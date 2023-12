Las 20 cancelaciones de series más dolorosas de 2023: de 'Perry Mason' a 'Ellas dan el golpe' y 'Sombra y hueso'

Todavía quedan unos días para despedir el 2023 y mientras nos paramos a recordar cuáles son las mejores series, o las que más nos han acompañado y mejores momentos nos han regalado a lo largo del año, queda recordar cuáles son las ficciones que no continuarán y que han sido canceladas en los últimos meses.

Es cierto que cada año hay una larga lista de títulos que no reciben la correspondiente renovación por parte de las plataformas, pero este año ha habido una sensación añadida de incertidumbre, en gran medida provocada por la huelga de actores y guionistas. Algunas series se cancelaron antes de la huelga, pero otras nos dijeron adiós repentinamente durante o después del parón.

Hay series canceladas de prácticamente todas las plataformas y cadenas y son demasiadas para recopilarlas todas, pero estas son las veinte ficciones más sonadas que no tendrán una continuación o un final a la altura.

'1899'

A pesar de haberse posicionado entre los títulos más vistos cuando se estrenó, Netflix decidió cancelar 1899. La serie multilingüe producida en Alemania y ambientada en el año 1899 tenía lugar a bordo del barco de vapor Kerberos, en el que viajaban desde Southampton a la ciudad de Nueva York varios pasajeros de diferentes lugares del mundo. Pronto, ciertos sucesos extraños empiezan a tener lugar a bordo.

'Agente Elvis'

Cocreada por Priscilla Presley y John Eddie, Agente Elvis estaba protagonizada por Matthew McConaughey. Seguía las aventuras de un Elvis Presley agente secreto del gobierno estadounidense.

Elvis compaginará su día a día como Rey del Rock con un trabajo de agente secreto en un programa del gobierno enfocado en luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan el país que ama.

'Big Sky'

Big Sky es una serie de suspense y crimen de David E. Kelley (Big Little Lies) que se basa en la saga de libros de C.J. Box. La primera temporada fue protagonizada por Ryan Phillippe y las dos siguientes temporadas contaron con Jensen Ackles, Jamie-Lynn Siegler y Reba McEntire de Supernatural. Fue cancelada tras la tercera tanda de episodios.

Se centraba en Cassie Dewell y Cody Hoyt, dos detectives privados que colaboran con Jenny, expolicía de la que Cody está separado, para buscar a dos hermanas a las que ha secuestrado un camionero en una carretera perdida de Montana. Cuando descubren que no son las únicas chicas que han desaparecido en la zona, tienen que darse prisa para detener al asesino antes de que se lleve a más mujeres.

'Bienvenidos a Edén'

La ficción creada por Joaquín Górriz y Guillermo López Sánchez logró colarse entre las más vistas cuando se estrenó en 2022 y fue renovada por una segunda temporada. Sin embargo, fue cancelada por Netflix, que ha decidido que no continúe por una tercera entrega.

¿Eres feliz? Con esta pregunta Zoa y otros cuatro atractivos jóvenes, muy activos en las redes sociales, son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida. Lo que comienza siendo un viaje excitante pronto se transformará por completo en el viaje de sus vidas. Pero el paraíso no es realmente lo que parece… Bienvenidos a Edén.

'Cómo conocí a tu padre'

En un futuro no muy lejano, Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. Una narración que nos trae al presente, donde Sophie y su inseparable grupo de amigos se encuentran en un momento de sus vidas en el que tienen que averiguar quiénes son, qué quieren hacer y cómo pueden llegar a enamorar. La serie dejó sin resolver la pregunta principal que le da título, y finaliza en su primera temporada.

'Cruel Summer'

'Cruel Summer'

La primera temporada de la serie de antología de suspense seguía a dos chicas adolescentes después de la desaparición de una de ellas. La segunda temporada narraba una intensa amistad a tres bandas. Pero a principios de mes se anunció la cancelación.

'Ellas dan el golpe'

Este reboot de la película de Penny Marshall de 1992 se centraba en un equipo de béisbol profesional femenino durante la época de la Segunda Guerra Mundial. En su nueva versión, la historia de la All-American Girls amplía su campo de visión para incluir otras realidades que también formaron parte del momento histórico. Sin embargo, a pesar de que había sido confirmada la renovación, Amazon Prime Video decidió cancelar la serie.

'Estación 19'

'Estación 19'

ABC confirmaba recientemente que la séptima temporada de Estación 19 será la última. La serie y spinoff de Anatomía de Grey sigue a los bomberos de la estación 19 en Seattle, y llegará al hito de los 100 episodios en su séptima temporada.

'Gossip Girl'

Casi una década después de que desapareciera el blog de Gossip Girl, una nueva generación del Upper East Side tiene que afrontar la constante (y a veces, imperdonable) vigilancia de las redes sociales. Sin embargo, a pesar de continuar con el fenómeno televisivo, este reboot no continuará tras su segunda temporada.

