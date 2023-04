“Le daba mis dietas para que comiera”: cómo Sarah Paulson ayudó a Pedro Pascal antes de ser famoso

Sarah Paulson y Pedro Pascal son amigos desde hace más de tres décadas. Y por esta misma razón, ella fue una de las personas que más le ayudó cuando todavía luchaba por hacerse hueco en el mundo de la interpretación.

En una entrevista con Esquire, Paulson habló sobre el protagonista de The Last of Us y The Mandalorian, revelando que ayudó económicamente a Pascal a principios de la década de los 2000 y que a veces incluso le daba sus dietas para que pudiera mantenerse.

Ambos actores se conocieron en el año 1993, cuando Pascal llegó a la ciudad de Nueva York como estudiante en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. "Íbamos a ver películas todo el tiempo en esos años y nos perdíamos tanto en ellas... Puedes llenar los espacios en blanco sobre el por qué de eso como quieras, pero creo que había cosas de las que queríamos escapar mental, emocional y espiritualmente", dijo Paulson.

Después de la universidad, Pascal se mudó a Los Ángeles para intentar triunfar como actor. Consiguió algún papel en televisión, en series como Buffy, cazavampiros, Tocados por un ángel y Undressed, pero no fue suficiente para seguir a flote económicamente. En el año 2000 regresó a la ciudad de Nueva York y probó suerte de nuevo.

"Él ya ha hablado de esto públicamente, pero hubo momentos en los que le daba mis dietas de un trabajo en el que estaba para que pudiera tener dinero para alimentarse", explicaba Paulson a Esquire.

Pedro Pascal y Bella Ramsay en 'The Last of Us'.

"Morí tantas veces...", dijo Pascal sobre este período de su vida. "Mi visión sobre esto era que si no llegaba a tener una gran exposición a los 29 años, se acabó, así que reajustaba constantemente lo que significaba dedicar mi vida a esta profesión y abandonaba esa idea que tenía sobre cómo sería cuando era un niño. Había muchas buenas razones para dejar ir esa ilusión".

Recordando esa época, Paulson se regocijó en el hecho de que hoy en día "todo el mundo quiera un pedazo" de Pedro Pascal. Es el protagonista de dos grandes series de televisión como The Last of Us y The Mandalorian, y también ha rodado un cortometraje dirigido por Pedro Almodóvar que se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Cannes 2023 el próximo mes.

"Solo quieres que tenga éxito", expresó Paulson. "Y eso para mí es el signo de ser una gran estrella de cine. Estoy lista para que tome las riendas de los que copaban antes las comedias románticas, como Bruce Willis y Mel Gibson, entre otros. Él puede ser todo eso y más. Hagamos un remake de Jungla de cristal con Pedro. Rehagamos todas las películas de Arma Letal con Pedro".

El futuro de Joel

En esa misma entrevista con Esquire, el actor también habló del futuro de su personaje en la serie de HBO. Todos los que hayan jugado a los videojuegos sabrán que algo muy trágico le ocurre en un futuro no muy lejano a Joel, y aunque el propio Pedro Pascal no haya jugado, sabe que su personaje tendrá un desenlace muy dramático.

De hecho, aunque no sabe la dirección que tomarán los guionistas con la serie, el actor dijo que "no tendría sentido seguir el primer juego tan fielmente solo para desviarse severamente del camino. Esa es mi respuesta sincera". Si todo sigue según lo previsto y se respeta la narración del videojuego, la muerte de Joel será lo que mueva a Ellie a emprender un nuevo viaje para cobrarse su propia venganza.

Habrá que esperar para disfrutar de la segunda temporada -al menos hasta finales de 2024 o principios de 2025-, pero de momento, ya está disponible la primera tanda de episodios en HBO Max.

