Ryan Murphy, en contra de eliminar la etiqueta LGTB+ de 'Dahmer': "No todas las historias gays son felices"

Ha pasado más de un mes desde que llegó a Netflix, pero Dahmer sigue generando una polémica tras otra. En esta ocasión la ha protagonizado el propio creador de la miniserie Ryan Murphy que, después de que la plataforma retirase la etiqueta LGBTQ+ del título en el catálogo, se ha visto obligado a expresar su opinión.

En lugar de zanjar la controversia, Murphy siguió alimentándola y ha dejado claro cuál era el propósito inicial de la serie: contar la historia del monstruo de Milwaukee desde la perspectiva de las víctimas y la incompetencia policial, que permitió al nativo de Wisconsin emprender una matanza de varios años.

El creador explicó en una entrevista con The New York Times que "no le gustó para nada cuando Netflix eliminó la etiqueta LGBTQ+ de Dahmer y que al preguntarles por qué lo habían hecho, dijeron que la gente estaba molesta porque era una historia perturbadora". Después opinó que "era la historia de un hombre gay y, lo que es más importante, de sus víctimas homosexuales".