'La directora'

Una de las cancelaciones más dolorosas fue la de La directora, una de las series más exitosas de Netflix. Se centra en una profesora universitaria de inglés llamada Ji-Yoon Kim (Sandra Oh), que se convierte en la jefa de su departamento.

Originalmente se anunció como una miniserie, pero Sandra Oh y la creadora Amanda Peet siempre dijeron que querían contar algo más de esta historia. Sin embargo, Peet acabó confirmando que no habría más episodios.

'Perry Mason'

De todas las cancelaciones televisivas, esta es la que más duele por parte de HBO Max, que ha dejado a la serie sin final. Seguía al abogado experto en crímenes Perry Mason, a cuya puerta acaba llamando el caso de la década. La temporada 1 fue algo lenta, pero la segunda fue inolvidable. Y quizá la razón por la que la cancelación será algo imperdonable.

'Rabbit Hole'

Nada es lo que parece cuando John Weir, un maestro del engaño en el mundo del espionaje corporativo, es acusado de asesinato por fuerzas poderosas con la capacidad de influir y controlar poblaciones. Aunque era una propuesta muy interesante, no tendrá nuevos episodios.

'Sombra y hueso'

Los fans del género de fantasía no perdonarán la cancelación de Sombra y hueso. La serie combina las historias de las dos sagas de fantasía y aventuras de la escritora Leigh Bardugo, Sombra y Hueso y Seis de Cuervos, donde se entremezclan las historias de los personajes del universo, que ya consiguieron atrapar a millones de lectores.

Sin embargo, a pesar del éxito de las dos primeras entregas, la serie no tendrá una tercera tanda de capítulos.

'The Afterparty'

Otra gran pérdida ha sido The Afterparty, la ingeniosa comedia de misterio e innovador whodunit de Apple TV+. Dirigida por Sam Richardson y Tiffany Haddish, la serie de dos temporadas mostraba un género cinematográfico diferente en cada episodio, pero no seguirá adelante por una tercera entrega.

'Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers'

El drama deportivo basado en el libro de Jeff Pearlman Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s fue cancelado tras solo dos temporadas en emisión, de las cinco previstas inicialmente, y en un mal momento narrativo, ya que concluye con el triunfo de los Celtics sobre los Lakers en las finales de 1984.

La serie estaba sentenciada a muerte tras una primera temporada en la que no terminó de cumplir las altas expectativas de HBO, sus pobres datos de audiencia en los episodios de la nueva temporada, los altos costes de producción y la huelga de guionistas y actores en Hollywood.

'The Great'

'The Great'

Aportando una vibra muy atrevida a la historia real del Imperio ruso, The Great relata el ascenso al poder de Catalina la Grande (Catalina II de Rusia), que fue emperatriz de Rusia durante 34 años, desde 1762 hasta su muerte a los 67 años. La serie la protagonizan Elle Fanning y Nicholas Hoult como Catalina la Grande y su marido, Pedro III y ha sido nominada al Emmy en hasta siete ocasiones.

'The Peripheral'

Basada libremente en la novela de William Gibson del mismo nombre, la serie sigue a una joven (Chloë Grace Moretz) que se conecta a una realidad virtual para escapar de la rutina. Es tan buena jugadora, que una empresa le envía un nuevo sistema de videojuegos para que lo pruebe, pero tiene una sorpresa. Desbloquea sus sueños de encontrar un propósito, romance y glamour en lo que parece un juego, poniéndola a ella y su familia en peligro.

La serie de ciencia ficción fue renovada para otra temporada, pero debido a la huelga de Hollywood, Amazon Prime Video decidió no continuar con la serie futurista.

'Ultrasecretos'

Ultrasecretos era una serie de animación que seguía la vida de un grupo de trabajadores que mantenían bajo control las conspiraciones del mundo. A pesar de que fue renovada, Netflix dio marcha atrás y su creador Shion Takeuchi anunció a principios del año que no seguiría adelante.

'Vaya tela, Sam'

Después de un colapso público espectacularmente vergonzoso, Samantha Fink se ve obligada a regresar a casa con su dominante madre para recuperar la sobriedad y evitar la cárcel. De ahí en adelante intentará mantenerse sobria después de tocar fondo varias veces.

La serie original de Freeform protagonizada por Sofia Black-D'Eliala fue cancelada después de dos temporadas.

'Willow'

Aunque el plan inicial era narrar una historia emocionante y de aventuras en tres temporadas, Disney+ decidió no seguir adelante con Willow, cancelando la serie tras su primera entrega y eliminándola de su catálogo.

Willow se sitúa años después de la línea temporal creada por George Lucas. La reina Sorsha (Joanne Whalley) protege el reino y prepara a sus hijos para su futuro. Entre ellas está Kit Tanthalos (Ruby Cruz), la princesa de Tir Asleen, que está comprometida y debe casarse con el Príncipe Graydon (Tony Revolori) de Galldoorn para unir los dos reinos.

