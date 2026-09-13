David Aleman ('Código 10'): "Cuando criticas algo que está haciendo mal el Gobierno eres un facha. Eso no es democracia"

“No es una cuestión de ideologías. Los medios tenemos que fiscalizar a quienes nos gobiernan y, en este caso, creo que lo están haciendo muy mal (...) Y no por eso tienen por qué calificarte de facha”.

Son las palabras de David Aleman —sin tilde, porque “imagino que algún antepasado se la quitó”—, copresentador de Código 10 junto a Nacho Abad.

El programa, producido por Mandarina —responsable también de ¡De Viernes! y En boca de todos—, sigue la estela de un canal que lleva meses en máximos de audiencia.

El periodista asegura que Cuatro está “aprovechando muy bien” la demanda de los espectadores por una actualidad que, ahora mismo, pasa por Ceuta.

“La gestión que ha hecho el Gobierno me parece nefasta”, asegura Aleman a EL ESPAÑOL.

El presentador reprocha al presidente que no fuese “capaz” de suspender sus vacaciones cuando se produjo la “invasión”.

Aleman también defiende el trabajo de Código 10 frente a las críticas que recibe el programa.

David Aleman y Nacho Abad en 'Código 10'. Mediaset España

“Toda la información que hemos dado procede de fuentes con credibilidad”, sostiene. Y añade: “Yo no veo ni sensacionalismo ni morbo”.

El que fuera elegido Míster Madrid en 1998 —tenía entonces 21 años— asegura estar “feliz” al frente de Código 10.

Sin embargo, se define como una persona “ambiciosa” y reconoce que le “encantaría” conducir un magacín.

¿Está satisfecho con los resultados de audiencia que está teniendo Código 10?

Estamos abrumados con la audiencia que estamos cosechando desde que empezó la temporada.

Código 10 lleva casi tres años y medio con una tendencia ascendente, pero esta temporada hemos empezado muy fuertes.

La semana pasada fuimos líderes entre las cadenas comerciales, con un 13,5%, y ayer [este martes] hicimos un 11,7%, una audiencia fabulosa, por encima de La 1, Antena 3 y La Sexta. Estamos muy, muy contentos.

El programa está en sintonía con el bueno momento por el que atraviesa Cuatro.

Sí, efectivamente. Cuatro está muy fuerte y muy volcada en la actualidad. Eso es precisamente lo que está demandando ahora la gente: actualidad. Y Cuatro lo está aprovechando muy bien.

"La gestión del Gobierno de Ceuta me parece nefasta. Toda la versión oficial ha sido una patraña y una mentira"

La actualidad irremediablemente pasa por Ceuta. ¿Qué valoración hace de la gestión que ha hecho el Gobierno?

A mí la gestión que está haciendo el Gobierno de toda la crisis de Ceuta me parece nefasta. Creo que hay muy poca gente que pueda opinar lo contrario.

Primero, no han estado. Cuando ocurrió todo, el presidente estaba de vacaciones y no fue capaz de suspenderlas ante algo tan grave como una invasión.

Después, hubo ministros que se desplazaron a Ceuta y, según nos han contado los propios ceutíes, les prepararon las calles para que no vieran la realidad: desalojaban a migrantes y niños que deambulaban por allí para que no los vieran.

Y luego han estado engañando continuamente.

En Código 10 hemos demostrado cada una de las contradicciones y mentiras que ha ido diciendo el Gobierno. Toda la versión oficial ha sido, a mi juicio, una patraña y una mentira.

El presentador de 'Código 10' David Aleman. GTRES

Pero Marlaska habla de una sensación de "inseguridad subjetiva"

Es que eso ya... Y Mónica García dijo algo parecido: que si tienes miedo de los migrantes eres xenófobo o racista ["Identificar migración con enfermedad es xenófobo", fueron sus palabras textuales].

Encima van a Ceuta y terminan insultando a los ceutíes.

Porque, si la inseguridad es subjetiva, ¿por qué hay policías en los itinerarios a los colegios?

¿Es por una sensación subjetiva o porque la realidad te dice que tienes que llevar policías y militares para garantizar que las rutas escolares sean seguras?

¿Cree que esta crisis puede pasarle factura de verdad a Sánchez y acabar teniendo un coste electoral para el PSOE?

