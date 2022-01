Todo lo que sabemos de los Globos de Oro 2022, los premios a los que nadie se quiere acercar en Hollywood

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) sigue atascada en la mayor crisis de su historia. La acumulación de escándalos ha puesto en jaque una de las citas clave en la temporada de premios. La 79.ª edición de los Globos de Oro se celebra el próximo domingo 9 de enero en circunstancias excepcionales. Ninguna cadena de televisión retransmitirá la ceremonia después de que NBC renunciara a sus derechos para emitir la gala este año. Las estrellas de Hollywood se han negado a participar en el evento alternativo que ha preparado una organización que en el pasado consiguió que su ceremonia de entrega fuera conocida por el gran público como “la antesala de los Oscar”.

Tras semanas sin noticias, la HFPA ha aclarado por fin qué pasará con su históricamente esperada gala. En 2021 no habrá alfombra de roja, ni público ni estrellas de Hollywood entregando o recogiendo premios. No habrá rastro alguno de la característica imagen que ha dado fama siempre a los Globos de Oro: las mesas redondas y la barra libre que reemplazaban al habitual patio de butacas del resto de entregas de premios. El evento empezará a las 3 de la mañana hora peninsular, pero todavía se desconoce si será retransmitido por internet. Para las nominaciones a los Globos de Oro, la organización recurrió a una emisión de YouTube conducida por uno de los pocos famosos que no tienen miedo a las guerras culturales del momento: Snoop Dogg.

Una gala sin invitados ni entregadores

Tina Fey y Amy Poehler en la última gala de los Globos de Oro. Gtres

De todas las estrellas nominadas, solo 12 se atrevieron agradecer públicamente sus candidaturas, según informaciones de Vulture. Los actores tenían la excusa perfecta para no asistir a la gala este año. Los Critics Choice, una organización de casi 300 periodistas especializados en cine y televisión que ha ganado influencia en la temporada de premios en el siglo XXI, aprovecharon la crisis de relaciones públicas de la HFPA para colocar su gala estratégicamente el fin de semana que ocupaban los Globos de Oro todos los años. La amenaza de la variante Omnicron y el repunte del coronavirus en Estados Unidos obligó a la Broadcast Film Critics Association, la organización que celebra cada año los Critics Choice, a retrasar a finales de febrero la ceremonia.

Hay un precedente en la historia de los Globos de Oro en el que el HFPA tuvo que cambiar su modus operandi, pero las circunstancias eran completamente diferentes. En 2008 la huelga de guionistas de Hollywood transformó la ceremonia en una rueda de prensa (la industria llegó a un acuerdo en las siguientes semanas y los Oscar se pudieron celebrar con normalidad). Este año la situación es más compleja y uno de los grandes misterios del acto del domingo es saber cómo se ocuparán los 90 minutos de duración del evento anunciado. La organización ya ha avisado de harán especial hincapié en las actividades filantrópicas de la asociación y en sus nuevos avances en materia de diversidad.

La gota que colmó el vaso

'Emily in Paris' fue la involuntaria protagonista de la polémica.

2020 fue el año en el que la sucesión de escándalos relacionados con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood tuvo consecuencias reales en Hollywood. Los dos sucesos que desencadenaron el descenso a los infiernos de los Globos de Oro fue la revelación de que no había personas negras entre sus casi 100 miembros y la filtración de que la productora de Emily en Paris había invitado (antes de que Netflix comprara la serie) a los votantes a un lujoso viaje a la capital francesa. Su nominación a mejor serie de comedia indignó en Hollywood, pero meses después los Emmy, una organización industrial con muchos más miembros, volvió a incluir a la serie de Darren Star entre lo mejor del año.

El soborno (o no) de Emily en Paris no era, ni mucho menos, el primer escándalo de una organización que para salvar su millonario negocio ha tenido que crear un nuevo código de conducta que impida este tipo de acciones por parte de las distribuidoras. La HFPA, famosa por su falta de transparencia, invitó a 21 nuevos miembros para aumentar su diversidad y prometió que para el año que viene tendría al menos un 13% de votantes negros. Su objetivo es, según sus palabras, “aumentar la diversidad, la equidad y la inclusión en la industria del entretenimiento global”. La asociación de periodistas se juega su futuro después de que la NBC se negara a emitir este año una gala que iba a tener problemas para desarrollarse con normalidad. Los representantes de las estrellas que tanto obsesionaban a los Globos de Oro fueron los primeros en darle la espalda y no parecen tener prisa por volver a la vieja normalidad.

Y el ganador es…

Aunque nadie vaya a recogerlos, el próximo domingo se anunciarán los ganadores de la 79. edición de los premios. En las categorías de cine las películas con más nominaciones son El poder del perro y Belfast, con Succession mandando en el recuento de las categorías de televisión. The Crown y Schitt’s Creek, las ganadoras del pasado año, no estrenaron nuevos episodios el pasado año.

