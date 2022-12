Mike Flanagan, el rey del terror, ficha por Amazon Prime Video y Netflix cancela 'El club de medianoche'

El rey del terror en la pequeña pantalla cambia de hogar. Mike Flanagan acaba de fichar por Amazon Prime Video. El guionista y director y su socio Trevor Macy abandonan Netflix, la que ha sido su casa durante los últimos años con proyectos como La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor y Misa de medianoche. Su última colaboración, El club de la medianoche, acaba de ser cancelada. Se desconoce si Netflix ha tomado la decisión antes o después de conocer la salida de su creador.

Los cineastas han llegado a un acuerdo de varios años con Amazon Studios para crear proyectos de televisión para la plataforma de streaming a través de su compañía Intrepid Pictures, según avanzó Deadline. Flanagan y Macy han celebrado su fichaje por Amazon Studios, insistiendo en que han "admirado durante mucho tiempo" a la compañía. Vernon Sanders, una de las cabezas del estudio, ha destacado la habilidad de la pareja de creativos para "contar historias inmersivas y llenas de suspenso que mantienen al público cautivado de manera magistral de principio a fin".

"Su compromiso para desarrollar series y contenidos innovadores se alinea con el espíritu de lo que hemos construido en Intrepid. Esperamos trabajar con todo el equipo de Amazon mientras llevamos nuestra marca de producciones de género al servicio y al público de todo el mundo", declararon Flanagan y Macy tras hacerse oficial su fichaje por Amazon.

[Crítica: 'Misa de medianoche', la serie de terror de Mike Flanagan en Netflix requiere un acto de fe]

Flanagan se había convertido en una de las grandes referencias del terror moderno con el estreno de La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor y Misa de medianoche en Netflix. Anteriormente había dirigido películas como Oculus. El espejo del mal, El juego de Gerald y Doctor Sueño (la tardía secuela de El resplandor), pero fueron sus miniseries para la plataforma de streaming las que cambiaron su posición en la industria.

El último estreno de Flanagan en Netflix ha sido El club de la medianoche, una nueva adaptación de la popular novela de Christopher Pike que no funcionó particularmente ni con el público ni con la crítica. Horas después de anunciarse el fichaje de su creador por Amazon, se hizo público que Netflix había cancelado El club de la medianoche sin darle un final, un movimiento cada vez más habitual en la plataforma de streaming.

El guionista y la plataforma todavía tienen pendiente de estreno The Fall of the House of Usher, la adaptación del clásico de Edgar Allan Poe. La miniserie contará la historia de un narrador anónimo que se acerca a la casa de Usher en un "día aburrido, oscuro y silencioso". Esta casa, propiedad de su amigo de la infancia, Roderick Usher, es sombría y misteriosa.