Desgraciadamente, la memoria es muy corta y se ha demostrado en numerosas ocasiones. De aquí a que se celebren las elecciones, Ceuta se habrá olvidado.

Pasó con el COVID. A mí me pareció que la gestión que se hizo fue también lamentable y, sin embargo, no le pasó factura al Gobierno.

¿Alguien se acuerda ya de la corrupción, de Ábalos, de Koldo...? ¿Alguien se acuerda ya de Zapatero?

"Me parece gravísimo que el Gobierno elabore una lista de tertulianos y los clasifique según su ideología"

Parece que todo eso sucedió hace mucho.

Sí. Y ahora todo es Ceuta. Pero esto es una piedra más en el camino que se va acumulando a la corrupción, a la gestión de la DANA, a la gestión del accidente del tren [de Adamuz]...

Pero el tiempo pasa y las cosas se olvidan. Cuando lleguen las elecciones no sé cuál será la situación ni qué pasará entonces.

¿Qué le parece la lista de periodistas y tertulianos elaborada por el Gobierno?

Un ataque a la democracia, está más cercano a una dictadura. Me parece gravísimo que el Gobierno elabore una lista de tertulianos y los clasifique según su ideología.

Me preocupa que te clasifiquen por tu ideología para determinar qué opinas y qué no. ¿Para qué sirve esa lista?

Y luego, que se utilice a funcionarios públicos para elaborar algo así me parece lamentable. ¿Tiene algún beneficio para los ciudadanos? ¿Les pagamos para hacer este tipo de cosas?

David Alemán y Nacho Abad en 'Expertos del crimen' Mediaset España

¿Está polarizada la televisión o es, de alguna manera, un reflejo de la polarización de la sociedad?

La sociedad está muy polarizada. Parece que hay dos bandos, que todo es blanco o negro.

Esto se ha ido acentuando, pero viene de lejos. Yo diría que viene de Zapatero. De hecho, no sé si recuerdas aquel micrófono abierto que se grabó durante una entrevista, en el que decía: 'Nos interesa que haya tensión'.

No sé por qué razón, pero tengo la sensación de que a la izquierda le viene bien la confrontación.

¿Siente que está en alguno de esos dos polos?

Yo lo que intento es contar la realidad. Habrá quien diga que mi realidad es diferente de la suya, evidentemente. Pero yo quiero contar la realidad.

Quien defiende a un partido político a ultranza y considera que todo lo que hace está bien pierde credibilidad. Es imposible que un partido político lo haga todo bien. Lo que hay que hacer es ser crítico.

A los medios de comunicación nos corresponde fiscalizar al poder y a los que nos gobiernan.

Son los representantes del pueblo y han sido elegidos para gestionar los presupuestos y todo aquello que tienen que gestionar.

"No sé por qué, pero tengo la sensación de que a la izquierda le viene bien la confrontación"

Javier Ruiz ha dicho recientemente que todas las televisión es nuestro país, salvo TVE, están viradas hacia la derecha. ¿Está de acuerdo?

No es una cuestión de ideologías, al menos yo no lo veo así.

Como te digo, los medios tenemos que fiscalizar al Gobierno y, en este caso, creo que lo están haciendo muy mal en muchos sentidos, empezando por la corrupción y terminando por la gestión de la crisis de Ceuta. Y hay que decirlo.

¿Eso significa que eres de derecha? Volvemos a lo mismo. Cuando criticas algo que está haciendo mal el Gobierno, eres un facha. Y eso no es democracia.

La democracia consiste en que los medios puedan informar de todo lo que hace un Gobierno, tanto si lo hace bien como si lo hace mal. Y si informas de que lo está haciendo mal, no tienen por qué calificarte de facha, de extrema derecha ni de nada.

David Aleman junto a Nacho Abad en 'Código 10'. Captura Cuatro

¿Cree que TVE es una cadena afín al Gobierno? Se lo pregunto a raíz de la entrevista que Sánchez concedió a Mañaneros, un programa externalizado de la pública.

A mí lo que me parece mal es que los miembros del Gobierno, y especialmente el presidente, atiendan siempre a determinados medios afines.

