El juez envía a prisión a la novia de Josep Juanpere: unos "mensajes" apuntalan "el homicidio" del arquitecto

Belén lo ha negado todo. Pero de poco le ha servido porque el magistrado del juzgado de Vielha ha enviado a prisión a la que fuera pareja sentimental del conocido arquitecto, Josep Juanpere, por un delito de homicidio.

"La declaración ha sido breve". "Ella lo ha negado todo", subrayan fuentes conocedoras de lo sucedido en sede judicial, este viernes.

EL ESPAÑOL ya había informado de que el deceso del arquitecto, ocurrido el 26 de diciembre de 2025, dio un giro de muerte natural a homicidio a ojos de los Mossos d'Esquadra y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma que "la causa está abierta por un delito de homicidio".

De hecho, fuentes próximas a la investigación subrayan que "el sumario del caso está bastante bien atado". No obstante, el auto de prisión deja abierta la posibilidad a Belén de que eluda la cárcel abonando una fianza de 80.000 euros.

La investigación arrancó la tarde del 26 de diciembre de 2025, cuando el cofundador de GCA Architects, un estudio que ha diseñado proyectos emblemáticos como las torres de Puig en L'Hospitalet, murió en su casa de Baqueira donde solía acudir a esquiar. Por aquella fecha, disfrutaba de la Navidad con su novia, Belén, reconocida profesional en el mundo de las telecomunicaciones.

"Cuando el sobrino de Josep Juanpere entró a la casa de Baqueira, se encontró al arquitecto estirado en la cama, con el cuerpo rígido, muerto, y al lado suyo estaba Belén". "Ella decía nerviosa y alterada, que estaba tratando de resucitarlo", según detallan fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Josep Juanpere, cofundador de GCA Architects y una de las figuras de referencia de la arquitectura corporativa catalana, murió el 26 de diciembre de 2025 en Baqueira. E. E.

Álex, el sobrino de Josep Juanpere, ha sido una pieza clave en la investigación porque acudió a esa casa, la tarde del 26 de diciembre, Día de San Esteban en Cataluña. Todo ello, debido a que su tío había estado ingresado en Nochebuena en el Hospital Comarcal Val d'Aran, aquejado de fuertes molestias estomacales.

El 25 recibió el alta y el día 26 faltó a una quedada con los amigos. Entonces, los allegados y el sobrino estuvieron llamando toda la mañana a Josep Juanpere y a su novia, Belén, pero nadie contestaba al teléfono. Por la tarde, Álex acudió a la casa de Baqueira, junto a una amiga del arquitecto que es abogada y permanecieron una hora llamando al timbre, sin que nadie abriera la puerta.

De forma que Álex cogió una llave de la casa y cuando abrió se encontró muerto a su tío y a Belén -supuestamente- intentando resucitarlo.

"Empezaron a investigarla por una omisión del deber de socorro porque esta mujer no avisó al 112". De hecho, el sobrino fue la persona que pidió ayuda al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), pero Belén no llamó en toda la mañana, a pesar de los dolores en el pecho que sufría su novio, Josep Juanpere.

Durante las pesquisas, la División de Investigación Criminal (DIC) tuvo conocimiento de que a Belén –supuestamente– “le gusta la medicina alternativa”, incluso es usuaria en apariencia “de hierbas, medicinas naturales y productos alternativos”. De modo que no se descarta que le preparase a su pareja una infusión, 'brebaje' o similar, con algún tratamiento alternativo para aminorar la dolencia de su novio.

El dato objetivo es que el afamado arquitecto murió de un paro cardíaco y cuando el médico del SEM llegó a la casa, aquel 26 de diciembre, no quiso firmar la muerte natural. Esta fuente de Mossos apunta que la decisión del facultativo se debió a que se topó con una situación extraña en la casa de Baqueira: “Parece que el arquitecto no tenía antecedentes por patologías de tipo cardíaco”.

Tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Gencat

En este punto de la historia entra en juego la autopsia: "El forense detectó una lesión cardiaca producida por una intoxicación".

De forma que cobró fuerza la teoría de que Belén supuestamente administró algún remedio alternativo a Josep Juanpere, con la intención de aplacar sus dolencias, pero sufrió un infarto y su novia -presuntamente- omitió informar de ello el día de marras.

A lo que se suma un dato que ha averiguado en exclusiva este diario, a raíz del análisis de los teléfonos que ha realizado la División de Investigación Criminal (DIC): "Hay unos mensajes enviados durante el tiempo en el que él se encontraba mal y han sido decisivos para su detención y la posterior decisión judicial".

Este, miércoles, alrededor de las ocho de la mañana, se produjo la detención de Belén en una exclusiva zona de Madrid. El testimonio de Álex, sobrino de Josep, ha sido fundamental, junto a la presión de Marc, el hijo del arquitecto, así como los resultados forenses y los análisis de móviles.

Esposada y custodiada

Unos agentes de los Mossos d'Esquadra, acompañados por miembros de la Policía Nacional, procedieron a arrestar a Belén nueve meses después de la muerte de su novio, inicialmente atribuida a un episodio cardíaco.

Dos días después, sobre las 10.55 horas de este viernes, Belén ha llegado a los Jutjats de Vielha, esposada y custodiada por los Mossos. El juez ha ordenado su ingreso en prisión, pero la fianza de 80.000 euros para recuperar la libertad se antoja asequible para esta licenciada en Derecho, ya que su familia es propietaria del exclusivo complejo de lujo Finca Cortesin en Málaga.