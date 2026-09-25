Arrestados tres marroquíes en el asentamiento de la playa del Trampolín por intento de secuestro de dos menores

Miles de migrantes se han instalado en la playa del Trampolín, donde han construido un mercadillo. Gustavo Molina

La Policía Nacional ha detenido este viernes a tres marroquíes residentes en el asentamiento de la playa del Trampolín, en Ceuta, por su presunta relación con la retención contra su voluntad de dos menores inmigrantes durante la noche del jueves.

Los hechos se produjeron durante la noche del jueves al viernes en el asentamiento, hasta donde se desplazaron agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) tras recibir el aviso, según ha informado la Jefatura Superior. La colaboración ciudadana ha resultado clave para identificar a los presuntos autores y proceder posteriormente a su arresto.

Las dos menores fueron trasladadas al Hospital Universitario de Ceuta para ser reconocidas y recibir asistencia médica tras lo ocurrido.

Una tercera persona también resultó herida durante el incidente después de ser presuntamente agredida con una sartén y tuvo que ser atendida.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Jefatura Superior de Policía y quedarán a disposición judicial una vez finalicen las diligencias.

Por otro lado, durante la noche del jueves la Policía Nacional detuvo también a otro inmigrante acusado de un delito de tráfico de drogas, por supuestamente vender hachís en la zona comprendida entre la playa del Trampolín y la de Benítez.

Nuevos recursos para mujeres

Los arrestos se producen mientras continúa la intervención de las administraciones para poner a salvo a las mujeres y menores migrantes en situación de calle en Ceuta.

Precisamente este viernes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acogido en el recurso de acogida humanitaria de La Hípica en Ceuta a 63 mujeres migrantes, algunas de ellas con hijos menores a cargo, que estaban viviendo en asentamientos informales a las puertas del recinto.



Fuentes de este Ministerio han explicado que, de esta forma, se ha aliviado una situación que estas mujeres vivían desde hacía semanas y han precisado que no se trata de una ampliación de este recurso.



Y es que las 63 plazas que han ocupado estas mujeres se habían quedado libres después de que otras migrantes fueran trasladadas en las últimas 48 horas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde serán atendidas a partir de ahora.



Además, según han informado este viernes a la agencia Efe fuentes del Gobierno, el Ejecutivo está preparando un nuevo emplazamiento en Ceuta, situado en el interior del acuartelamiento de Caballería, con la intención de acoger a más mujeres migrantes que entraron los pasados días 30 y 31 de julio y que aún permanecen en las calles.



Los trabajos se están realizando en un antiguo campo de fútbol situado en el cuartel del Regimiento de Caballería Montesa número 3, justo al lado de la playa del Trampolín y tendrá capacidad para acoger a alrededor de 500 mujeres.



El Gobierno ha habilitado ya más de 6.000 plazas en espacios temporales de acogida.