Noche incendiaria en los campamentos de invasores de Ceuta: dos heridos graves por puñaladas tras horas de reyertas

Uno de los vehículos incendiados por los invasores de Ceuta. Europa Press

La violencia empieza a aumentar en Ceuta conforme va cayendo la noche.

Es precisamente en las barriadas periféricas y en los asentamientos donde desde hace más de 40 días viven los migrantes que entraron durante la invasión del 30 de julio donde repiten las reyertas que terminan en apuñalamientos y ataques contra los ceutíes.

Fuentes policiales han confirmado a EL ESPAÑOL que esta madrugada ha habido cuatro heridos por reyertas en los campamentos de los invasores, donde dos personas han resultado heridas graves y han tenido que ser hospitalizadas.

Ambos tienen heridas producidas por armas blancas de gran tamaño y han tenido que ser operados de urgencia esta noche.

La policía relata que "hay peleas entre ellos a todas horas" y el problema está en que "siempre tiran de lo que tengan a mano".

De hecho, poco a poco va subiendo la tensión en zonas como las naves del polígono de El Tarajal, donde la Policía Nacional y los militares están teniendo que intervenir en estos sucesos y altercados que empiezan a ser una tilde constante cada noche.

Pero, además, esta madrugada según ha podido saber EL ESPAÑOL se ha producido un incendio en un coche en las inmediaciones del colegio CEIP Príncipe Felipe.

De hecho, según cuentan, "algunos de estos coches están abandonados" y son los que están quemando estas noches.

Noticia en actualización

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