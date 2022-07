Prime Video en España desde dentro: la jefa de contenidos originales hace balance de sus dos años

Prime Video está de celebración. Hoy se cumplen dos años del anuncio del fichaje de María José Rodríguez como la nueva responsable de contenidos originales de Amazon en España. Tras un largo proceso de selección, la elegida para dirigir los departamentos de series, cine y entretenimiento fue una profesional que ejercía hasta entonces como gerente de contenidos y producción propia de #0 de Movistar Plus+.

Aprovechando la première mundial de Un asunto privado en el Festival de Televisión de Montecarlo, SERIES & MÁS se sentó en exclusiva con la ejecutiva para hacer balance de sus dos años al frente de la producción nacional de una plataforma de streaming con un modus operandi diferente al de rivales como Netflix, HBO Max y Apple TV+.

Su primera colaboración con Bambú Producciones, la búsqueda del equilibrio entre lo local y lo global, su fe en el cóctel multigénero de Sin huellas, el fichaje de Juan Gómez-Jurado y el salto a la producción de películas originales son algunos de los temas que surgen durante nuestra conversación con la responsable de posicionar en España la marca Prime Video en las guerras del streaming.

María José Rodríguez presentó 'Un asunto privado' en el Festival de Montecarlo.

Una de las particularidades que diferencian a la compañía de la competencia es su división entre los contenidos Originals (proyectos, como las ya estrenadas El cid y La templanza, que han sido desarrollados internamente y que solo se pueden ver en su plataforma de streaming) y Exclusive (los estrenos en primera ventana de las series de Mediaset y las adquisiciones producidas en colaboración con otras televisiones generalistas o autonómicas, como Operación Marea Negra, El internado: Las Cumbres y la reciente Sin límites).

“Tenemos esa posibilidad de tener esos dos tipos de modelo” explica la ejecutiva en la ciudad francesa. “Cuando una historia es más ambiciosa, preferimos que entre por el área de Originals, porque nosotros podemos construirla y trabajarla desde cero. Los contenidos Exclusive al final son adquisiciones y no tienen el mismo músculo de trabajo”.

Rodríguez es consciente de que la mayoría del público no distinguirá entre unas producciones y otras. “A nosotros eso nos parece estupendo, porque al final tienes todo ese contenido en Prime Video. Que sea un Exclusive o Originals es algo que sí nos importa porque al final es un producto que nosotros trabajamos y cuidamos, pero lo importante es que el espectador esté satisfecho”, zanja.

Jaime Lorente fue El Cid Campeador en la primera serie original de Prime Video en España.

Anualmente, Prime Video da luz verde a tres producciones de ficción, un volumen de series inferior a marcas como Netflix, Movistar Plus+ y Atresplayer Premium. El pasado mes de enero, la compañía celebró el primer Prime Video Presents España, donde se hizo oficial que la esperada adaptación de Reina Roja, de Juan Gómez-Jurado, y la nueva serie de Mariano Barroso, Los Farad, seguirían los pasos de las ya anunciadas Un asunto privado y Sin huellas. “Queremos asegurarnos que cada uno de nuestros proyectos tiene todo lo que necesita en cuestión de presupuesto, tiempo, capacidad para producir y espacio para una campaña de marketing”, justifica la jefa de contenidos originales.

Prime Video quiere evitar que sus producciones propias pasen sin pena ni gloria entre la cantidad ingente de series que se estrenan cada mes en las plataformas de streaming. “Queremos que puedan tener más presencia y más vida en la plataforma. Además, nuestros contenidos originales también tienen que convivir con producciones locales de otros países y con las series que llegan de Estados Unidos”.

A pesar de la limitación en el número de proyectos que reciben la luz verde cada año, María José Rodríguez insiste en que están abiertos a encontrar una Fleabag a la española. “¿Es Fleabag realmente una serie pequeña?”, se pregunta en alto. “Creo que puedes hacer producciones más sencillas desde el concepto, pero sus ambiciones son las mismas. No hay proyectos que sean demasiado pequeños para nosotros. Si la idea nos gusta, si tienes buenos personajes, ya nos encargaremos nosotros de hacerlo grandes”.

