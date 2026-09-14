La estudiante asesinada en México era canaria, tenía 21 años y cursaba Educación Infantil en Granada

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años de edad, fue asesinada la pasada noche en el estado de Morelos, en el centro de México.

La joven de origen canario estudiaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada y se encontraba en su primer mes de intercambio universitario. Estaba celebrando la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando su agresor la asaltó, presuntamente, con un arma blanca.

La estudiante entró en la Casa de la Cultura de Cuautla, a unos 100 kilómetros de Ciudad de México, para pedir auxilio, espacio al que su agresor accedió. Fue entonces cuando los testigos llamaron a la Policía y a los servicios de emergencias, pero al llegar la joven había fallecido porque se encontraba gravemente herida y su asaltante había huido.

🔴 La Universidad de Granada manifiesta su más firme repulsa y condena ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera en México



🗓️ Minuto de silencio: hoy, 14 de septiembre, a las 11 h en las puertas de todos los centros de la UGR



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Con los testimonios de las personas que trataron de socorrerla se inició la búsqueda de un hombre vestido con una sudadera blanca y una mochila negra. El crimen se investiga como un posible caso de feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

Desde la Universidad de Granada se ha organizado un minuto de silencio por ella en repulsa y condena por su asesinato.

En un comunicado, la comunidad universitaria traslada sus "más sentidas condolencias, solidaridad y afecto" a la familia, allegados y compañeros de la joven "en estos momentos de tan profundo dolor", y convoca un minuto de silencio a las 11:00 horas en la puerta de todos los centros de trabajo de la Universidad de Granada.

La respuesta de la comunidad universitaria

"Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres", señala.

El equipo de Gobierno de la Universidad de Granada se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México, así como de la familia de la joven, para prestar el apoyo necesario en estos momentos.

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha trasladado su "profunda tristeza" y la "rabia institucional" por este asesinato, y se ha puesto a disposición de la familia para "ayudarles y acompañarles en este trance y en el viaje a México".

De la misma forma, la comunidad universitaria andaluza ha expresado su "más profundo dolor" y "firme condena" del "terrible e intolerable" asesinato y ha exigido una investigación "transparente y ágil".

"En nombre de nuestras instituciones, queremos enviar las más sinceras condolencias, apoyo y todo nuestro afecto a sus familiares y seres queridos, así como a sus compañeros y compañeras", señalan en un comunicado conjunto.

Las universidades públicas de Andalucía se unen en recuerdo de la joven, reafirman su "compromiso con la dignidad de las personas, la urgente necesidad de una convivencia pacífica y el rechazo a toda forma de violencia, especialmente contra las mujeres por el simple hecho de serlo".

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en la que la joven española se encontraba cursando sus estudios en el país, ha demandado a la Fiscalía del Estado de Morelos y a las autoridades "una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad”, según han trasladado en un comunicado.

"La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española", ha señalado el centro universitario.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la que la estudiante cursó un año, también se ha sumado a estos actos con un minuto de silencio en señal de condena y lamento por la muerte de la joven a mediodía en todos sus centros, han anunciado sus fuentes.

Asimismo, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha confirmado el crimen y ha asegurado que autoridades estatales han establecido contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país estudiando.

"El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad", ha declarado a medios locales el fiscal estatal en Morelos, Fernando Blumenkron, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido.