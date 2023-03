Una monja lucha contra una inteligencia artificial omnipresente: tráiler de lo nuevo de Damon Lindelof

Mrs. Davis es la inteligencia artificial más poderosa del mundo. Simone es la monja decidida a destruirla. ¿En qué bando estás tú? Esta es la premisa de la nueva serie de Damon Lindelof, una distopía que explora ciencia ficción, fe, tecnología y todas sus intersecciones.

El creador de Watchmen firma los guiones de esta ambiciosa propuesta, en la que Betty Gilpin (GLOW) interpreta a Simone, una monja que desconfía de Mrs. Davis, una popular inteligencia artificial, aparentemente benévola, que cuenta con una legión global de fanáticos seguidores dispuestos a hacer lo que sea con tal de complacer a su nueva deidad.

Tras finalizar la adaptación del cómic de Alan Moore, Lindelof le dijo a Warner Bros., HBO y sus agentes que quería seguir escribiendo, pero como copiloto de guionistas que quisieran ser los showrunners de sus series. Entre los varios guiones que recibió, hubo uno que llamó su atención.

Firmado por Tara Hernández (The Big Bang Theory, Young Sheldon), era una historia postapocalíptica sobre monjas que se encargaban de la crianza de niños desahuciados, y a Lindelof le sorprendió que tuviera un tono ligeramente cómico: "esto no debería tener ninguna gracia, pero la tiene, ¿quién ha escrito esto?". Así fue como empezaron a colaborar.

Un algoritmo divino

Cuando Lindelof y Hernández empezaron a intercambiar ideas, era marzo de 2020, por lo que en sus conversaciones telefónicas se encontraron hablando de las dudas propias de los primeros días del confinamiento, como si había que desinfectar la compra, con qué, cuánto o si era imprescindible llevar mascarilla.

En una de esas charlas, Hernández dijo que le gustaría tener una aplicación que pudiera abrirse paso entre la ventisca de información contradictoria de la COVID-19 y le dijera qué hacer, porque realmente estaba obsesionada con confirmar si desinfectar los comestibles del supermercado era útil o no.

Mientras soñaban en voz alta sobre ese algoritmo soñado encontraron su premisa. Lindelof dijo que una IA sería aquello contra lo que lucharían las monjas de su historia, porque "si esa app existiera, acabaría sustituyendo a Dios".

'Mrs. Davis'

Monja y aliados

Gilpin interpreta a la protagonista de la historia, Simone, la monja que identifica el poder que tiene Mrs. Davis como una amenaza cuando nadie lo ve así. Margo Martindale (Vigilante, Oso vicioso) es la madre superiora de la orden religiosa, y Jake McDorman (Shameless) interpreta a Wiley, un exnovio de Simone que se une a ella en la cruzada anti tecnológica.

David Arquette (Scream), Ashley Romans (Y: The Last Man), Andy McQueen (Estación Once) y Katja Herbers (Evil) aparecerán en papeles secundarios que aún no han sido revelados.

'Mrs. Davis'

Una distopía diferente

Lindelof y Hernández plantean una distopía, pero no quieren que sea una serie oscura, seria y solemne, sino entretenida y también divertida. El equilibrio que buscan lo describen como "el punto del diagrama de Venn en el que coinciden Sonrisas y lágrimas, Black Mirror y Amor a quemarropa".

En lugar de los habituales tropos de IA malvada que quiere acabar con la humanidad, estaban interesados en explorar la idea de un sistema programado para ser benevolente, y cómo aún así podía salir mal. "Nos pareció que era interesante equipararla con una deidad para explorar por qué acude la gente a Dios y cómo hace sentir Dios a la gente".

Primer tráiler

Cuándo se estrena

La serie tendrá su estreno mundial en el marco del festival South by Southwest antes de lanzarse en Peacock el 20 de abril.

Aún no hay información oficial de dónde podrá verse en España, pero lo más probable es que llegue a HBO Max, porque a pesar de que Peacock es una de las marcas de la recién llegada SkyShowtime, Mrs. Davis está producida y distribuida por Warner Bros.