Leonor Watling en 'La templanza'. Michael Oats Amazon Prime Video

El primer estreno en el horizonte es Un asunto privado, una comedia de aventuras que estrenará en modo maratón su primera temporada el próximo 16 de septiembre. “En principio esa va a ser la estrategia a seguir por los originales de Prime Video en España”, explica antes de reconocer que la industria está en un momento de cambio en el que todas las plataformas están analizando cuál es la mejor estrategia para estrenar sus productos.

“Tienes que analizar la serie en sí misma, pero también hay que tener presente qué es lo que prefiere nuestra audiencia”. En Prime Video la mayoría de series se estrenan de golpe, con excepciones sonadas como The Boys, La rueda del tiempo y la inminente El señor de los anillos: Los anillos del poder, que apuestan por un modelo mixto.

Para su tercer Original, Prime Video se ha decantado por Bambú Producciones, la compañía más buscada por las plataformas para estrenarse en la producción propia en España. “Bambú es una de las grandes productoras de ficción de este país. Tiene una marca internacional muy clara y muy establecida. Su mayor preocupación es entretener y divertir con una calidad de producción espectacular. Es justo lo que estábamos buscando cuando nos presentaron Un asunto privado”.

'Un asunto privado`se podrá ver en Amazon Prime Video desde el 16 de septiembre.

Aura Garrido interpreta a una Marina Quiroga, una atrevida joven de clase alta con alma de policía que se propone dar caza al asesino en serie que acecha la Galicia de 1948. Su mayor aliado será su mayordomo, un hombre discreto y servicial cuya sensibilidad y audacia le sitúan siempre en el punto clave de la investigación. El actor francés de orígenes españoles Jean Reno es la sorprendente elección para dar vida al 50% de esta atípica pareja. El fichaje fue idea de la propia Amazon, como confesó la creadora Teresa Fernández-Valdés durante la presentación de la serie en Montecarlo.

“Esa búsqueda de un componente internacional es una idea que está presente en todos nuestros proyectos”, reconoce Rodríguez. Prime Video aspira a hacer series y programas que tengan un componente y una base local y que sean especialmente relevantes en el mercado español, pero también tienen en cuenta que sus producciones originales se van a estrenar en 240 países y territorios.

“Lo que nos importa, sobre todo, es que sean historias que funcionen aquí, que sean localmente relevantes o que puedan enganchar muy bien en España por lo que sea. Pero también es verdad que al final nuestras series se van a ver en todo el mundo. “Si puedes conseguir algún tipo de enganche internacional que ayude a empujarlo fuera, siempre es bueno. Lo que tenemos claro es que no queremos hacerlo artificialmente. En este caso Jean Reno encajaba en el personaje estupendamente. Lo intentamos y aquí estamos”.

Carolina Yuste y Camila Sodi son las protagonistas de 'Sin huellas'. Amazon Prime Video

Antes de que acabe el año también se estrenará Sin huellas, la historia de dos mujeres que trabajan como limpiadoras y que accidentalmente se acaban convirtiendo en las principales sospechosas de un asesinato. “Lo que más nos gustó fue la representación de dos personajes que no se han visto en España hasta ahora. Ves a Cata y ves a Desi y realmente ves la realidad de una emigrante limpiadora mexicana y de una lesbiana gitana”.

Carolina Yuste y Camila Sodi son las protagonistas de un proyecto original de Carlos de Pando y Sara Antuño, una pareja de guionistas que también estrenarán este año ¡García! en HBO Max. “Todo eso nos encantaba, pero es que además es muy entretenida y tiene mezcla también de comedia, de thriller y hasta de wéstern que te hace pasar toda la serie diciendo: no puede ser, no puede ser, por Dios, pero esto no puede ser”, relata, visiblemente emocionada con el proyecto, María José Rodríguez.

