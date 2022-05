TNT prepara 'No me gusta conducir', una serie de Borja Cobeaga protagonizada por Juan Diego Botto

TNT seguirá produciendo ficción original a pesar de la llega de HBO Max, una marca que se quedó con la última temporada de su serie estrella: Venga Juan. El canal temático acaba de dar luz verde a la producción de No me gusta conducir, una serie original creada por Borja Cobeaga y protagonizada por Juan Diego Botto, Lucía Caraballo y David Lorente. El rodaje de la comedia de Sayaka Producciones para Warner Bros. Discovery comenzará este verano y el estreno está previsto para finales de 2022.

El autor de comedias como Ocho apellidos vascos, No controles, Fe de etarras y Pagafantas ha escrito los guiones de los seis episodios de los que consta la serie junto a los guionistas Diana Rojo, Borja González Santaolalla, Valentina Viso, Mar Coll y Juan Cavestany.

Inspirada en la propia experiencia del director, la serie cuenta la historia de Pablo, un profesor de universidad de 40 años algo ensimismado y gruñón obligado a sacarse el carnet de conducir. Pablo es un sabelotodo que al apuntarse a la autoescuela descubre que todavía tiene mucho que aprender. De conducir y de la vida en general.

Nada más iniciar las clases, coincidirá con Yolanda, alumna suya en la universidad, con la que Pablo establecerá una curiosa relación: profesor y estudiante en la facultad, compañeros de pupitre en la autoescuela. Junto a ellos estará Lorenzo, un implicado y bromista profesor de autoescuela que le guiará al volante de esta ardua aventura.

“Me saqué el carnet de conducir muy tarde, con 42 años, y todo aquel que se enteraba de mi aprendizaje tardío tenía para contar sus propias anécdotas o traumas de sus tiempos de autoescuela. O se lo sacaron nada más cumplir 18 y a la primera, o más mayores y consiguieron el carnet en el octavo intento, tras muchas tilas para controlar los nervios. Todos tuvieron un profesor de autoescuela peculiar, un examinador que les tenía manía y recuerdan la vivencia en la autoescuela como una fuente de historietas para contar. Mi propia experiencia es la que ha dado pie a esta serie”, cuenta Cobeaga.

Según el creador de No me gusta conducir, “TNT se está convirtiendo en el canal de las mejores series de comedia españolas. Maricón perdido y la saga de Juan Carrasco son originales y divertidas, de las que ponen de acuerdo a público y crítica. Por eso me hace ilusión que la primera serie que he creado se haga aquí. Porque las series que la preceden son como me gustaría que fuera No me gusta conducir”.

