3 películas recomendadas para ver el fin de semana en Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV+

El frío arrecia, las calles se llenan de gente y la lluvia invita a quedarse en casa y dedicar el fin de semana a una buena sesión de cine y manta. Si eres de los que prefiere dejar los estrenos de la cartelera para los días de entre semana (evitando así la invasión de las salas que ha traído el estreno de Avatar: El sentido del agua), en SERIES & MÁS somos fieles a nuestra cita cinéfila de cada sábado y os traemos nuestras propuestas de películas seleccionadas que podemos disfrutar en las plataformas de streaming.

Para comenzar, en Netflix podemos ver Los renglones torcidos de Dios, la celebrada adaptación cinematográfica de la novela de Torcuato Luca de Tena con Bárbara Lennie como Alice Gould y que los Goya han nominado en seis categorías. Disponible en Disney+ y HBO Max está El laberinto del fauno, un clásico moderno del cine español que tiene más que ver de lo que parece con la última película de su director, Guillermo del Toro y su particular versión de Pinocho.

Completamos las recomendaciones de la semana con una de esas películas que tienes que ver antes de hacer tus tops de las mejores películas del año: Bailando con la vida, la encantadora comedia romántica y generacional de Cooper Raiff. Si en cambio prefieres ponerte un episodio tras otro, también tenéis nuestras recomendaciones de series de estreno para el fin de semana.

'Los renglones torcidos de Dios' (Netflix)

De qué va

Alice, investigadora privada, ingresa en un hospital psiquiátrico simulando una paranoia. Su objetivo es recabar pruebas del caso en el que trabaja: la muerte de un interno en circunstancias poco claras. Sin embargo, la realidad a la que se enfrentará en su encierro superará sus expectativas y pondrá en duda su propia cordura. Un mundo desconocido y apasionante se mostrará ante sus ojos.

Por qué debes verla

Los lectores de Torcuato Luca de Tena han tenido que esperar más de 40 años para ver la adaptación de su obra más famosa, Los renglones torcidos de Dios, la historia sobre una mujer de clase alta que es ingresada en un hospital psiquiátrico. Mientras ella investiga la muerte de un paciente, los espectadores intentan responder a la gran pregunta de este thriller: ¿es Alice Gould quién dice ser, una investigadora privada que ha sido víctima de las manipulaciones de su marido, o una mujer con problemas mentales que se ha inventado una fuga a todos sus problemas?

Oriol Paulo consigue lo más difícil con su última película: capturar el espíritu de la obra de Luca de Tena sin renunciar al inconfundible, excesivo y artificial estilo de películas como Contratiempo, Durante la tormenta y El cuerpo. Bárbara Lennie es una fantástica elección para transmitir las contradicciones, el magnetismo y la presencia (ligeramente) perturbadora de Alice Gould. Después de años de thrillers impersonales y repetitivos, Los renglones torcidos de Dios es un divertimento que consagra a Paulo como la voz más auténtica del género en España.

[Oriol Paulo ('Los renglones torcidos de Dios'): "El cine ha estado muerto muchas veces y siempre ha vuelto"]

'El laberinto del fauno' (Disney+ y HBO Max)

Fotograma de 'El laberinto del fauno'. Netflix

De qué va

Año 1944, tras la victoria de Franco. La niña Ofelia y su madre, convaleciente a causa de un avanzado estado de gestación, se trasladan hasta un pequeño pueblo en el que se encuentra destacado el nuevo marido de ésta, un cruel capitán del ejército franquista por el que la niña no siente ningún afecto. La misión de Vidal es acabar con los últimos vestigios de la resistencia republicana que permanecen escondidos en los montes de la zona.

Por qué debes verla

Guillermo del Toro protagonizaba recientemente un vídeo viral en el que confesaba, durante una vieja entrevista con Raquel Sánchez Silva en el programa Likes, que se pasó meses creyendo que El laberinto del fauno no era buena. Tuvo que ser su amigo el Alfonso Cuarón el que le abriera los ojos y le hiciera llegar la conclusión a la que llegó el mundo cuando su personalísima visión sobre la Guerra Civil Española se estrenó y ganó 3 Oscar de la Academia de Hollywood, entre otros muchos reconocimientos: había hecho una obra de arte.

Recomendar un clásico moderno como El laberinto del fauno 15 años después de su estreno puede parecer aleatorio, pero el cineasta mexicano acaba de estrenar su propia adaptación de Pinocho. Su primera incursión como director en el cine de animación completa una inesperada e impactante con sus dos películas en España (la otra es El espinazo del diablo, un título que tuvo una recepción mejor fuera que dentro de nuestro país). La película de época con Maribel Verdú, Sergio López y una joven Ivana Baquero era un prodigio a nivel conceptual, artístico y narrativo, la película que materializó para siempre el estilo de Guillermo del Toro en el imaginario colectivo.

[Cooper Raiff, la voz de una generación: "No represento de ninguna manera a nadie más que a mí mismo"]

'Bailando con la vida' (Apple TV+)

De qué va

A Andrew, un joven de 22 años recién salido de la universidad que no sabe qué hacer con su vida, no le queda más remedio que volver con su familia a Nueva Jersey. Todo un experto en montar un buen sarao, consigue un trabajo de animador en las fiestas de bar mitzva de los compañeros de clase de su hermano pequeño. Cuando se hace amigo de una mujer llamada Domino y su hija Lola, que tiene un ligero autismo, Andrew descubre el futuro que desea realmente... aunque puede que no sea el suyo.

Por qué debes verla

Antes de hacer tu lista de las mejores películas del 2022, te recomendamos echar un ojo a una de las joyas del último Festival de Sundance. Los cínicos no tienen que buscar muy lejos para encontrar motivos para mirar Bailando por la vida con distancia irónica, pero lo tendrán increíblemente difícil para no caer rendidos ante un encanto y una sensibilidad que resultan simplemente arrolladores. Lo que en otros cineastas podría percibirse como falso o frívolo, aquí parece personal y auténtico.

Ser optimista, romántico y empático es una declaración de intenciones por parte de un director que puede parecer ensimismado. No lo está. Lo personal es universal. Con 25 años y solo dos películas, la nueva promesa del indie estadounidense ya ha establecido una personalidad irresistible y un estilo reconocible. Muchos artistas necesitan toda una carrera para descubrir quién son y lo que quieren contar. Cooper Raiff lo tiene claro desde la casilla de salida. Ahora es decisión del espectador si quiere refunfuñar ante una mirada risueña en un mundo hostil o si quiere dejarse llevar por la belleza y la alegría de vivir de un cineasta que ha llegado para quedarse. Bienvenido sea.

