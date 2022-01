4 películas recomendadas para ver este fin de semana (en Netflix, Movistar+, Amazon, HBO Max y más)

Cambiamos de año, pero en SERIES & MÁS los sábados y los domingos siguen siendo nuestros días favoritos para sentarnos a ver películas. Para hacer más llevaderos estos últimos días de navideños, os traemos de nuevo cuatro recomendaciones para ver el mejor cine en la comodidad de tu casa. Este fin de semana del 8 al 9 de enero os traemos dos películas de estreno (una película española de terror y una historia de madurez inspirada en la historia de un popular escritor), un clásico de los años 80 y la adaptación de una de las obras más famosas de Henry James. Las podéis encontrar en estas plataformas de streaming: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Movistar+ y Filmin.

Si preferís formato corto, os dejamos también 3 series recomendadas para saber qué ver este fin de semana.

Un estreno: 'El páramo' (Netflix)

'El páramo' es la primera película española de Netflix en 2022.

De qué va

Una familia vive aislada del resto de la sociedad hasta que su tranquilidad se ve perturbada por la presencia de una criatura aterradora que pondrá a prueba los lazos que les unen.

Por qué debes verla

Netflix empieza el año con el estreno de la ópera prima de David Casademunt, una propuesta de terror psicológico que formó parte de la última edición del Festival de Sitges. Según la crítica de Javier Zurro, “El páramo habla de cómo la violencia de un país impregna todo y a todos y se cuela en cada resquicio. También los modelos de masculinidad, con ese niño protagonista cuyo viaje transcurre desde su incapacidad de matar a un conejo ante la mirada recriminadora de su padre, hasta que enfunda un arma por primera vez. Nada escapa a la masculinidad tóxica y a la violencia que se han heredado y transmitido como un virus en nuestro país”. Con un solo escenario y tres actores (entre ellos una Inma Cuesta que vale para todo), la película de Casademunt es un estimulante debut que sabe jugar con el fuera de campo y el punto de vista del niño protagonista, Asier Flores, la versión infantil de Antonio Banderas en Dolor y gloria.

Una historia de madurez: 'The Tender Bar' (Amazon Prime Video)

Ben Affleck opta al Globo de Oro por 'The Tender Bar'.

De qué va

Un local de copas de Manhasset (Long Island) pasa a ser una segunda casa para un niño huérfano de padre. La vida de J.R., cuyo padre se fue sin dejar señales cuando apenas era un bebé, da un giro cuando se traslada a la destartalada casa de su abuelo tiempo después de que él y su madre tuvieran un encontronazo en el pasado. Bajo la peculiar tutela de su tío Charlie, un carismático camarero hecho a sí mismo, y de un puñado de clientes habituales del bar, J.R. se convierte en un joven decidido a cumplir su sueño de convertirse en novelista.

Por qué debes verla

George Clooney lleva al cine El bar de las grandes esperanzas (Nefelibata), un ensayo sobre la infancia y juventud de un periodista y escritor que acabaría ganando el cotizado premio Pulitzer con solo 35 años. No hay nada particularmente especial en las memorias de J.R. Moehringer, un tradicional y a ratos encantador relato iniciático sobre un joven que busca su lugar en el mundo y su vocación mientras anhela la figura de un padre ausente. El gran reclamo de The Tender Bar es un Ben Affleck que nunca ha estado mejor (recibiendo, entre otros reconocimientos, una nominación a los Globos de Oro) gracias a su interpretación como el tío Charlie, el único referente masculino en la vida de J.R. Un aviso para sus fans: que nadie espere ver a Clooney en la película. El drama de Amazon Prime Video es la primera de sus ocho películas como director en las que no aparece delante de las cámaras.

Un clásico ochentero: 'Atracción fatal' (HBO Max y Filmin)

Glenn Close y Michael Douglas en 'Atracción fatal'.

De qué va

Dan Gallagher lleva una vida perfecta: tiene una esposa maravillosa, una hija encantadora y un buen trabajo. En una fiesta conoce a Alex, una atractiva mujer que lo seduce. Pero para Dan se trata únicamente de una aventura ocasional. Alex, en cambio, cuando él le anuncia el fin de la relación reacciona con una violencia inaudita. No acepta ser rechazada y sus sentimientos se convierten en una obsesión enfermiza y peligrosa...

Por qué debes verla

Para celebrar que Adrian Lyne estrenará en 2022 su primera película en más de 20 años (Deep Water), os proponemos recuperar la mejor película en la carrera de un director que hizo del thriller erótico su especialidad. Atracción fatal arrasó en la taquilla (tuvo la segunda mejor recaudación en Estados Unidos en 1987), recibió seis nominaciones a los Oscar (incluyendo mejor película y dirección) y confirmó el estatus de superestrellas de sus protagonistas, Glenn Close y Michael Douglas. 25 años después de su estreno, su acercamiento a la salud mental a través de la fascinante figura de Alex Forrest es problemático. Desde el punto de vista del thriller, Atracción fatal sigue funcionando como un reloj y hace del culebrón un arte. Su sensual retrato de un escarceo sexual que sale mal y la icónica interpretación de Close elevan un entretenidísimo thriller al que da gusto volver una y otra vez.

Una para reivindicar: 'Retrato de una dama' (Movistar+)

Nicole Kidman en 'Retrato de una dama'.

De qué va

1872. Isabel Archer es una joven estadounidense que vive en Inglaterra con unos parientes. No quiere comprometerse con ningún hombre hasta haber conocido todas las posibilidades que la vida puede ofrecerle. Tras la muerte de su tío, hereda una gran fortuna que le permitirá viajar y tener nuevas experiencias.

Por qué debes verla

Jane Campion está en el mejor momento de su carrera. Tras doce años sin dirigir una película, la neozelandesa ha vuelto a la primera línea gracias a El poder del perro, la gran apuesta de Netflix para los Oscar y la mejor película de 2021 según EL ESPAÑOL. Movistar+ acaba de recuperar Retrato de una dama, una adaptación del clásico de Henry James que tuvo el desafío kamikaze de llegar justo después de El piano, una película que hizo historia al ganar la primera Palma de Oro para una mujer en la historia del Festival de Cannes. Nicole Kidman estaba destinada a ser la estrella de la función, pero es Barbara Hershey la que se adueña de la pantalla cada vez que aparece como la manipuladora Madame Merle. Retrato de una dama no está entre las mejores películas de su directora, pero en la obra de Campion siempre hay detalles e interpretaciones reivindicables. Recomendable para completistas y amantes de las historias de época.