Ya en 2023 llegará el mirlo blanco de Prime Video: Reina Roja, la adaptación del superventas de Juan Gómez-Jurado. “El acuerdo con Juan fue más sencillo de lo que muchos creerían”. El escritor ha estado vinculado a Amazon desde el principio gracias a Kindle y otras iniciativas. Firmar un contrato de desarrollo, el primero de la compañía en España, fue un paso natural para una relación fructífera. “Se ha creado un clima de colaboración y respeto entre Juan y el equipo espectacular”, promete la ejecutiva.

reina-roja

Rodríguez aclara que “el acuerdo con Juan es en calidad de creativo. Ya estamos trabajando en nuevas ideas. Lo que queremos es que Juan piense y deje volar su cabeza antes de trabajar juntos para llevarlas a buen puerto. Reina Roja es un universo que tiene muchísimas posibilidades. Es una IP [las siglas que se usan en la industria para hablar de las propiedades intelectuales con un éxito ya probado] muy potente y se está haciendo una producción espectacular desde Dopamine y Focus", adelanta. El siguiente paso era encontrar a los actores perfectos para interpretar a Jon y Antonia.

El 8 de junio se anunció en un multitudinario evento en Madrid que los elegidos eran Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian, una pareja de actores que ya había coincidido en Antidisturbios. Dentro de unos años, como suele pasar en la industria del entretenimiento, descubriremos seguramente la identidad de otros intérpretes que aspiraron a dar vida a los populares personajes. La Head of Originals de Prime Video en España reconoce que "se probaron varias combinaciones de actores, pero menos de las que la gente se imagina".

“Todos nos habíamos leído el libro, por supuesto. Luego empiezas a leer los guiones y no dejábamos de ver a Hovik y a Vicky, pero teníamos que estar muy seguros. Lo hemos hablado mucho con Juan y Amaya [Muruzábal, la showrunner de la adaptación]. Todo el mundo tenía en su cabeza un Jon y una Antonia. Cada uno lo tiene en función de lo que le gusta del personaje”. Todavía hay que verles en acción, pero la primera respuesta de los fans de la saga fue entusiasta.

Mentor me acaba de mandar este mensaje: Antonia Scott y Jon Gutiérrez están listos. Bienvenidos, @vickyluengo y Hovik Keuchkerian al proyecto #ReinaRoja pic.twitter.com/N33amxP32m — Prime Video España (@PrimeVideoES) June 8, 2022

Juan Gómez-Jurado forma parte de Reina Roja como productor ejecutivo y consultor creativo, pero no participa directamente en el proceso de escritura de los guiones. “Ha sido muy respetuoso con el trabajo de Amaya y su coguionista, Salvador Perpiñá. Se ha apartado de su hijo, que a veces para los autores es complicado, y al mismo tiempo nos ha dado notas, ideas y ha participado en la elección de los actores… No se ha impuesto y hasta él mismo ha confesado que piensa que los guiones son mejores que el libro. El trabajo con él ha sido una gozada”.

Después de la adaptación de Reina Roja, la idea es desarrollar nuevas producciones inspiradas en otros libros de Gómez-Jurado o en ideas originales. Aunque María José Rodríguez cree a ciegas en el potencial de su serie estrella, defiende que cada uno de los proyectos están en marcha pueden aportar cosas diferentes a la marca Amazon Originals.

El cuarto y último proyecto anunciado ya públicamente es Los Farad, un thriller de época creado a cuatro manos por Mariano Barroso y Alejandro Hernández, autores de El día de mañana y La línea invisible para Movistar Plus+. La serie contará la historia de una familia de la Marbella de los 80 que se dedica al tráfico de armas. “Tiene acción y explora el entramado del tráfico de armas y de la Marbella de la época como nunca antes, pero al final es la historia de una familia. No se ha contado nunca algo así en España y es un buen ejemplo de lo que buscamos en Amazon”, reivindica. Miguel Herrán (La casa de papel) y Susana Abaitua (Patria) son los primeros protagonistas confirmados de la producción.

Miguel Herrán y Susana Abaitua protagonizan 'Los Farad'.