No entiendo que haya miembros del Gobierno que no acudan a determinados programas porque son críticos con su gestión y que, por ese motivo, los tengan vetados. Eso tampoco me parece democrático. Tiene que existir pluralidad.

"No entiendo que haya miembros del Gobierno que no acudan a programas porque son críticos con su gestión"

¿Desde Código 10 se llama a Moncloa para pedir entrevistas con ministros o con el propio Sánchez?

Sí. En Código 10 intentamos entablar conversación con todos los grupos políticos. Pero el Partido Socialista y el Gobierno son muy reacios. De hecho, no viene nadie.

¿Qué alegan para no ir?

Siempre dan largas y nunca parece el momento adecuado para aparecer.

Y esto no solo ocurre en Código 10, sino en otros programas que son críticos. Prefieren evitar esos espacios e ir a otros donde las entrevistas quizá sean mucho más fáciles y cómodas.

¿Qué les dice a quienes califican el programa de morboso, amarillista o incluso de 'carroña'?

Toda la información que hemos dado procede de fuentes con credibilidad. A veces tenemos información que podría ser un auténtico bombazo, pero, si no está suficientemente contrastada, no la damos.

Yo no veo sensacionalismo ni morbo. Damos datos e intentamos buscar exclusivas que permitan explicar lo que está pasando realmente.

"Me encantaría hacer un magacín. Siempre me ha atraído y es uno de mis objetivos"

En el pasado pilotó Sálvame Deluxe. Ahora parece que el corazón no funciona como antes y que el debate político ha tomado el relevo en televisión. ¿Qué analisis hace?

Todo es muy cíclico en televisión. Siempre hay modas.

Ahora mismo es verdad que lo que más interés despierta entre los espectadores es la actualidad política, precisamente porque estamos conociendo casos muy fuertes.

Un ministro relacionado con determinadas conductas y acusado de meter la mano en la caja; el hermano del presidente imputado y condenado; la mujer del presidente imputada...

Todo eso llama muchísimo la atención porque son noticias sin precedentes. Por eso, ahora mismo la actualidad política es lo que más interesa, que no significa que el corazón lo haya dejado de hacer.

David Aleman en la época de 'Sábado Deluxe'. Mediaset España

¿Con quién se lleva mejor, con el político de turno en Código 10 o con María Patiño u otros compañeros de Sálvame?

Tengo la suerte de que me he llevado bien con todo el mundo. Me llevaba muy bien con María Patiño e hicimos un buen tándem cuando estuvimos en el Deluxe en verano.

Ahora me llevo muy bien con Nacho [Abad], Soraya Rodríguez, con Carmen Fúnez... También me llevaba muy bien con Terelu, con Carmen Borrego...

¿Qué retos profesionales tiene por delante? ¿Le gustaría tener otro programa? ¿Habla con la cadena?

Evidentemente siempre hay conversaciones con la cadena. Uno es ambicioso y siempre quiere más.

Pero estoy encantado con Código 10. Me está dando muchísimas alegrías y estoy feliz de estar al frente del programa, y más ahora con estas audiencias.

No me iría en la vida, salvo que me echen.

Pero yo me debo a la cadena y a la productora, Mandarina. Si ellos deciden que quieren darme un proyecto que pueda compaginar con Código 10, estaré encantadísimo de hacerlo.

Si pudiera elegir, ¿qué le gustaría hacer?

A mí me encantaría hacer un magacín. Siempre me ha atraído y es uno de mis objetivos: hacer un gran contenedor de actualidad, sucesos, crónica social, entrevistas...

"Telecinco está atravesando un momento difícil, pero seguramente pasará y volverá otra etapa en la que vuelva a liderar"

¿Qué está fallando en Telecinco? ¿Por qué la cadena sigue sin dar con la tecla?

La verdad es que está atravesando un periodo complicado. Supongo que los directivos están intentando dar con la tecla para volver a conectar con la gente y con el espectador.

Como te he dicho antes, la televisión es muy cíclica, no solo en los contenidos, sino también en las costumbres y en las propias cadenas.

Ahora mismo Telecinco está atravesando un momento difícil, pero seguramente pasará y volverá otra etapa en la que vuelva a liderar las tardes, las mañanas y todo lo demás.