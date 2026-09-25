Militares desmienten que la alimentación en Ceuta no sea adecuada: "Pueden elegir platos y son acordes a la necesidad"

Los militares que están destinados en Ceuta sí están recibiendo una alimentación adecuada, en la que reciben cinco comidas al día: el desayuno, un refuerzo de media mañana, la comida, el refuerzo de media tarde, la cena, y si se solicita, un refuerzo de media noche.

Esto lo aclaran ante la filtración en redes sociales y algunos medios de comunicación de una fotografía que "ofrece una visión parcial y genera una percepción que no se corresponde con el conjunto del servicio que se presta", asegura una fuente militar.

Lo anterior se debe a que, para cada una de las comidas, hay varias alternativas que cada uno de los efectivos puede elegir. "El menú diario es el mismo en todos los acuartelamientos, por lo que no es posible que el mismo día se proporcione comida de mala calidad o cantidad en un sitio y en otro no, como lo dicen en las publicaciones recientes".

Un bowl de verduras para la cena de los militares. Cedida

Por su parte, la fuente también resalta que la cantidad de la comida se proporciona a petición de cada militar y que si este lo desea, puede repetir si queda con hambre tras realizar alguna de las comidas.

En los refuerzos de media mañana y media tarde, por ejemplo, se incluye un bocadillo —en la tarde es bollería—, una bebida (zumo, refresco o batido), una botella de agua, un paquete de frutos secos, una pieza de fruta y un producto dulce.

"Estos refuerzos tienen especial relevancia cuando los efectivos se encuentran realizando tareas y servicios que requieren actividad continuada. La alimentación no se limita, por lo tanto, a las comidas principales sino que incorpora aportes adicionales durante la jornada", expresa la misma fuente.

Mientras que para la cena se ofrecen alternativas como hamburguesas con patatas, pizza, un bowl tipo wok con verduras, una ensalada especial o bocadillos varios.

Hamburguesa con patatas para la cena. Cedida

Frente a la situación que ha generado la difusión de una sola imagen, se señala que las "asociaciones profesionales tienen derecho a trasladar las quejas de sus afiliados y los medios de comunicación tienen derecho a informar sobre ellas. Pero una información rigurosa debe permitir también conocer el contexto completo y contrastar".

Por ello, desde un principio, se ha intentado que los militares cuenten con una alimentación "acorde a las necesidades del servicio" con diferentes ingestas y aportes adicionales durante todo el día.

"La alimentación de los militares debe valorarse por el conjunto del servicio que reciben. Todas las comidas principales se complementan con alternativas específicas. Ese es el contexto que debe acompañar a cualquier imagen o denuncia para evitar que una fotografía aislada transmita una realidad que no representa la alimentación proporcionada, con la intención de hacer daño a la institución militar", concluye.