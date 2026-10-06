Jesús murió atropellado con 16 años por cruzar una autovía en Bullas, pero la conductora huyó y luego confesó a la Policía

La muerte de Jesús, con solo 16 años, supone una pérdida irreparable para su familia, para sus amigos en el Instituto Alfonso X El Sabio de Murcia y para sus compañeros de vestuario en el equipo juvenil del EDMF Churra.

Este menor de edad perdió la vida tras ser atropellado durante la madrugada del pasado sábado, debido a que supuestamente invadió la Autovía del Noroeste (RM-15) a su paso por el municipio de Bullas, y una veinteañera lo arrolló mortalmente al volante de un Seat Ibiza.

La conductora, de 21 años, se encuentra arrasada emocionalmente porque presuntamente no pudo esquivar al adolescente, pero abandonó el lugar del atropello y continuó su trayecto hasta su domicilio familiar en Mula.

Una vez allí, le contó lo sucedido a sus padres y se presentó voluntariamente en dependencias de la Policía Local de Mula, para informar del atropello del adolescente en la RM-15.

De forma que la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias por las que Jesús trató de cruzar la Autovía del Noroeste y si debe deducirse algún delito por omisión del deber de socorro o por abandono del lugar del accidente sobre la conductora.

La Autovía del Noroeste RM-15 a su paso por Bullas donde fue atropellado Jesús, en una imagen de los informativos autonómicos. La7

En Bullas se celebraban este fin de semana las Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Rosario. EL ESPAÑOL ha podido saber por fuentes de la investigación que Jesús "cruzó la calzada por zona no habilitada".

En concreto, "desde el arcén derecho al arcén izquierdo", en el punto kilométrico 40,500 de la RM-15, en un tramo recto con iluminación nocturna, y que discurre paralelo al término municipal de Bullas. Justo en ese momento, una joven, de 21 años, circulaba por ese mismo tramo con su Seat Ibiza, y según la Guardia Civil, se produce el "atropello" por "irrupción del peatón en la calzada".

Jesús no llevaba ningún chaleco reflectante, "para cruzar la calzada por zona no habilitada". La autopsia será clave para aclarar si el adolescente caminaba bajo la influencia del alcohol cuando intentó atravesar la Autovía del Noroeste y para establecer la hora de su muerte.

Ese dato horario determinará si Jesús murió en el acto, tras ser atropellado, o se quedó agonizando sobre el asfalto mientras que la conductora seguía conduciendo hasta Mula que está a 19 kilómetros de Bullas, en vez de detenerse en la autovía para llamar al 112.

"La conductora abandona el lugar del accidente, presentándose posteriormente en dependencias de la Policía Local de Mula", tal y como confirman las citadas fuentes próximas a la investigación. La Agrupación de Tráfico ha informado del atropello mortal a los juzgados de Mula.

Las pesquisas tratan de aclarar si la conductora, al marcharse del lugar del siniestro, perdió un tiempo que le costó la vida a Jesús, a pesar de que el menor de edad -supuestamente- cometió una imprudencia al tratar de cruzar una autovía: algo prohibido para un peatón.

La historia es terrible se mire por donde se mira. De momento, se tiene constancia de que el atropello fue comunicado a las 4.50 horas de la madrugada del pasado sábado, pero se debe establecer a qué hora exacta, Jesús invadió -presuntamente- la RM-15 y resultó atropellado por la conductora del Seat Ibiza.

Todo ello, para aclarar el tiempo que transcurre desde el impacto con el coche y la muerte del menor de edad, así como el tiempo que la veinteañera tardó en presentarse en dependencias policiales. Lo que está claro es que cuando llegó la ambulancia a la Autovía del Noroeste no pudieron salvar a este alumno de Primero de Bachiller del IES Alfonso X El Sabio de Murcia.

Un agente de la Agrupación de Tráfico a pie de carretera. G. C.

Este diario ha podido confirmar que la joven, de 21 años, dio negativo en los test de drogas y alcohol a los que fue sometida después de confesar el atropello mortal del menor de edad.

"Parece ser que la conductora se asustó y se fue, se desconoce si se marchó intencionadamente del lugar del atropello o si lo hizo por miedo que es algo que a veces ocurre". "Por lo visto, la chica es vecina de Mula, le contó lo sucedido a la madre y acudieron a la Policía Local". "Tuvo un arrepentimiento espontáneo", según remarcan fuentes policiales.

"Al parecer, el chico pudo haber bebido, salió del casco urbano zigzagueando por la carretera, invadió el carril de la autovía y la conductora lo atropelló porque irrumpió en la RM-15. En una autovía no puede haber peatones, pero, a priori, el menor de edad no murió en el acto y es posible que se investigue a la conductora por omisión del deber de socorro o por abandono del lugar del accidente".

El padre iba a recogerlo

El guion de esta tragedia vial no puede ser más triste porque Jesús murió cuando se dirigía a ser recogido por su padre, para regresar a casa, después de haber disfrutado de una salida por las Fiestas Patronales de Bullas como cualquier otro adolescente.

La autopsia y la investigación de la Agrupación de Tráfico deberán determinar si los juzgados de Mula deben instruir diligencias por algún tipo de delito contra la conductora o dar carpetazo a un atropello que ha conmocionado a la comunidad educativa del IES Alfonso X El Sabio, así como al EDMF Churra.

De hecho, el centro de Secundaria donde el adolescente cursaba sus estudios tiene previsto dedicarle un homenaje y en el club de fútbol donde militaba están de luto: "Descansa en paz Jesús G. G. (Primera Juvenil). Nuestro eterno número 6. Nunca te olvidaremos. Todo nuestro cariño a su familia y amigos".