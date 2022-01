Estreno semanal o maratón de series, ¿quién está ganando la batalla?

Con la llegada de Netflix se transformó totalmente la industria audiovisual, pero su mayor impacto fue cómo cambió la forma en la que consumimos las series. El uso del verbo consumir es aquí muy preciso, porque con la estrategia de estrenos de la plataforma empezó la era del binge-watching: el maratón. Aunque esta fuese una práctica común desde antes de la llegada de los DVD, cuando ya se programaban grabaciones de episodios en VHS para verlos después del tirón.

Desde que se lanzó la primera temporada de House of Cards en 2013, la industria, los periodistas y los espectadores hemos mantenido vivo el debate sobre cuál es el mejor modelo ¿el maratón o el episodio semanal? La respuesta es: depende.

Cuando Amazon Prime Video lanzó su primera tanda de producciones originales un año después, y optó por seguir la estrategia de estrenos de temporadas completas, parecía claro que "el modelo Netflix" había llegado para quedarse y no había vuelta atrás. De esto volvimos hablar cuando finalizó Juego de tronos, "la última gran serie que todos vimos juntos a ritmo semanal".

2021: la popularidad de los estrenos semanales

Y, aunque es innegable que ese fue el fin de una era, y que aquel gran fenómeno de HBO será difícil de replicar, el binge-watching no acabó con los estrenos semanales, como habían pronosticado algunos expertos hace unos años. De la misma forma que los videoclips no mataron a la radio, como rezaba aquella popular canción; la coexistencia es posible.

Después de un 2020 de confinamientos, en el que el maratón de series fue una popular vía de escape, parecía imposible que la emisión semanal fuese a tener un repunte en el año siguiente. Sin embargo, series como Bruja Escarlata y Visión, Mare of Easttown, Succession, Ted Lasso, Solo asesinatos en el edificio o, recientemente, Dexter, han demostrado que es posible mantener el interés y el placer de la anticipación por el siguiente episodio semana tras semana. Según este gráfico publicado en The Ringer, con datos proporcionados por Parrot Analytics, de las 50 series de estreno más populares en Estados Unidos en 2021, el 62% siguió la estrategia de lanzamiento de episodios semanales (en su totalidad o de forma híbrida), más del doble que en 2020 y 2019.

Gráfico de la consultora Parrot Analytics.

La estrategia es distinta dependiendo de la plataforma

Los directivos de Netflix han afirmado cada vez que alguien lo ha preguntado que no tienen intención de cambiar su modelo. El lanzamiento de temporadas completas es uno de los cimientos de su imagen de marca y lo que la continuará diferenciando del resto de plataformas. Vestida de "le damos libertad a nuestros usuarios", su estrategia para sumar y mantener suscriptores se basa en la cantidad de novedades que incorpora a su catálogo cada semana (independientemente de su calidad) y no en el interés que pueda despertar un título en concreto de forma continuada.

El resto de sus competidores, en cambio, necesita adaptarse a sus situaciones particulares, porque ninguna se acerca al número de estrenos de originales que produce Netflix para mantener sus catálogos en permanente renovación. Para Apple TV+, por ejemplo, que empezó con el catálogo de originales más reducido, y ha decidido (hasta ahora) no adquirir licencias de terceros, la única opción para intentar retener suscriptores siempre ha sido lanzar un episodio de sus series a la semana.

Elizabeth Olsen en el primer episodio de 'Bruja Escarlata y Visión'.jpg

Disney+, en cambio, con un fondo de armario de títulos impresionante (especialmente para los hogares con niños), podría haber elegido otra estrategia, pero también se decantó por el estreno semanal desde The Mandalorian. Esta apuesta quizá no esté motivada principalmente por la necesidad de mantener suscriptores (aunque le beneficia en un perfil de público concreto), pero sí influye en que su marca se mantenga en la conversación social. Y esas opiniones positivas sobre un título en concreto, sirve para atraer suscriptores nuevos que, probablemente, no estaban interesados inicialmente en el contenido infantil, la franquicia de Star Wars o los superhéroes de Marvel, y sienten curiosidad por lo que se dice por una serie como Bruja Escarlata y Visión.

Prime Video ha apostado por un sistema híbrido. Algunas series se lanzan con la temporada completa, pero está probando otros modelos con sus títulos más populares. Así ha ocurrido con las nuevas entregas de The Boys y The Expanse. O The Marvelous Mrs. Maisel, que estrenará cada viernes dos episodios de su cuarta temporada.

También es este el caso de HBO Max, que ha estrenado series como Estación Once, Hacks, Love Life y The Other Two en tandas de dos o tres episodios semanales, pero también juega con las reglas de la televisión lineal. Al igual que Showtime, sigue dependiendo en algunos casos de la programación de su canal, como ocurre con Euphoria o Succession, que son originales de HBO.

También es distinta dependiendo de la serie, no todas pueden mantener el interés semanalmente

Imagen del episodio 3x09 de 'Succession'.

Dejando a un lado los intereses de negocio, la realidad es que no todas las series son capaces de mantener el interés del espectador durante dos o tres meses para volver cada semana por un nuevo episodio. Y esto no depende únicamente del género. Aunque las historias con un misterio en su centro se benefician de las teorías que surgen durante los días de espera (Mare of Easttown, Westworld, Yellowjackets), hay otras como Succession que no dependen del cliffhanger, y también tienen la suficiente entidad para llegar con el máximo nivel de expectación al final de temporada.

Tal como le explicó Christina Sulebakk, directora general de HBO Max para la zona EMEA, a SERIES & MÁS en una entrevista previa al lanzamiento de la plataforma en España, la estrategia de lanzamiento de cada título está condicionada a lo que pueda tener más sentido narrativamente: "si el inicio es lento, pero después del segundo episodio hay un gran cliffhanger, lo ideal sería estrenar los dos el mismo día y luego uno cada semana. En otros casos, cada episodio puede ser tan intenso, que es mejor dosificar la serie y no quemarla en una sola tirada".

Nunca lo sabremos, pero quizá El juego del calamar no habría tenido el mismo éxito sin la recomendación de todos los que habían podido verla hasta el final en los primeros días. Si se hubiera estrenado semanalmente, es posible que hubiese pasado desapercibida o que hubiese perdido tracción en alguno de esos episodios que suelen calificarse rápidamente como "de relleno". Es una de las contadas excepciones del carácter efímero de las series de Netflix, porque a pesar de haberse estrenado completa un viernes, se mantuvo en la conversación durante meses, mientras de otras olvidamos su existencia al lunes siguiente a su estreno.

Independientemente de la estrategia, es el usuario quien decide

Kate Winslet en 'Mare of Easttown'.

Que una serie se estrene de golpe o semana a semana no determina cómo la verá cada usuario. Algunos dosifican los episodios según sus preferencias o el tiempo del que dispongan, aunque los tengan todos a mano. Con una serie como La criada, es normal que por el tema que trata el espectador necesite darse una pausa. Y otros, en cambio, esperan a que finalice la emisión de la temporada de una serie que se estrena semanalmente para ver todos los episodios del tirón en un fin de semana.

Lo que sí es innegable, es que la experiencia de ver series se enriquece cuando la compartimos con otros, eso es lo que echamos de menos de la época de Juego de tronos. Y la mejor manera de propiciar esa sensación de comunidad es con los estrenos semanales. La cita fija para un nuevo episodio permite una sincronización de los tiempos de visionado que es imposible con el modo binge watching, que por el contrario siempre será una experiencia individual más solitaria, porque cada persona va a su propio ritmo.

