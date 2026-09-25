El cartel de 'El Migalo', con sus característicos tatuajes, distribuido en redes sociales por los amigos del difunto Tomás David. Cedida

'El Migalo' mantiene su fuga "cobarde" tras matar a su amigo Tomás, maquinista de Renfe: "Seguimos sin recibir Justicia"

"Es un maltratador y como tal, posesivo e infantil". "Impulsivo y cobarde, a la luz de sus actos y de su fuga". Este es el análisis que hace la conocida psicóloga forense Ana Villarrubia sobre Miguel Cortés del Cerro, alias 'El Migalo', (Alcantarilla, 1993).

Desde el sábado 22 de agosto, 'El Migalo' permanece en busca y captura por matar de un disparo a quemarropa a su amigo de la infancia: Tomás David, un maquinista de Renfe.

En total, este delincuente multirreincidente con 30 detenciones a sus espaldas, suma ya un mes y tres días dando esquinazo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Ana Villarrubia, experimentada psicóloga forense en procesos penales, evaluando la personalidad de delincuentes, compara la conducta huidiza de 'El Migalo' con las Fuerzas de Seguridad con la actitud escurridiza de José Jurado Montilla -alias 'Dinamita Montilla'-.

"Las publicaciones y redes sociales de 'El Migalo', denotan narcisismo e histrionismos, poniendo la exhibición y el ego por encima de la cautela o de la inteligencia más funcional. Pretencioso y ostentoso, aún a riesgo de exponerse demasiado o suscitar sospechas".

"Torpe y vanidoso a partes iguales, presumiendo públicamente aún pudiendo ser descubierto, como le sucedía a otro conocido delincuente: 'Dinamita Montilla'", subraya Villarrubia, colaboradora habitual en situaciones críticas y especialista en psicoterapia.

De hecho, el asesino en serie 'Dinamita Montilla' estuvo en busca y captura desde el 29 de agosto de 2022, cuando mató al universitario David en un paraje de los Montes de Málaga, pero no fue detenido hasta mayo de 2024 en un bar de Valdebótoa (Badajoz).

El asesino en serie José Jurado Montilla, alias 'Dinamita Montilla', en una de las sesiones del juicio celebrado en Málaga por matar a David. Jorge Zapata / EFE

Ana Villarrubia ha analizado los perfiles en redes sociales de 'El Migalo' y su ficha policial donde le constan tres víctimas de violencia de género, así como arrestos por tenencia de armas y robos con fuerza y con violencia.

La psicóloga sostiene que su huida prolongada evidencia su sensación de impunidad ante la Justicia, a pesar de haber matado a un amigo de la infancia.

"Es un tipo de perfil que antes de dejar cadáveres físicos, dejó una ristra de cadáveres emocionales, creciéndose especialmente con las mujeres o aniquilando tanto a los más débiles como a los que puedan hacerle sombra; con sentimientos de arrogancia e impunidad que la ineficacia de la Justicia por desgracia ayuda a magnificar".

Esta psicóloga forense subraya que está más que justificado que en la requisitoria policial se subraye a las patrullas de Guardia Civil y Policía Nacional que deben extremar las medidas de seguridad, en caso de cruzarse con Miguel Cortés del Cerro, alias 'El Migalo', de 33 años.

"Maltratador y como tal, posesivo e infantil. Es agresivo, conflictivo y explosivo; esto último aderezado o desencadenado con gran probabilidad, por una ofensa a su herida narcisista, a su verdadera fragilidad enmascarada con agresividad", alerta Villarrubia.

"También está disparado por el consumo de sustancias. Impulsivo y cobarde, a la luz de sus actos y de su fuga".

La psicóloga forense Ana Villarrubia, este viernes, en las instalaciones de TVE. Badía

La Guardia Civil sigue buscando por tierra, mar y aire al principal sospechoso de haber saldado de un plomazo una discusión con Tomás David, empleado de Renfe y vecino de Javalí Nuevo, de 35 años.

En esta pedanía murciana, los vecinos se están movilizando para la concentración que se celebrará este sábado, a las 22 horas, en la Plaza de la Ermita, bajo el lema: 'Siempre en nuestros corazones'.

María Luisa y Tomás, los padres del maquinista de Renfe asesinado, subrayan que "los amigos de nuestro hijo están organizando este acto, para rendirle un homenaje y pedir que se arreste a 'El Migalo' porque después de un mes seguimos sin tener Justicia".

El cartel convocando a los vecinos al acto en memoria del difunto Tomás David. Cedida

A las 20 horas de este sábado, se celebrará una misa en memoria de Tomás David Martínez Carrillo. Después, tendrá lugar una concentración donde leerán un manifiesto los allegados de la víctima de esta terrible historia que se remonta al sábado 22 de agosto, en un inmueble del Paraje de Casas Nuevas.

La tragedia se produjo en la bautizada por los vecinos como 'casa de los okupas': la vivienda de 'El Migalo'. Hasta allí se desplazó aquel sábado, Tomás David, junto a su primo, y un amigo, para poner la guinda a la salida del viernes por las Fiestas de San Bartolomé en Librilla.

Iban de empalme. La vivienda de marras está en Alhama de Murcia y 'El Migalo' estaba acompañado por un amigo. También se encontraba la novia del homicida, pero ella permaneció en una habitación mientras que el resto se tomaba unos cubatas y unas cervezas, incluso alguien consumió drogas porque la Guardia Civil intervino cocaína y hachís.

Cuando el reloj rondaba las cuatro de la tarde, se produjo una discusión donde Miguel Cortés del Cerro, alias 'El Migalo', cogió una escopeta, encañonó a su amigo Tomás David, con el que fue al Colegio Río Segura y jugó por las calles de Javalí Nuevo, asestándole un disparo en el pecho que lo mató al instante.

La fachada del inmueble okupado por 'El Migalo' en el Paraje de Casas del Aljibe en Alhama de Murcia. Cedida

'El Migalo' huyó en un Porsche Cayenne que apareció en Sangonera la Seca. La búsqueda del sospechoso de este crimen se centra en la Región de Murcia, con puntos calientes en varias pedanías de la capital del Segura, Alcantarilla y el Campo de Cartagena, así como Andalucía.

Vigilan al entorno

La Policía Judicial también tiene monitorizado al entorno social y familiar del fugitivo, para tratar de averiguar si le están dando cobijo.

María Luisa y Tomás son unos padres marcados por la pérdida injusta de su hijo, cuyo duelo no pueden vivir en paz porque saben que 'El Migalo' sigue disfrutando de libertad. "Puede haber cambiado de aspecto físico", sostiene el matrimonio.

De forma que piden colaboración ciudadana para aportar pistas a la Guardia Civil.

"Escuchamos muchas cosas sobre su paradero, pero sigue sin aparecer. Si trabaja en el mundo de los trapicheos, tendrá gente que lo esté ocultando".