No quiere caer en palabras vacías, pero después de dos años en Amazon y con cuatro nuevas series en el horizonte, la ejecutiva cree que su equipo ya ha encontrado el ADN que buscan en sus producciones originales. “Lo primero que buscamos es que entretengan. Queremos que el público se lo pase bien y disfrute. Aspiramos a trabajar con el mejor talento, delante y detrás de las cámaras, y que lo hagan con ideas originales y ambiciosas”.

Desde fuera, los contenidos de ficción que prepara Amazon en España parecen tener un público más amplio y menos masculino que las producciones de entretenimiento. Rodríguez no comparte esa percepción. “Si te fijas, nosotros en entretenimiento hemos estrenado LOL, Celebrity Bake Off, GEO Más allá del límite, The Challenge,... No sé si estoy de acuerdo en que nuestro entretenimiento tenga un perfil más masculino. Incluso algo como GEO, que puede dar esa impresión de primeras, tuvo un público muy equilibrado gracias un componente emocional y de superación que atrajo a un público muy variado”.

“Desde Prime Video buscamos atraer a toda la diversidad. No solo entre hombres y mujeres, sino todo tipo de historias y edades”, insiste. Después de mencionarle la proliferación de contenidos deportivos, como la serie documental de Sergio Ramos, Rodríguez aclara que el área de deporte depende de los Exclusive.

Imagen del rodaje de 'Mañana es hoy'.

A partir de este año, el cine será la tercera pata de los contenidos de producción propia en España. Antes de que acabe 2022, Nacho G. Velilla (Fuera de carta) estrenará en Prime Video Mañana es hoy, una comedia con tinte fantástico protagonizada por Javier Gutiérrez y Carmen Machi. “Nuestras películas originales irán directas a la plataforma. A lo mejor se hacen pases en cine a modo de estreno, pero la realidad es que el modelo de cine en Amazon está pensado para el servicio de streaming”.

El siguiente proyecto, ya en fase de postproducción, es una película de ciencia ficción Awareness, dirigida por Daniel Benmayor (Xtremo). Desde Amazon están abiertos a posibles sinergias entre sus divisiones de cine y series. “Es algo que está ahí”. Netflix tiene pendiente de estreno en España un spin-off de su éxito A ciegas, rodado en español por los hermanos Pastor y protagonizado por Mario Casas. Rodríguez ríe ante la sugerencia de rodar un The Boys a la española. “Me encantaría. Yo me lo pasaría bomba, no se me ocurre cosa más divertida”.

A pesar de la colaboración con directores como Mariano Barroso, forjado en el cine, tienen muy claros los límites entre los dos formatos. “Nosotros queremos hacer tele que sea tele y cine que sea cine. Es algo que tenemos muy en cuenta. Queremos asegurarnos de qué es lo que necesita una historia para contarse bien. En el caso de Los Farad, es una serie, serie, te lo puedo asegurar. Es de esas historias que con el primer capítulo ya vas a entender de lo que va y te vas a quedar enganchado uno tras otro”.

Retrato de María José Rodríguez.

Lo que más orgullo le produce en los dos años que han pasado desde su llegada a Prime Video es el equipo que han conseguido montar, cuyos primeros frutos empezarán a notarse con los estrenos de Un asunto privado y Sin huellas, la primera producción en recibir la luz verde de Amazon desde la llegada de la máxima responsable de los contenidos originales de la marca en nuestro país.

“Tenemos ya un equipo muy fuerte en España y en todas las áreas: en cine, en entretenimiento y en ficción. Es muy potente porque hacen las cosas desde la profesionalidad y el conocimiento. Son unos expertos estupendos en desarrollo, pero sobre todo en la calidad humana, que para nosotros era muy importante”, presume. “Queríamos construir un equipo que consiguiera ganarse la confianza de los creativos de la industria de España por el trato y por cómo hacemos nuestro trabajo, y creo que lo hemos conseguido”.

Después de su encuentro con SERIES & MÁS en Montecarlo, María José Rodríguez reconoce tener un nuevo objetivo para el futuro. “Me quedo con lo que has dicho de esa percepción que tienes sobre un entretenimiento de Prime Video que parece demasiado masculino. Me gustaría evitar eso y la sensación de oye, habéis estrenado muy pocas series este año. Eso no puede pasar”.

