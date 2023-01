Globos de Oro 2023: Horario y dónde ver la gala y la alfombra roja en directo por televisión y online

Apenas faltan unas horas para conocer a los ganadores de la 80ª edición de los Globos de Oro. Un año después de celebrar la entrega de premios a puerta cerrada, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se prepara para la ceremonia anual, en la que se premiará a las mejores series y películas del 2022. En España se podrá ver en directo desde Movistar Plus+.

Los premios más madrugadores de la industria de Hollywood, que pasaron a ser conocidos como "la antesala de los Oscar", se entregarán en la madrugada del martes 10 al miércoles 11 de enero a partir de las 02:00h y serán presentados por el cómico Jerrod Carmichael.

La ceremonia se emitirá en Movistar Plus+, que llevará a cabo la retransmisión de la alfombra roja -a partir de las 01:00h- y de la ceremonia -que comienza a las 02:00h-, contando además con los comentarios en directo de Cristina Teva y Laia Portaceli. Se podrá seguir desde los canales de Estrenos por M+ y Series por M+ y, al día siguiente en Estrenos por M+.

De esta forma, los premios vuelven a la normalidad después de un año castigados sin la emisión de la gala en la NBC. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood logró convencer finalmente a la veterana cadena de televisión y a la industria de que han aprendido la lección después de las críticas por mala praxis y falta de diversidad entre sus miembros.

[HBO Max y Netflix empatan en las nominaciones de televisión de los Globos de Oro 2023]

Entre todas las producciones nominadas, destacan en el panorama de las películas Almas en pena de Inisherin, con 8 nominaciones; Todo a la vez en todas partes, que cuenta con 6 nominaciones, y Los Fabelman y Babylon, que tienen 5 nominaciones cada una. También se incluyen otros títulos como El triángulo de la tristeza, La ballena (The Whale), Decision to Leave o Tár.

Sucession, ganadora del premio a mejor drama el pasado año, no ha logrado entrar en la lista al no haber estrenado nuevos episodios durante los últimos doce meses. Por otro lado, la comedia de HBO Max Hacks intentará repetir el éxito de su primera temporada, ganadora del Globo de Oro a la Mejor comedia o musical y a la Mejor actriz protagonista de comedia o musical.

La comedia de Disney+ Colegio Abbott lidera en las nominaciones de televisión con 5 candidaturas. También están presentes como las más nombradas en las categorías ficciones como The Crown y The White Lotus, destacando entre otros títulos como La casa del dragón, Better Call Saul, The Bear o Dahmer.

Además, por primera vez en la historia de los premios, la organización también premiará a los secundarios de las tvmovies y miniseries.

