mortales le interesa poco a los dioses, pero desgraciadamente para ellos, algunos de esos mortales empiezan a darse cuenta de ello.

A Grant lo acompañan en el reparto Janet McTeer (Ozark), Cliff Curtis (Avatar: El sentido del agua), David Thewlis (Fargo), Killian Scott (Dublin Murders), Leila Farzad (I Hate Suzie), Nabhaan Rizwan (Estación Once), Rakie Ayola (The Pact) y Aurora Perrineau (Prodigal Son). Billie Piper aparecerá en la serie haciendo un cameo.

La serie de ocho episodios creada y escrita por Covell y comenzará su rodaje este verano. Georgi Banks-Davies (I Hate Suzie) ha sido confirmada como directora principal, acompañada por Runyararo Mapfumo (Sex Education), que también dirigirá algunos episodios.

"Estoy encantado de hacer KAOS. Georgi y Runyararo son dos directoras visionarias con un sentido del humor que encaja con el tono del proyecto, dijo Covell. "Creo que todavía estoy conmocionado por la noticia de que Hugh Grant ha aceptado interpretar a Zeus: era mi sueño. Encabeza un estupendo reparto de actores y nos sentimos muy honrados de tenerlos a todos a bordo. No puedo esperar a que empiece el rodaje", añadió el creador en una exclusiva de Deadline.

