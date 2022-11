3 series de estreno para ver este fin de semana en Netflix, Disney+ y HBO Max

Si eres de los que con el cambio de hora se recogen antes y se sientan delante de la televisión para ver algo durante el fin de semana, en SERIES & MÁS os hemos preparado una buena sesión de series, sofá y manta. Para que no tengáis que perder el tiempo buceando en vuestras plataformas, estas son nuevas tres estrenos recomendados para ver del 4 al 6 de noviembre (o cuando quieras, es la ventaja del streaming).

Si echas de menos tus vacaciones de verano, no hay mejor plan que poner HBO Max y viajar a Sicilia con la nueva temporada de The White Lotus, la sátira más salvaje y divertidas de la televisión. Disney+ ha estrenado también esta semana la temporada número 19 de Anatomía de Grey, un clásico de las series de médico que este año se renueva con cinco nuevos residentes destinados a reinventar las tramas del Grey Sloan Memorial. Los que prefieran los maratones seriéfilos, desde hoy mismo pueden ver la primera parte de la cuarta y última temporada de Manifest, el último de los famosos rescates de Netflix. Siguiendo los pasos de otras adquisiciones como Cobra Kai, La casa de papel y You, el thriller sobrenatural parece destinado a romper los audímetros durante los próximos días.

Y si os quedáis con ganas de más, también podéis ver la comedia nostálgica Blockbuster (Netflix), la segunda temporada de Jóvenes altezas (también en Netflix) y la miniserie argentina El fin del amor (Amazon Prime Video).

'The White Lotus' - Temporada 2 (HBO Max)

De qué va

La sátira social más aclamada de la televisión estrena segunda temporada ambientada en un exclusivo resort siciliano y sigue las hazañas de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana.

Por qué hay que verla

Con un aire de familiaridad en el tono y la atmósfera, pero sin repetirse en los conflictos humanos que explora, The White Lotus habla en esta entrega de dinámicas de género, relaciones de pareja, poder, sexualidad y política sexual. Y pone sobre la mesa debates interesantes que revelan toda una gama de grises para sorprender al espectador cuando, inevitablemente, se enfrente a sus propios prejuicios.

Hay algo enigmático en la atmósfera de esta temporada que hace que el ambiente se enturbie con un aire más misterioso, a ratos siniestro, como si los personajes se vieran afectados sin saberlo por un ser ancestral, pero sin abandonar nunca su particular, retorcido y afinado sentido del humor. The White Lotus siendo una sátira divertida, y una radiografía afilada de unas personas privilegiadas y elitistas que viven totalmente desconectadas de la realidad. Esta entrega no es una repetición de una fórmula de éxito, The White Lotus vuelve a sorprender y esta entrega lo tiene todo para superar a la primera temporada.

'Anatomía de Grey' - Temporada 19 (Amazon)

De qué va

La nueva temporada de Anatomía de Grey arranca seis meses después del final de la clausura del sistema de residentes del departamento de cirugía que comandaba Miranda Bailey. En los nuevos episodios, cinco residentes se incorporan al personal del Gray Sloan Memorial Hospital, con Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho y Midori Francis uniéndose al reparto.

Por qué hay que verla

Ellen Pompeo ya está cansada de ser la cara de una de las series de televisión más influyentes del siglo XXI y desparecerá durante gran parte de la temporada para protagonizar su primer proyecto como actriz en veinte años (se dice pronto). Anatomía de Grey necesitaba revitalizarse desde hace años y parece que la llegada de cinco nuevos estudiantes es exactamente lo que necesitaban en el Gray Sloan. Desde el primer episodio de la temporada 19 queda claro que los nuevos residentes tienen potencial y carisma suficiente para sostener sobre sus hombros esta especie de reboot de la ficción médica más longeva de la televisión.

En los primeros episodios el que más llama la atención es Lucas, el sobrino y protegido de Derek Shepard. Si no te emocionas un poco cuando le escuchas decir por primera vez "es un buen día para salvar vidas", es que no eres suficientemente fan de Anatomía de Grey. Con algunos de los personajes veteranos ya quemados (el matrimonio formado por Owen y Terry desafía hasta el más paciente), ha llegado el momento de dar paso a las nuevas generaciones. Eso incluye, por supuesto, a Schmidt (nuevo jefe de residentes) y Helm (siempre infrautilizada por los guionistas).

'Manifest' - Temporada 4, parte 1 (Netflix)

De qué va

Dos años después de que el brutal asesinato de Grace trastornara las vidas de los Stone, la familia atraviesa un momento terrible. Ben, desolado, sigue llorando a su difunta esposa mientras busca a Eden, su hija secuestrada. Consumido por la pena, Ben renuncia al puesto de cocapitán del barco, dejando toda la responsabilidad en manos de Michaela; una tarea casi imposible ahora que hasta el más mínimo movimiento de los pasajeros está bajo el escrutinio de un registro gubernamental. Mientras la Fecha de Muerte se acerca y los pasajeros buscan desesperados una forma de sobrevivir, Cal recibe un paquete de manos misteriosas que cambia todo lo que saben sobre el vuelo 828 y que resultará vital para desentrañar el secreto de las llamadas en este viaje alucinante y profundamente emotivo.

Por qué hay que verla

Netflix ha encontrado una mina de oro en el rescate de series que no funcionaron particularmente en sus plataformas o cadenas de origen y que estrenadas en modo maratón en la plataforma de streaming más popular del planeta se han convertido en auténticos fenómenos. Manifest, una apuesta original de NBC, se suma a casos anteriores como Cobra Kai, La casa de papel y You.

Desde este viernes se puede ver la primera parte de la temporada final de la serie creada por Jeff Rake, el encargado de adaptar a Estados Unidos la española Los misterios de Laura. En total son 10 episodios que seguirán enredando y confundiendo a los entregados fans de Manifest hasta la llegada de su gran final, que llegará próximamente (todavía no hay fecha) a Netflix.

