'Gattaca' será serie de televisión de la mano de los creadores de 'Homeland'

Howard Gordon y Alex Gansa, cocreadores y productores ejecutivos de Homeland, podrían regresar como pareja creativa a Showtime con una serie basada en Gattaca, la película de ciencia ficción que protagonizaron en 1997 Ethan Hawke y Uma Thurman, tal como ha adelantado The Hollywood Reporter en exclusiva.

Escrita y dirigida por Andrew Niccol, Gattaca se ambientaba en un futuro no muy lejano en el que la eugenesia es habitual, la discriminación genética es ilegal, y las empresas seleccionan a sus empleados en función de su composición genética. El protagonista es un hombre con una cardiopatía congénita que intenta asumir la identidad de un antiguo atleta con genes perfectos para cumplir su sueño de viajar al espacio.

Gordon y Gansa están trabajando en los guiones con Craig Borten (Dallas Buyers Club) para desarrollar la adaptación de la película distópica, con la intención de que tenga potencial para convertirse en una franquicia.

La serie está ambientada una generación después de los acontecimientos de la película, en un momento en el que la ciencia y la humanidad han evolucionado hasta el punto de que podemos dirigir nuestra propia evolución. La ingeniería genética ha creado un mundo en el que los padres pueden determinar el futuro de sus hijos antes de que nazcan (los Válidos), lo que por defecto ha creado una nueva subclase, ya no determinada por el estatus social o el color de la piel (los Inválidos).

Esta serie es el primer proyecto nuevo que se desarrolla desde que Chris McCarthy asumió la dirección de Showtime, y la supervisión de canales lineales como Paramount Network, MTV y Comedy Central.

En esta nueva etapa, la estrategia de programación del canal de cable se está centrando más en el desarrollo de franquicias, un plan en el que ya se está trabajando en el desarrollo de varios spin-offs de Dexter y Billions.

La secuela Dexter: New Blood (2021), protagonizada por Michael C. Hall y escrita por Clyde Phillips (el showrunner de las cuatro primeras temporadas de la serie original), fue cancelada y no forma parte de este acuerdo.

Este mes regresa a Showtime la segunda temporada de Yellowjackets, la serie más popular del canal. La historia sigue a un equipo de jugadoras de fútbol de instituto que serán las únicas supervivientes de un accidente de avión que se estrella en la más profunda y salvaje naturaleza de Ontario. Fue nominada en los premios Emmy como mejor serie de drama y ha conquistado a público y crítica.

